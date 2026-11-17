Con la ceremonia de premiación en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel, se cerró la edición 2026 del concurso nacional de cuento y plástica “Pequeños Talentos del Uruguay”, que organizan Juan Herrera Producciones, El País y la artista Agó Páez Vilaró.

Declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Intendencia de Montevideo, en esta nueva edición del concurso los niños y niñas en edad escolar pertenecientes a escuelas públicas y colegios privados, se expresaron a través de la redacción o del dibujo sobre el tema: “Capitán Miranda: Recorriendo los mares del mundo”.

El Capitán Miranda es el barco de vela de la Armada Nacional del Uruguay, que sirvió originalmente como buque hidrográfico para las investigaciones oceanográficas y la confección y preparación de las cartas náuticas, tras lo cual se convirtió en buque escuela en 1977. El navío rinde homenaje al Capitán de Navío Francisco Prudencio Miranda (1868-1925), un destacado marino, hidrógrafo, historiador, profesor y escritor uruguayo.

Juan Herrera.

“Estamos felices de anunciar que en esta oportunidad se ha alcanzado una cifra global de 24.610 trabajos entregados en representación de 750 escuelas de todo el país. Además, los 14 ganadores representan a seis departamentos del país: Montevideo, Maldonado, Canelones, Paysandú, Salto y Durazno”, expresó Juan Herrera.

A continuación, el detalle con todos los ganadores:

Rubro Plástica

Categoría 1° y 2° Año

Primer premio: Anhaí Nicodela Álvarez, Colegio Padre Pío (Maldonado). Segundo premio: Regina Elizabeth Aramendía Duque, Colegio Divino Salvador (Canelones).

Categoría 3° y 4° Año

Primer premio: Trinidad Dutour Leoni, Escuela Nº 8 J.F Kennedy (Paysandú). Segundo premio: Ana Domínguez, Colegio Kala-Betuel (Montevideo).

Categoría 5° Y 6° Año

Primer premio: Emma Lucía Szodo Cavicchiozi (Colegio Adventista del Prado (Montevideo). Segundo premio: Guadalupe Sassano Sauleda, Colegio Prado School (Montevideo).

Rubro especial

Gabriel Rivas Pedroza, Colegio Padre Pio, (Maldonado).

Rubro Literario

Categoría 1° y 2° Año

Primer premio: Martina Puerto, Colegio Luján (Montevideo). Segundo premio: Emma Viera Pera, Hans Christian Andersen (Montevideo).

Categoría 3° Y 4° Año

Primer premio: Zoe Jazmín Herrera Vega, Colegio Padre Pio (Maldonado). Segundo premio: Noah Rodríguez Sales, Escuela Nº 88 Aprender (Salto).

Categoría 5° Y 6° Año

Primer premio: Lucas Eiraldi de Freitas, Escuela Nº 79 Adalberto de Freitas Modernel (Durazno). Segundo premio: Keoma Olivera Olaizola, Escuela Rural Nº 74 Yacuy (Salto).

Rubro especial

Gael Cairo, Colegio Padre Pio (Maldonado).

Los galardonados, junto con sus maestros y escuelas, recibieron estatuillas, diplomas, obsequios y la oportunidad de visitar el Buque Escuela Capitán Miranda.