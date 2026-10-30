El corredor de seguros frente a la inteligencia artificial: por qué el asesoramiento humano sigue siendo clave

La posibilidad de comparar precios, consultar coberturas y buscar información por internet transformó la forma en que las personas se acercan al mercado asegurador. Sin embargo, elegir un seguro implica mucho más que comparar costos: conocer qué cubre una póliza, cuáles son sus exclusiones y cómo responde ante un siniestro son aspectos que requieren asesoramiento. En ese contexto, la figura del corredor de seguros aún mantiene un papel relevante como intermediario entre las compañías y los asegurados.

El avance de la digitalización y la inteligencia artificial también está modificando el trabajo de estos profesionales. Las herramientas tecnológicas permiten agilizar gestiones y automatizar algunas tareas operativas, mientras que los clientes llegan cada vez más

informados y con nuevas expectativas sobre los tiempos de respuesta y la calidad del servicio.

En el Día del Corredor de Seguros, que se celebra hoy 30 de octubre en Uruguay, Fernando Viera, director de Porto Seguro Uruguay, considera que el desafío consiste en incorporar tecnología sin perder la cercanía con las personas. “En Porto trabajamos para que la tecnología sume a la relación y no la reemplace”, señala.

La evolución del rol

El corredor es, para muchas personas, el principal punto de contacto con el seguro. Su trabajo comienza con la contratación, pero continúa cuando surgen dudas o se produce un siniestro, una instancia en la que el acompañamiento adquiere especial importancia.

En los últimos años, el rol pasó de centrarse en la gestión de pólizas a incorporar una función más consultiva, que exige formación, especialización y capacidad para comprender las necesidades particulares de cada cliente.

“El Día del Corredor es una buena ocasión para reconocer un trabajo que los asegurados valoran mucho y que no siempre se ve. Nosotros buscamos de forma permanente estar cerca del trabajo, acompañando su operativa y desarrollando acciones que apuntan a

profesionalizar su rol”, afirma Viera.

En Porto Seguro, la importancia de esta red también se refleja en los números: la compañía trabaja con más de 1.500 corredores matriculados y más del 90% de su producción total ingresa a través de ellos.

Según Viera, esa relación forma parte de la estrategia de la empresa desde sus inicios. “El corredor es para siempre”, resume la frase que utilizan tanto en Uruguay como en la casa matriz de Brasil para expresar su compromiso con el vínculo a largo plazo.

Fernando Viera, director de Porto Seguro

La transformación digital plantea nuevas oportunidades para el sector, pero también exige adaptarse a clientes que esperan respuestas rápidas, procesos sencillos y una experiencia

de contratación ágil. Según Porto Seguro, las herramientas digitales permiten emitir pólizas, hacer seguimientos y resolver trámites en tiempo real, tanto para los corredores como para los asegurados. Y, si bien la inteligencia artificial puede contribuir a automatizar un montón de procesos, el desafío es aprovechar esas posibilidades sin perder el vínculo personal que caracteriza a la intermediación.

Por otro lado, el mayor acceso a la información eleva las exigencias sobre los profesionales. Los clientes llegan con más preguntas y esperan respuestas precisas, lo que vuelve cada vez más importante la actualización de conocimientos.

En esa línea, Porto Seguro cuenta con una Escuela de Corredores orientada tanto a quienes comienzan en la actividad como a quienes ya trabajan en el sector. La iniciativa busca brindar formación sobre las herramientas de la compañía y las tendencias del mercado. Durante 2026, participaron 780 corredores en distintas instancias de capacitación.

Otro de los desafíos del mercado es lograr que las personas comprendan la importancia de contar con coberturas adecuadas antes de que ocurra un imprevisto. En muchos casos, la

decisión de contratar un seguro se concentra en el precio, sin analizar si la póliza responde a las necesidades que se busca cubrir.

Oficinas de Porto Seguro Foto: Darwin Borrelli

El seguro de hogar es uno de los ejemplos que menciona la compañía: una cobertura que, según plantea, tiene potencial de desarrollo y un costo accesible, pero sobre la que todavía

es necesario generar mayor conciencia.

En ese proceso, el corredor cumple una función de orientación, al explicar las condiciones de las pólizas y ayudar a evaluar qué protección necesita cada persona o familia.

“Cuanto más simple y cercana es esa explicación, más claro se entiende que asegurarse es una forma de cuidarse y no un gasto”, sostiene Viera. El desarrollo de una cultura aseguradora en Uruguay es, para la compañía, un desafío que involucra a todo el mercado. En un entorno que tiene cada vez más circulación de información, generar conversaciones de valor sobre prevención, riesgos y protección resulta parte de ese objetivo.

Así, de cara a los próximos años, Porto Seguro identifica oportunidades de crecimiento tanto en productos en los que ya tiene presencia, como automóviles, hogar y garantía de

alquiler, como en soluciones dirigidas a necesidades más específicas, entre ellas las garantías de arrendamientos rurales y universitarias. Además, la compañía apunta a fortalecer su red de corredores mediante capacitación, herramientas de gestión y una comunicación cercana.