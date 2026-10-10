Temas del día:

Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Negocios Empresas

Encuentro de mujeres líderes en Uruguay

El International Women’s Forum Uruguay apoyó el trabajo de la Fundación Humaniza Josefina, en una actividad enfocada en la resilencia, el esfuerzo de superación y la colaboración.

10/10/2026, 04:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Roberto Canessa, y Florencia Kral, junto a la periodista del diario El País, Silvana Nicola.
Roberto Canessa, y Florencia Kral, junto a la periodista del diario El País, Silvana Nicola.

El International Women’s Forum Uruguay reunió a 100 invitados en el hotel Sofitel de Carrasco en apoyo al trabajo de Fundación Humaniza Josefina, que tiene como objetivo que niños y adolescentes que permanecen internados puedan continuar con sus estudios durante su hospitalización. El encuentro contó con la especial participación del médico y sobreviviente de los Andes, Roberto Canessa, y Florencia Kral, fundadora de Humaniza Josefina, quienes compartieron una conversación sobre resiliencia, propósito, solidaridad y esperanza, moderada por la periodista del diario El País, Silvana Nicola.

Con presencia en más de 38 países, el International Women’s Forum es una organización social que reúne a mujeres líderes de distintos ámbitos —empresarial, académico, profesional, científico, cultural y social— con el propósito de generar una red de intercambio, liderazgo y colaboración.

Paula Brugnini, Fernanda Rospide, Maite Riveiro, Carolina de Cunto.
Paula Brugnini, Fernanda Rospide, Maite Riveiro, Carolina de Cunto.
María Ricceto, Andrea Bellolio, Carla Cuomo, Maggie Aonzo, Karina Tucuna.
María Ricceto, Andrea Bellolio, Carla Cuomo, Maggie Aonzo, Karina Tucuna.
Socias fundadoras de International Women’s Forum Uruguay.
Socias fundadoras de International Women’s Forum Uruguay.
Roberto Canessa.
Roberto Canessa.
Florencia Kral.
Florencia Kral.
Virginia Suárez, Vicky Píriz, Mariana Píriz, Isabel Arnejo.
Virginia Suárez, Vicky Píriz, Mariana Píriz, Isabel Arnejo.
Verónica García Mansilla, Paula Brugnini, Silvana Nicola, Andrea Bellolio, Inés Arrospide.
Verónica García Mansilla, Paula Brugnini, Silvana Nicola, Andrea Bellolio, Inés
Arrospide.
María García López Castilla, María Noel Coates, Marcela Golubhin, Beatriz Ponce de León.
María García López Castilla, María Noel Coates, Marcela Golubhin, Beatriz Ponce de León.

¿Encontraste un error?

Reportar
Te puede interesar