Economía verde: Nuevocentro Shopping presentó el mayor banco de almacenamiento de energía de Uruguay

Con la participación de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, Nuevocentro Shopping inauguró el mayor banco de batería para el almacenamiento de energía en Uruguay, en un proyecto de inversión que superó los US$ 600.000.

La iniciativa fue destacada por Cardona como “pionera” en Uruguay y como una muestra de la “responsabilidad empresarial” y de articulación del sector privado con las políticas públicas.

El sistema está diseñado para cargar sus baterías durante la noche, horario valle en el consumo de energía y es cuando el suministro de UTE proviene casi en su totalidad de fuentes renovables, para posteriormente utilizarlo en abastecer al centro comercial entre las 17:00 y 21 horas, explicó Carlos Alberto Lecueder, integrante del directorio de Nuevocentro.

Este sistema de almacenamiento de energía con baterías cuenta con 645 KW y 1.628 KWh de capacidad, ampliable a 2.000 KWh.

“La apuesta por este banco de baterías marca un importante precedente en el sector privado y demuestra que es posible seguir incorporando soluciones concretas para hacer un uso más eficiente y responsable de la energía”, sostuvo Lecueder.

Esta nueva iniciativa permitirá a Nuevocentro ahorrar más de 1,8 millones de KWh, que se traduce en el consumo de 490 hogares durante un año. Este ahoro además impacta en la reducción de los gases de efecto invernadoero equivalente a 49,1 tonealdas de CO₂.

Para 2027, el centro comercial anunció que comenzará a trabajar en la implementación de la norma ISO 14064 para la medición y gestión de la huella de carbono.