Fundación Jazmín celebró sus logros: hay hamacas inclusivas en los 19 departamentos y se viene un nuevo espacio de juego en el Pereira Rossell

El lunes 9 de noviembre, Fundación Jazmín reunió a 600 personas, a sala llena en Sala Movie de Montevideo Shopping, en una noche de música a beneficio con Nahuel Pennisi como artista invitado. Durante el encuentro, la fundación presentó su nuevo video institucional, que repasa lo construido desde 2015 y lo que todavía falta.

La fundación se había propuesto llevar una hamaca inclusiva a cada lugar del país. Hoy hay hamacas inclusivas en los 19 departamentos de Uruguay.

Para muchas familias de niños con discapacidad, trasladarse es una de las mayores dificultades. Por eso las hamacas viajan: salen en camión y llegan hasta donde vive cada persona.

Todo empezó con Jazmín Fundación Jazmín nació en 2015 de la mano de una familia, la de Nadia Dib y Fabián Kopel, que quería que su hija Jazmín y todos los niños pudieran jugar en el espacio público. Jazmín les enseñó que jugar es un derecho de todos. Hoy esos espacios existen gracias a las personas, instituciones y empresas que se fueron sumando: plazas inclusivas en Montevideo, hamacas en todo el país y el Mapa Jazmín, una herramienta que ayuda a las familias a encontrar dónde jugar.

La noche fue también para mirar hacia adelante. La fundación tiene cinco espacios nuevos en marcha:

● Santa Eugenia: ya abrió sus puertas.

● Puente de las Américas: está en obra.

● Sauce: llega el año que viene. El juego llega a un hospital

Uno de los anuncios más emotivos de la noche fue el espacio que la fundación construye frente a Neuropediatría del Hospital Pereira Rossell. Allí los niños podrán rehabilitarse jugando. "Una hamaca inclusiva no solo cambia la tarde de una familia: cuando todos juegan juntos, gana toda la comunidad. Ya demostramos que se puede, pero todavía falta mucho. Hay familias e instituciones en todo el país esperando una hamaca, y queremos llegar a cada una", expresó Nadia Dib, presidenta de la fundación.

Una noche que empuja

Nahuel Pennisi.

Lo recaudado se destinará a seguir llevando hamacas y espacios de juego inclusivos a quienes todavía los esperan. Fundación Jazmín agradece a Nahuel Pennisi por sumar su voz, a Itaú, al Teatro Movie y Montevideo Shopping, sponsors, colaboradores y a cada persona que acompañó la noche.

La fundación sigue buscando apoyo para llegar a más familias en todo el país. Quienes quieran sumarse pueden hacerlo en el sitio: www.fundacionjazmin.org/donaciones.