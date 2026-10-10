Encuentro de mujeres líderes en Uruguay

El International Women’s Forum Uruguay reunió a 100 invitados en el hotel Sofitel de Carrasco en apoyo al trabajo de Fundación Humaniza Josefina, que tiene como objetivo que niños y adolescentes que permanecen internados puedan continuar con sus estudios durante su hospitalización. El encuentro contó con la especial participación del médico y sobreviviente de los Andes, Roberto Canessa, y Florencia Kral, fundadora de Humaniza Josefina, quienes compartieron una conversación sobre resiliencia, propósito, solidaridad y esperanza, moderada por la periodista del diario El País, Silvana Nicola.

Con presencia en más de 38 países, el International Women’s Forum es una organización social que reúne a mujeres líderes de distintos ámbitos —empresarial, académico, profesional, científico, cultural y social— con el propósito de generar una red de intercambio, liderazgo y colaboración.

Paula Brugnini, Fernanda Rospide, Maite Riveiro, Carolina de Cunto.

María Ricceto, Andrea Bellolio, Carla Cuomo, Maggie Aonzo, Karina Tucuna.

Socias fundadoras de International Women’s Forum Uruguay.

Roberto Canessa.

Florencia Kral.

Virginia Suárez, Vicky Píriz, Mariana Píriz, Isabel Arnejo.

Verónica García Mansilla, Paula Brugnini, Silvana Nicola, Andrea Bellolio, Inés

Arrospide.