Hyatt Centric Montevideo celebró su décimo aniversario con un encuentro que reunió a más de 100 invitados, entre autoridades nacionales, referentes empresariales, clientes, amigos y colaboradores. La celebración, realizada en el Roof del hotel frente a la rambla de Pocitos, coincidió con el tradicional brindis de fin de año y contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse.

La noche fue una oportunidad para reencontrarse con quienes han acompañado la trayectoria del establecimiento, recordar los momentos que marcaron su primera década y reconocer a las personas que forman parte de su historia.

El rooftop de Hyatt Centric Montevideo reunió a autoridades, empresarios, clientes y colaboradores para celebrar los diez años del hotel

"Es una gran alegría encontrarnos rodeados de tantas personas que han sido parte de nuestra historia", expresó Claudia Lambiris, directora ejecutiva del hotel, al dar la bienvenida a los invitados. Durante su intervención, destacó que el aniversario también invitaba a reflexionar sobre los cambios que experimentaron Montevideo, la industria hotelera y el propio establecimiento a lo largo de estos años.

La celebración tuvo un componente especialmente emotivo cuando Lambiris agradeció el trabajo de los más de 150 colaboradores del hotel y reconoció a integrantes de su equipo de gestión. "Detrás de cada experiencia que ofrecemos hay talento, dedicación, historias personales y proyectos de vida", afirmó, al señalar que uno de los principales motivos de orgullo es haber acompañado el crecimiento profesional y personal de quienes trabajan en el establecimiento.

Invitados disfrutaron del encuentro por los diez años de Hyatt Centric Montevideo, con el Río de la Plata como escenario.

Una década de historia compartida

La historia de Hyatt Centric Montevideo comenzó varios años antes de su inauguración. El proyecto empezó a gestarse hace 16 años y dio lugar a un edificio realizado por Weiss Sztrick Weiss (WSW), que hoy alberga un hotel de 178 habitaciones y una propuesta que incluye alojamiento, gastronomía y espacios para encuentros sociales y empresariales.

Durante el brindis, el presidente del fideicomiso del hotel, Ernesto Liurner, recordó los desafíos atravesados en esta primera década, especialmente durante la pandemia, que obligó a interrumpir temporalmente el funcionamiento del recinto. La reapertura, en febrero de 2021, representó un momento particularmente significativo. "Volver a abrir las puertas y recibir a nuestros primeros huéspedes fue mucho más que retomar una operación", señaló, al destacar el compromiso del equipo durante aquel período.

Con el paso de los años, el hotel también amplió su propuesta gastronómica, incorporando espacios que reciben tanto a huéspedes como al público local. Actualmente cuenta con alternativas como Plantado Restaurante, Moderno Bar, Deli y diferentes propuestas especializadas en vinos y whisky, además de espacios en las alturas.

Claudia Lambiris, directora ejecutiva de Hyatt Centric Montevideo; Ernesto Liurner, presidente del Fideicomiso, y Carolina Cosse, vicepresidenta de la República, durante el décimo aniversario del hotel

La vicepresidenta Carolina Cosse también hizo referencia al recorrido previo a la inauguración y recordó su vínculo con el establecimiento durante su gestión como intendenta de Montevideo. En su intervención destacó el esfuerzo que implicó concretar el proyecto y valoró su integración a uno de los espacios más representativos de la capital.

Cosse lo describió como "un edificio que está a la altura del lugar que ocupa en Montevideo", tanto por sus características arquitectónicas como por la calidad del servicio y el trabajo de sus equipos.

El aniversario también permitió reconocer los vínculos construidos con clientes y organizaciones que eligieron al hotel como escenario de reuniones, lanzamientos, celebraciones familiares y encuentros empresariales. Lambiris agradeció especialmente esa confianza y destacó que, para muchos de ellos, Hyatt Centric Montevideo se convirtió en un lugar al que eligen regresar.

Invitados compartieron un brindis durante la celebración del décimo aniversario de Hyatt Centric Montevideo

La directora ejecutiva también hizo referencia a las iniciativas de compromiso social que el hotel ha acompañado durante estos años, vinculadas con el empoderamiento femenino, la diversidad, la inclusión laboral, el desarrollo empresarial y la sostenibilidad.

Entre conversaciones, reencuentros y fotografías, la celebración reunió a quienes han acompañado diferentes etapas de esta primera década. Al finalizar su intervención, Lambiris invitó a los presentes a alzar las copas por el recorrido realizado y los desafíos que vendrán: "Brindemos por estos primeros 10 años que nos dejaron muchos recuerdos, pero brindemos más por lo que se viene".