Fundación Canguro recibe apoyo en su tarea de impulsar la reunificación y estabilidad familiar en Uruguay
Como parte del programa Global Community Impact Grants de La Fundación Starbucks, la organización social fue seleccionada para recibir una subvención de US$10.000 destinada a apoyar la estabilidad familiar de 25 personas en Montevideo.
El financiamiento otorgado gracias a la nominación de Alsea, empresa licenciataria que opera la marca Starbucks en Uruguay, permitirá brindar apoyo integral para el acceso al empleo y servicios a madres y padres en situación de vulnerabilidad que se encuentran en proceso de reunificación con sus hijos. La iniciativa busca acompañar a estas familias y fortalecer las condiciones que contribuyen a su bienestar y estabilidad.
“Estamos muy felices de compartir una gran noticia. Este apoyo nos permitirá seguir trabajando junto a las familias que acompañamos. Gracias a estos fondos, podremos impulsar una intervención integral, acompañando a las familias en dos aspectos fundamentales para construir un futuro con más oportunidades: el acceso al empleo y la mejora de sus viviendas. Seguimos trabajando para que cada familia pueda mirar hacia adelante con nuevas oportunidades”, dijo
A través de Global Community Impact Grants, La Fundación Starbucks invita a sus licenciatarios a nominar organizaciones locales sin fines de lucro de sus comunidades. En esta ronda, los beneficiarios fueron seleccionados entre más de 55 organizaciones nominadas en 45 mercados de todo el mundo.
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