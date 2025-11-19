Fidocar presentó la nueva Dongfeng Vigo: una SUV 100% eléctrica con gran autonomía, diseño y tecnología

Dongfeng continúa consolidando su presencia en Uruguay como referente en innovación y movilidad eléctrica. En esta ocasión, la marca presentó oficialmente la nueva Vigo 100% eléctrica, una SUV que redefine su categoría al ofrecer las mejores prestaciones del segmento, una destacada relación calidad-precio y el respaldo integral de Fidocar.

El lanzamiento tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, un escenario asociado al movimiento, la tecnología y el progreso. Participaron Stephen Jakter, vicepresidente de Fidocar; Victoria Hernández, CEO de la compañía; Marcelo Jelen, gerente comercial; Nicolás Morassi, gerente de marketing; y Marcelo Kurlander, gerente comercial de Dongfeng. También estuvieron presentes autoridades de Dongfeng China, entre ellas Chen Gang, director de vehículos de pasajeros para América Latina, además de concesionarios, partners y medios de prensa.

La nueva Dongfeng Vigo se distingue por su diseño moderno y funcional, además de combinar eficiencia y espacio. Ofrece hasta 471 km de autonomía en ciclo CLTC, con carga rápida del 30% al 80% en solo 18 minutos en su versión E2+.

La nueva SUV Dongfeng Vigo.

En tanto, en su interior incorpora una pantalla central de 12,8”, instrumental digital de 8,8” y un entorno tecnológico orientado al confort. Además, incluye un portón trasero de doble apertura, único en el segmento, que aporta mayor versatilidad para el uso diario.

La versión Plus incorpora un sistema de asistencia a la conducción que incluye la función de frenado autónomo de emergencia, asistencia de carril, control crucero adaptativo y cámara 360°, elevando la seguridad y la experiencia de manejo.

1 / 3: El interior de la SUV cuenta con un entorno tecnológico orientado al confort. 2 / 3: Tiene una pantalla central de 12,8” e instrumental digital de 8,8”. 3 / 3: Se destaca por su diseño moderno y funcional.

El avance de lo eléctrico en Uruguay

Durante su intervención, Chen Gang destacó el potencial del mercado uruguayo, y dijo que se trata de los “más dinámicos y con mayor visión de futuro en la región”.

“El compromiso del gobierno local con las energías renovables y la apertura de los consumidores hacia la movilidad eléctrica hacen de Uruguay un ejemplo estratégico de desarrollo sostenible en América Latina. Para Dongfeng, es tanto un terreno de prueba como un socio clave para impulsar el futuro del transporte limpio”, afirmó Gang

Sobre el impacto de Vigo en el mercado uruguayo, el gerente comercial de Dongfeng en el país, Marcelo Kurlander afirmó que este nuevo lanzamiento “termina de completar la marca y ayuda a que se siga afianzando en Uruguay”. “El modelo Nammi tuvo y tiene un éxito muy notorio y Vigo creemos que será igual o superior aún. El mercado eléctrico sigue creciendo día a día y Vigo está en ese segmento de pleno auge”, sostuvo.

Kurlander también proyectó el desempeño comercial del modelo y dijo que en principio, estiman que se venderán unas 150 unidades mensuales, pero con la expectativa de que esa cifra aumente. “Esta SUV tiene todo para lograr el éxito: diseño, espacio, autonomía y, sobre todo, respaldo”, afirmó.

La Dongfeng Vigo incluye un portón trasero de doble apertura, único en el segmento.

Segmento completo

El gerente profundizó sobre el rol del nuevo modelo en la estrategia de la marca y contó que Vigo se viene a sumar a Nammi, Mage y Huge. “Y para terminar, ahora está Vigo que es una camioneta con un gran diseño, muy buen tamaño, espaciosa y a un muy buen precio de lanzamiento. Además, ingresa en un segmento especialmente competitivo para la marca en este momento”, indicó.

Kurlander también destacó la rápida adopción de la movilidad eléctrica en Uruguay, señalando que el país se ha convertido en uno de los mercados donde el público más ha apostado por esta tecnología.

Marcelo Kurlander, gerente comercial de Dongfeng en Uruguay, Nicolás Morassi, gerente de marketing de Fidocar, junto a autoridades de Dongfeng China.

“Hace dos o tres años las ventas representaban apenas un 2% o 3%, mientras que hoy ya alcanzan el treinta por ciento, con la expectativa de que el año que viene pueda llegar al 40%”, consideró el gerente comercial de Dongfeng.

Según explicó, esta tendencia se debe a varios factores: el ahorro económico que ofrecen los vehículos eléctricos, la excelente respuesta de la motorización y la potencia, aspectos que de acuerdo al gerente, “resultan muy valorados por los usuarios”. En este contexto, afirmó que la Vigo tiene todo para convertirse en “uno de los lanzamientos más importantes del año”.

La nueva Dongfeng Vigo ya se encuentra disponible en Uruguay de la mano de Fidocar, con un precio de lanzamiento desde USD 25.990, con una garantía del vehículo por 5 años o 150.000 km, y una garantía de la batería por 8 años o 200.000 km. Para más información, los interesados pueden visitar los showrooms de la marca o ingresar a dongfengmotors.uy.

