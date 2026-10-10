Encuentro de mujeres líderes en Uruguay
El International Women’s Forum Uruguay apoyó el trabajo de la Fundación Humaniza Josefina, en una actividad enfocada en la resilencia, el esfuerzo de superación y la colaboración.
El International Women’s Forum Uruguay reunió a 100 invitados en el hotel Sofitel de Carrasco en apoyo al trabajo de Fundación Humaniza Josefina, que tiene como objetivo que niños y adolescentes que permanecen internados puedan continuar con sus estudios durante su hospitalización. El encuentro contó con la especial participación del médico y sobreviviente de los Andes, Roberto Canessa, y Florencia Kral, fundadora de Humaniza Josefina, quienes compartieron una conversación sobre resiliencia, propósito, solidaridad y esperanza, moderada por la periodista del diario El País, Silvana Nicola.
Con presencia en más de 38 países, el International Women’s Forum es una organización social que reúne a mujeres líderes de distintos ámbitos —empresarial, académico, profesional, científico, cultural y social— con el propósito de generar una red de intercambio, liderazgo y colaboración.
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