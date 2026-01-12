FAW y Lestido: una alianza que garantiza nobleza de producto y estabilidad a largo plazo

La marca de camiones FAW (First Automotive Works), una automotriz china con más de 80 años de historia a nivel global, ha sentado bases firmes en el mercado uruguayo tras su alianza con Lestido, el grupo con más de 75 años de trayectoria en la industria automotriz nacional e importador exclusivo de Volkswagen y Audi. Esta unión, que se consolidó durante el año pasado, transformó la presencia de FAW Camiones en el país, proyectándola hacia un objetivo ambicioso y confiable: triplicar sus ventas para el año 2026.

“Los camiones FAW siempre se destacaron por su excelente relación costo beneficio, gracias a su robustez y eficiencia. Lo que le faltaba a FAW en el país era el respaldo de un grupo fuerte como Lestido“ afirma Benjamín Butler, gerente de marca, quien se incorporó a la empresa en mayo pasado. "Ahora, a las excelentes cualidades de los camiones FAW se le suma el ya conocido respaldo de Lestido”.

La clave radica en entender que, a diferencia de los vehículos de pasajeros, los camiones son herramientas de trabajo. Por eso quien compra un camión está invirtiendo en su negocio, y necesita la seguridad de que en el servicio lo tendrá detenido el tiempo justo. Por ello, la eficiencia del respaldo que ofrece Lestido se ha convertido en el pilar del negocio.

"El gran cambio de la marca, y por lo que apostaron por nosotros, está en la posventa" afirma Marcos Fernández, Asesor comercial de FAW Camiones. La incorporación de FAW al Grupo Lestido aportó la estabilidad y la infraestructura que la marca necesitaba, ofreciendo una visión de largo plazo al cliente.

Benjamín Butler, brand manager de FAW, y Marcos Fernández, asesor comercial, explican las claves de su crecimiento proyectado.

El respaldo de Lestido en garantía y estabilidad

El compromiso de Lestido con la postventa es histórico; prueba de ello son las relaciones a largo plazo que se establecen con sus clientes. Es por eso que la empresa cuenta con nueve talleres estratégicamente distribuidos en el territorio nacional, además de su taller central en Ruta 101. Planean seguir expandiendo la red para garantizar cercanía, con la meta de llegar a 12 talleres en el primer semestre de este año. Estos puntos de servicio deben contar con la infraestructura y las dimensiones adecuadas para la mecánica pesada, lo que asegura que el trabajo se realice con eficiencia.

Para maximizar la rapidez en reparaciones o garantías, la empresa ha mejorado sustancialmente la disponibilidad de repuestos, incluso manteniendo componentes completos como motores, cajas de cambio y diferenciales. Esto permite un reemplazo ágil que minimiza el tiempo de inactividad del camión, cumpliendo con la promesa de que la herramienta de trabajo regrese a la ruta lo antes posible.

Todo este compromiso se sustenta en un equipo técnico que recibe capacitación continua y mensual en electrónica, motores y otros componentes, incluyendo instancias regionales con ingenieros de la fábrica de FAW, lo que se refleja en el indicador de satisfacción del cliente que registra un acumulado superior al 90% de evaluaciones positivas.

En cuanto a su portafolio, Lestido ya cuenta con una oferta totalmente ajustada que va desde lo liviano —con camiones que inician en las 5 toneladas de peso bruto, para distribución urbana— hasta los extrapesados de 45 toneladas, utilizados para el transporte de contenedores, graneles, celulosa y distancias largas. La simplicidad operativa y la nobleza del producto son atributos destacados, especialmente ante la necesidad de cumplir con normativas ambientales de emisiones Euro 5, adaptándose a las exigencias del mercado.

“Buscamos una alternativa de producto con un precio competitivo, para lograr una mayor participación de mercado en algunos segmentos donde no teníamos tanta participación”, explicó Justino Lestido, director de Lestido. “Apuntamos principalmente a los camiones livianos, segmento que hoy está dominado por marcas chinas y también a los extrapesados, con un producto competitivo y con equipamiento premium, que incluye asistencias a la conducción (ADAS) y elementos de seguridad requeridos por los transportistas más exigentes. Queremos atraer clientes que buscan un camión económico, pero quieren tener la seguridad y el respaldo que ofrece una empresa líder en el mercado y con una experiencia de más de 30 años en el rubro de camiones”.

Justino Lestido explica que su objetivo es ofrecer camiones más económicos, con mejor respaldo gracias a le experiencia histórica de su empresa.

Consolidación y metas para triplicar las ventas

“En el año 2023 recibimos directivos de FAW Camiones que se presentaron en la empresa, con ganas de aumentar la participación en Uruguay y buscando un socio comercial fuerte”, contó Justino Lestido. “Nosotros ya nos habíamos puesto como objetivo diversificar el portafolio de productos, buscando incorporar una línea de origen asiático, y por lo tanto esta visita nos encontró en el momento ideal para evaluar la marca y avanzar con ellos”.

El primer año de trabajo conjunto en el mercado fue definido por Butler como un período de preparación de terreno, vital para entender el relacionamiento con la fábrica y ajustar el portafolio. "Ha sido nuestra base para proyectar un crecimiento estable año tras año", agrega el gerente. Este esfuerzo ya rinde frutos, con clientes que, como la empresa Sura (que optó por una flota de 12 unidades de camiones FAW), eligen la marca debido a su rendimiento y al nuevo respaldo que les da confianza.

De cara al futuro, la estrategia para alcanzar la meta de triplicar las ventas para 2026 se basa en dos pilares: asegurar la disponibilidad de producto con las configuraciones demandadas y continuar el crecimiento de la red de 25 concesionarios y talleres asociados. Además, Lestido ya monitorea las tecnologías híbridas y eléctricas que FAW desarrolla a nivel global, con la intención de incorporarlas al portafolio tan pronto como el mercado uruguayo de utilitarios y camiones esté maduro para dar ese paso.