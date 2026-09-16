Desde enero 2027, JetSmart suma vuelos directos hacia Recife y Santiago de Chile

JetSmart anuncia la incorporación de dos nuevas rutas internacionales directas desde Montevideo, que comenzarán a operar el 7 de enero de 2027: Montevideo–Recife, en Brasil, y Montevideo–Santiago de Chile. Los tickets para ambas rutas podrán adquirirse a partir del 15 de septiembre, a través de los distintos medios de pago disponibles en el sitio web de la compañía.

La incorporación de estas rutas amplía la propuesta internacional de JetSMART desde Uruguay, que ya incluye la conexión directa entre Montevideo y Río de Janeiro, y permitirá fortalecer la conectividad aérea del país con dos destinos estratégicos de la región.

Durante la temporada de verano, entre enero y marzo, tanto la ruta Montevideo–Recife como Montevideo–Santiago de Chile operarán los siete días de la semana.

Los viajes a Recife están planificados para partir desde las 7:30 de la mañana desde Montevideo, para un vuelo cuya duración es de aproximadamente 5 horas, arribando a la ciudad brasileña al mediodía. El importe de los pasajes parte desde 111 dólares finales por tramo, con tasas e impuestos incluidos. También se pueden adquirir canjeando 7.500 millas del programa AAdvantage.

Por su parte, los vuelos desde Montevideo hacia Santiago de Chile están programados para partir en la franja horaria de las 20 horas, para un vuelo con una duración estimada de 2 horas y 40 minutos. Los pasajes para viajar hacia Santiago de Chile se pueden conseguir desde 74 dólares finales por tramo, con tasas e impuestos incluidos o bien por canje de 4.000 millas del programa AAdvantage de American Airlines.

En ambos casos, el pasaje incluye la posibilidad de llevar un bolso de mano de hasta 10kg, más allá de las opciones que el pasajero quiera sumar.

Con esta expansión de su red, JetSmart estima que podrá sumar más de 100.000 nuevos pasajeros al mercado aerocomercial uruguayo, generando nuevas alternativas para los viajeros tanto por motivos turísticos como comerciales.

“La incorporación de Recife y Santiago de Chile representa un nuevo paso en nuestro compromiso de ampliar la conectividad de Uruguay y ofrecer a los pasajeros más opciones para viajar de manera directa, con tarifas competitivas y pagando solamente por lo que necesitan, a la vez que abrimos las puertas para que más turistas lleguen a Montevideo en distintos momentos del año”, señaló Verónica Marambio Álvarez, gerente comercial de Mercados Internacionales de JetSmart.

“Queremos que cada vez más personas puedan acceder al transporte aéreo y, al mismo tiempo, contribuir a que Montevideo siga consolidándose como un punto de conexión relevante dentro de Sudamérica”, agregó la ejecutiva.

La nueva ruta a Recife permitirá conectar directamente Montevideo con uno de los principales destinos turísticos del nordeste brasileño, reconocido por sus playas y por su oferta cultural.

“Pernambuco reúne playas paradisíacas, aguas cálidas, sol durante prácticamente todo el año, una cultura vibrante y destinos reconocidos mundialmente. Ahora, con la nueva conexión diaria de JetSMART entre Montevideo y Recife, es mucho más fácil para los uruguayos llegar a nuestro estado y disfrutar de todo lo que Pernambuco tiene para ofrecer. Estamos muy felices con este acercamiento y preparados para recibir cada vez más visitantes de Uruguay”, afirmó Eduardo Loyo, presidente de Empetur.

La llegada de uruguayos a Pernambuco creció un 20,7% entre enero y julio de 2026, según datos del Embratur. “La nueva ruta estacional de JetSMART que conecta Montevideo y Recife atiende a la expansión de esta demanda y amplía la oferta de asientos directos desde América del Sur hacia el Nordeste. Este vuelo inyecta nuevos recursos en la economía de los destinos accedidos a partir del aeropuerto de Recife a través del turismo internacional" señaló Bruno Reis, presidente de Embratur.

Por su parte, la conexión con Santiago de Chile contribuirá a vincular de manera directa a Uruguay con la capital chilena y ampliar las alternativas de viaje entre ambos países durante todo el año.