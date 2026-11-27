Porto Seguro suma un nuevo compromiso de respuesta en Montevideo, entre las 22:00 y las 6:00 horas, y completa así la renovación de su flota con camionetas 4x4 preparadas para remolcar, llevar a los pasajeros y sus mascotas, y llegar a zonas inundadas.

Quedarse con el auto parado a las dos de la mañana es una de esas situaciones en las que el reloj parece andar más lento. La calle está vacía, no hay a quién preguntarle nada y cada minuto de espera se siente doble. Pensando en ese momento, Porto Seguro presentó una novedad para sus asegurados: en Montevideo, entre las 22 y las 6 h, su auxilio mecánico llega en 15 minutos.

La iniciativa toma como referencia una experiencia de Porto en Brasil y es la segunda etapa de un trabajo que la compañía viene desarrollando durante todo este año: la renovación de su flota de auxilio.

Una flota pensada para algo más que remolcar

Porto Servicios incorporó camionetas 4x4 que fueron llevadas a Brasil para equiparlas especialmente para auxiliar y remolcar. Más unidades en la calle, y mejor preparadas, permiten llegar antes. Esa base es la que hoy hace posible el compromiso de los 15 minutos.

Las nuevas camionetas también cambian la experiencia de quien espera. Además de remolcar el vehículo, llevan al conductor y a quienes viajan con él, para que nadie tenga que resolver cómo volver a su casa en plena noche. Y si en el auto va el perro de la familia, también viaja: en las unidades 4x4 de Porto Servicios, la mascota acompaña a su dueño.

Con El Niño, las lluvias intensas se volvieron parte de estos meses y, con ellas, las calles anegadas. Las nuevas 4x4 cuentan con snorkel, una toma de aire elevada que les permite avanzar por el agua y llegar a zonas inundadas. Los auxiliadores, por su parte, trabajan con indumentaria especial de seguridad para operar donde el riesgo es mayor. Para Porto, innovar también es eso: adaptarse con responsabilidad al clima que vivimos hoy.

El servicio que más se valora

Según el estudio de imagen que Equipos Consultores realizó en setiembre de 2026, 6 de cada 10 uruguayos ubican el auxilio mecánico entre los servicios más valiosos de un seguro. Con ese dato sobre la mesa, Porto decidió ir por más en el momento en que la espera más pesa.

“Queremos estar cerca de nuestros asegurados en el momento en que más nos necesitan. Por eso invertimos en beneficios concretos, que se sienten en la calle y no solo en la póliza”, explicó Fernando Viera, presidente de Porto Seguro Uruguay. “Cuando las coberturas se parecen, lo que marca la diferencia es cómo respondés cuando alguien te llama a la madrugada. Innovar, para nosotros, es adelantarnos a lo que le puede pasar a la gente y llegar primero”.

Con 31 años en Uruguay, Porto Seguro apuesta cada vez más a diferenciarse en el servicio a sus Asegurados. La flota renovada, el traslado de quienes viajan en el auto y el equipamiento para circular por el agua fueron los primeros pasos. Los 15 minutos de noche suman uno más: estar presentes, de forma concreta, cuando el auto se detiene y la espera es lo que más pesa.