Todo empezó tiempo atrás: hace dos décadas, cuando Carrasco Norte todavía no mostraba el desarrollo que tiene actualmente, Daniel Gallo y un grupo de inversores apostaron por un terreno convencidos de que Montevideo crecería hacia esa zona. Aquella visión se materializó hoy, en 2026, en Exo Carrasco, un edificio corporativo de más de 3.300 metros cuadrados que acaba de abrir sus puertas y donde Nova Construcciones, responsable de su desarrollo y construcción, inauguró también sus oficinas.

El lanzamiento, realizado el 12 de noviembre, reunió a empresarios, desarrolladores, profesionales de la arquitectura y referentes del sector inmobiliario. Para Gallo, director general y fundador de Nova, el acontecimiento representó mucho más que la finalización de una obra. "Es una consolidación de la empresa después de más de 20 años de trabajo", afirmó.

La constructora, fundada en 2003, comienza así una nueva etapa desde un edificio que inicialmente fue pensado para albergar sus propias oficinas, pero que terminó convirtiéndose en un proyecto de mayor escala, destinado también a otras empresas.

Exo Carrasco

Carrasco Norte y una apuesta por el crecimiento de Montevideo

La elección de la ubicación respondió a una visión de largo plazo. Durante su discurso, Gallo recordó que, cuando adquirieron el terreno, ya imaginaban que el crecimiento de Montevideo avanzaría hacia ese sector de la ciudad. "Creíamos que la ciudad se venía para acá", señaló.

Hoy, el entorno reúne nuevos desarrollos residenciales, instituciones educativas y empresas, además de una oferta creciente de servicios. Exo Carrasco está ubicado en la esquina de avenida María Luisa Saldún de Rodríguez y Dr. Agustín A. Musso, con conexión a Camino Carrasco y avenida Italia.

Para Diego Harispe, arquitecto responsable del diseño del edificio, la ubicación implicaba también un desafío: desarrollar una propuesta capaz de aportar identidad a un área todavía en transformación. A diferencia de intervenir en un barrio ya afianzado, explicó que allí tenían la oportunidad de generar algo nuevo. "Nosotros teníamos que hacer un edificio que generara algo novedoso y que dejara la vara alta para los que vinieran", sostuvo durante la inauguración.

Exo Carrasco

Oficinas flexibles, tecnología y sustentabilidad

Exo Carrasco cuenta con cuatro niveles sobre rasante y un subsuelo, con oficinas de categoría AAA con superficies que van desde 179 metros cuadrados hasta plantas completas de más de 700 metros cuadrados, adaptándose a las necesidades de cada empresa que quiera instalarse allí.

Harispe explicó que uno de los objetivos arquitectónicos fue evitar la imagen convencional de un edificio corporativo. La propuesta incorpora una estructura de hormigón que se proyecta hacia el exterior y atraviesa la fachada vidriada, un recurso que define buena parte de su identidad visual.

El edificio tiene pisos y cielorrasos técnicos que facilitan la instalación de infraestructura según las necesidades de cada empresa, además de ascensores, sistemas de seguridad, control de accesos y 50 plazas de estacionamiento.

En materia ambiental, cuenta con certificación LEED Core & Shell e incorpora sistemas fotovoltaicos, soluciones para el reciclaje de agua y vidrios especiales que contribuyen al confort térmico y al control de la radiación solar.

La flexibilidad permite que las empresas adapten sus oficinas a distintas modalidades de trabajo y puedan ampliar su superficie dentro del propio edificio. A ello se suma una planta baja destinada a amplios locales comerciales, con espacios previstos para gastronomía y servicios.

Su ubicación representa una oportunidad en una zona donde conviven colegios, barrios privados, empresas y nuevos desarrollos residenciales, que generan una demanda creciente de servicios.

NOVA estrena su casa y proyecta una nueva etapa de crecimiento

Oficina de Nova Construcciones

Uno de los momentos centrales del evento fue la inauguración de las nuevas oficinas de Nova, que ocupan aproximadamente 700 metros cuadrados dentro de Exo Carrasco.

La mudanza ya comenzó a transformar la dinámica interna de la constructora. Según Gallo, la luminosidad, los espacios abiertos y las nuevas instalaciones mejoraron el ambiente laboral y modificaron la experiencia cotidiana de los equipos. "Nos cambió muchísimo la forma de trabajo. Mejoramos muchísimo el clima laboral", señaló.

El diseño interior estuvo a cargo de Contract, firma que acompañó tanto la planificación de los espacios como el proceso de traslado. Daniel Flom, director de la empresa, explicó que el proyecto implicó algo más que resolver una distribución de oficinas: debían acompañar la transformación de una compañía en crecimiento y su adaptación a una nueva forma de trabajar.

"Teníamos que mover a una compañía en crecimiento de un barrio a otro, con lo que significa el desprendimiento, la resistencia de algunos", recordó. Para Flom, involucrar al equipo de NOVA en ese proceso fue una de las claves para concretar el cambio.

Las nuevas instalaciones incluyen espacios abiertos, sectores de encuentro y un área exterior con parrillero. La sede fue concebida, además, para albergar aproximadamente el doble del personal actual de sus oficinas.

La construcción también presentó desafíos técnicos particulares. Ariel de la Fuente, gerente de obra de Nova Construcciones, destacó la ejecución de un subsuelo de 1.500 metros cuadrados, con presencia de agua, y el trabajo sobre el hormigón visto que caracteriza la fachada. "Era un desafío técnico muy grande para todo el equipo", sostuvo, y destacó el compromiso de los profesionales y operarios que participaron en la obra.

La apertura coincide con un período de expansión para la constructora. Actualmente trabaja con unos 300 operarios y entre ocho y diez obras simultáneas. Para 2027, Gallo proyectó acercarse a 450 trabajadores y alcanzar entre 14 y 15 obras en ejecución.

Mientras Nova comienza esta etapa desde sus nuevas instalaciones, Exo Carrasco ofrece otras tres plantas de oficinas para alquiler, con superficies adaptables a empresas de distintos tamaños.