La denuncia de CCU Uruguay contra líder del mercado de cerveza: "no cesan sus prácticas anticompetitivas"

La empresa de origen chileno Compañía Cervecerías Unidas (CCU) desembarcó en Uruguay en 2012 con la compra de las empresas que producían y comercializaban las bebidas Nativa y Nix. Una década más tarde, el grupo está presente en seis categorías de bebidas en Uruguay (aguas, refrescos, cervezas, jugos, istotónicas y vinos). Desde marzo de este año, CCU Uruguay tiene nuevo gerente general, Nicolás Novoa quien lleva casi 10 años (en dos etapas) en la empresa. De los planes de CCU, de cómo ve a Uruguay, del cambio de consumo por la pandemia y de las denuncias por prácticas anticompetitivas contra el líder del mercado de cervezas, entre otros aspectos, habló Novoa con El País.

Novoa destaca que "el agua de la Sierra de las Ánimas con su pureza y su origen muy conocido" sirve como base no solo para el agua Nativa, sino también para desarrollar Nix, lo que le da "un plus de calidad".



"En cervezas tenemos un portafolio muy completo de marcas regionales y globales, como Miller asociada a las fiestas en el Este, Amstel que ingresamos el año pasado y está asociada a la Libertadores y ahora a la Copa Sudamericana, Heineken que está asociada a la Champions League y a la Fórmula 1". Luego con marcas más regionales como son Imperial o Schneider, Escudo, etc.", recordó el gerente general de CCU Uruguay.



"Ingresamos en jugos con la marca Watt's también en nuestra planta en Sierra de las Ánimas. Watt's también muy innovadora es la primera planta de llenado en caliente. La verdad que ha sido un caso de éxito, partimos de cero y solo compitiendo en el mundo (de envases) PET, ya tenemos alrededor de 12% del mercado, así que ha sido un exitazo. Estamos iniciando en el mundo del vino, es más difícil, pero hay un consumo per cápita bastante alto en Uruguay así que es un mercado donde hay que estar. También desde el año pasado volvimos a entrar al mercado de isotónicas, con la única uruguaya, también con los beneficios de estar en nuestra planta de Pan de Azúcar, que es Full Sport y en verdad creo que ahí hay una oportunidad bien grande", afirma Novoa.



CCU Uruguay, que acaba de cumplir 10 años de presencia en el país, prevé una facturación para este año "por sobre los US$ 30 millones", dijo su gerente general.

-¿Cuál ha sido la inversión en estos 10 años en Uruguay?



-Hemos invertido más de US$ 50 millones ya en Uruguay. Principalmente nuestra inversión está realmente en la planta, en el aumento de capacidad, en la inversión que hicimos con Watt's siempre teniendo la innovación como foco y el otro gran foco es el mercado. Invertimos en nuestros clientes que son los que comercializan nuestro producto y ahí invertimos principalmente en sus locales para que se desarrollen, también en equipos de frío. Mientras vayamos creciendo, vayamos ganando participación, vayamos dinamizando el mercado, tenemos que seguir invirtiendo en nuestros clientes y en aumentar mejorar la experiencia del consumidor.



-¿Cuántos empleados tienen actualmente en Uruguay?



-El número cerrado actualmente es de 100 personas directamente empleadas. Por decirlo simple, 70% en la planta de Pan de Azúcar y un 30% en Montevideo viendo temas más comerciales, ventas, marketing, administración y finanzas.



-¿Piensan en incrementar la plantilla?



-Nuestro foco es dinamizar el mercado, queremos crecer, queremos seguir desarrollándonos. Estamos en seis categorías y nuestra forma nuestra forma de crecer. Tenemos un foco en bebestibles, somos multi categoría por definición y por espíritu y para crecer tenemos dos grandes líneas: seguir creciendo en las categorías, donde estamos -que eso siempre lo vamos a hacer a través de hacer crecer el mercado mismo, innovación, seguir las tendencias del mercado, traer nuevas propuestas al consumidor- y por otro lado siempre explorar la posibilidad de nuevas categorías, hoy estamos en seis. Mientras hemos ido creciendo uno va necesitando obviamente más manos. Si crecemos y nos va bien, vamos a seguir creciendo también en las necesidades de puestos de trabajo. Así que queremos, como lo dice nuestro propósito: “crear experiencias para compartir juntos un mejor vivir”. Nuestra definición inicial es crear experiencias para el consumidor, buscar qué es lo que necesita, buscar qué es lo que ellos quieren que aún ni siquiera ellos quizás lo saben. Entonces, siempre con la persona en el centro seguir desarrollando la industria, los mercados donde estamos y esto también apoya al crecimiento del país. Y también seguir invirtiendo en Uruguay. Nuestra forma de gerenciar es el largo plazo.



perfil de la empresa La presencia de CCU en la región La historia de CCU se remonta al año 1851, cuando el inmigrante alemán Carlos Anwandter establece la Compañía de Cerveza de Valdivia. Desde 1902 es Compañía Cervecerías Unidas (CCU) S.A., tras la fusión de varias industrias cerveceras. Actualmente tiene operaciones en Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay. La compañía es controlada por Inversiones y Rentas S.A., propiedad (en partes iguales) de la filial Quiñenco del chileno Grupo Luksic y la neerlandesa Heineken International, los que conjuntamente poseen el 60 % de la empresa. A su vez, 19,8% de las acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York y el 20,2% restante cotizan en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile. Tiene presencia en varias categorías de bebestibles como ser cervezas, refrescos, jugos, aguas, isotónicas, vinos y hasta pisco. Cuenta con 33 plantas industriales en los países en que opera en la región y 44 centros de distribución.

