El nuevo Sonic: el SUV con el que Chevrolet apuesta a una generación más urbana y conectada

Enviada a San Pablo, Brasil

“El Sonic tiene potencial para convertirse en uno de los vehículos más deseados y vendidos de la región”. La frase la dijo Thomas Owsianski, presidente de GM Sudamérica, durante la presentación regional del nuevo modelo de Chevrolet en San Pablo, Brasil. Y, aunque las marcas suelen hablar con entusiasmo de sus lanzamientos, en este caso el despliegue dejó clara una cosa: General Motors está apostando fuerte a un segmento que no para de crecer en América Latina, el de los SUV compactos.

El evento reunió a periodistas, ejecutivos y fanáticos de la marca de distintos países de la región y funcionó casi como una declaración de principios sobre hacia dónde quiere ir Chevrolet. Hoy, cerca de una cuarta parte de las ventas de la industria corresponden a SUVs, y la automotriz quiere posicionarse como uno de los jugadores más fuertes de esa categoría.

“Es el lanzamiento más importante del año para la compañía”, aseguró Owsianski. Según explicó, el objetivo es consolidar a Chevrolet como la marca con el portafolio más amplio de SUVs y crossovers del mercado.

Ahora bien, más allá de las cifras y la estrategia comercial, la gran pregunta es qué tiene este modelo para intentar destacarse en un segmento cada vez más competitivo.

El nuevo Sonic apunta claramente a un público urbano, más joven y conectado, que busca un vehículo práctico para el día a día, pero que también valore el diseño y la tecnología. En términos visuales, Chevrolet apostó por una silueta tipo coupé, con líneas más deportivas, techo descendente y una estética robusta, marcada por molduras oscuras, un frente elevado y llantas de 17 pulgadas.

Aun así, mantiene dimensiones pensadas para la ciudad. Mide 4,23 metros de largo y uno de los aspectos que la marca destacó especialmente fue el despeje del suelo de 20 centímetros, un detalle que puede sonar técnico, pero que en la práctica apunta a algo bastante cotidiano en la región: pasar lomadas, calles irregulares o rampas pronunciadas sin sufrir en el intento.

El modelo llegará en dos versiones: Premier y RS. La primera tiene un perfil más sofisticado, con terminaciones claras y detalles cromados, mientras que la RS apuesta a una identidad más deportiva, con techo negro, interior oscuro y costuras rojas.

Puertas adentro es donde quizás se percibe uno de los mayores saltos frente a otros compactos de Chevrolet. El Sonic incorpora una cabina completamente digital, con tablero de instrumentos de ocho pulgadas y una pantalla multimedia MyLink de 11 pulgadas orientada hacia el conductor.

Thomas Owsianski, presidente de GM Sudamérica.

La conectividad aparece como uno de los ejes centrales de la propuesta. El sistema permite usar Android Auto y Apple CarPlay sin cables, incorpora Wi-Fi integrado, cargador inalámbrico y conexión Bluetooth para dos celulares al mismo tiempo. También suma servicios OnStar y actualizaciones remotas de software.

En materia de seguridad, Chevrolet incorporó una nueva generación del paquete de asistencias a la conducción “Chevrolet Intelligent Driving”. Entre otras funciones, el vehículo ofrece frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, mantenimiento de carril con corrección activa, sensores de estacionamiento y seis airbags de serie.

La versión RS agrega además el sistema “Easy Park”, capaz de controlar automáticamente la dirección durante maniobras de estacionamiento. Un detalle pensado especialmente para quienes todavía sienten cierta tensión al estacionar en paralelo en espacios ajustados.

Otro aspecto que Chevrolet buscó reforzar es la experiencia de manejo. Durante las pruebas dinámicas realizadas en Brasil, el vehículo mostró un equilibrio interesante entre estabilidad y confort, especialmente en trayectos urbanos y rutas rápidas. La dirección eléctrica progresiva transmite una sensación bastante más natural que la habitual en modelos de este segmento y la suspensión fue recalibrada específicamente para este lanzamiento.

La automotriz también trabajó en la insonorización y en mejorar la rigidez estructural del vehículo, dos elementos que muchas veces no aparecen en la primera conversación sobre un auto, pero que terminan influyendo directamente en la sensación de calidad durante el manejo cotidiano.

En cuanto a la mecánica, el Sonic incorpora un motor turbo naftero de 1.0 litros y tres cilindros, asociado a una caja automática de seis velocidades. Desarrolla 116 caballos de fuerza y prioriza un equilibrio entre eficiencia y respuesta tanto en ciudad como en ruta. Según datos de Chevrolet, acelera de 0 a 100 km/h en 10,9 segundos y registra consumos de 4,9 litros cada 100 kilómetros en ruta y 8,2 litros en ciudad.

La apuesta de la marca no termina solamente en el vehículo. Chevrolet anunció además más de 70 accesorios originales para personalizar el modelo, desde barras de techo y organizadores internos hasta kits estéticos e iluminación ambiental.

El desarrollo del Sonic forma parte de una inversión regional de US$ 900 millones destinada a ingeniería, modernización industrial y desarrollo tecnológico. El modelo se produce en la planta de Gravataí, en Río Grande do Sul, una de las fábricas más importantes de General Motors en Sudamérica.

Con este lanzamiento, Chevrolet busca reforzar una estrategia cada vez más enfocada en SUVs y crossovers, una categoría que sigue creciendo en la región y donde las marcas compiten no solo en precio, sino también en diseño, tecnología y experiencia de uso.

El Sonic comenzará a comercializarse en junio y tendrá un precio de preventa desde US$ 26.990.