-Cuando invirtieron por primera vez en Uruguay, había un gobierno del Frente Amplio, de otro signo político que el actual, tuvieron que vivir esa transición también, ¿cómo evalúan el clima de negocios en el país?



-Lo vemos súper bien, es un país que es súper estable en comparación quizás a otros de la región. Es súper estable en general en realidad y con una sociedad, que personalmente la veo, muy de diálogo, muy de buscar soluciones. Cada uno puede tener sus posiciones distintas, pero es porque todos buscan lo mejor para el país, para desarrollarse. Hemos estado en muchos países con distintas tendencias y en verdad, nuestra estrategia no cambia. Nosotros estamos por el largo plazo, tenemos una estrategia clara e independiente de las coyunturas que puede tener cada año o cada periodo específico que se da. No solamente por un gobierno en especial, sino por temas también mundiales, como estamos viendo ahora. Obviamente uno hace cosas tácticas, algunos ajustes pero seguimos con nuestra estrategia clara, de largo plazo, de seguir dinamizando, de seguir buscando como como abastecer al mercado, a los uruguayos, al consumidor.



Nicolás Novoa, gerente general de CCU. Foto: Leonardo Mainé.

-¿En qué mercados ven potencial de crecimiento?



-En cerveza, nos ha ido bien, hemos crecido en participación de mercado año a año. Sin embargo, vemos un potencial tanto de que se desarrolle más el mercado, como de nosotros tener una participación mayor en él. ¿Por qué no se ha desarrollado tanto el mercado? Esto es algo que hemos visto en otros mercados, porque principalmente el líder realiza prácticas anticompetitivas. Cuando entramos al mercado de cerveza, el líder tenía más de 95% del mercado. Nosotros hemos ido creciendo, pero cuando se tiene una participación tan mayor, se producen este tipo de prácticas y esto es algo que no solo hemos visto nosotros. La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia en el año 2017 dictó una resolución en la que le pedía al líder el cese de estas prácticas anticompetitivas y también le incluía una multa. Lo que vimos es que no hubo un gran cambio después de eso y la misma comisión lo ratifica este año donde hay un proyecto de resolución que confirmaría que no hubo cese de esta práctica por parte por parte líder y esto principalmente afecta al uruguayo en el fondo, al consumidor final. Ya que no solamente no pueden acceder a la variedad, o la innovación o a todos los productos que le podría entregar el mercado, sino también le afecta los precios, hay precios que van más al alza. El mismo comerciante que no puede desarrollar su mercado en plenitud. Sabemos que el mercado de cerveza es una porción bastante importante de los márgenes que se generan en los comercios, especialmente tradicionales, y que no pueden desarrollar todo su potencial. Y también afecta a los pequeños productores. O sea, nosotros tenemos la capacidad de tener una escala además de la multi categoría que nos permite seguir compitiendo, pero los pequeños productores artesanales se les hace mucho más difícil teniendo estas barreras de entrada.



-¿Qué prácticas anticompetitivas son las que ustedes dicen que se siguen llevando adelante?



-Básicamente no se le permite a algunos comerciantes comercializar productos de otra empresa, o sea de la competencia.



-¿Los llamados acuerdos de exclusividad?



-Claro, los acuerdos de exclusividad. Eso, que lo define la misma comisión, es abuso de posición dominante. Volviendo al punto inicial, creo que puede haber distintas razones, pero por qué la industria de cerveza no se ha desarrollado en tanta plenitud en Uruguay, es por lo mismo. Si uno ve el consumo per cápita de cerveza en Uruguay está alrededor de 32 litros, que es muy por debajo del promedio de la región, que está por arriba de 50 litros. Es algo que no es nuevo, que lo hemos visto, muchas veces en estas industrias cuando inicialmente tienen una posición demasiado grande de un líder, donde no tiene ningún incentivo a dinamizar mayormente la categoría y termina produciéndose un consumo per cápita más bajo. Ahora, nosotros estamos acá para competir de igual a igual, para crear experiencia para el uruguayo para dinamizar y desarrollar la industria y los mercados y sabemos que finalmente, tarde o temprano, esto (N. de R.: las prácticas anticompetitivas) va a terminar desapareciendo. Sin embargo, obviamente, en esto años es algo que nos ha afectado para poder seguir desarrollando mejor el mercado y quizás llegar a más uruguayos con nuestros productos. No solamente nosotros sino probablemente muchos otros productores de artesanales.



La resolución de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia en 2017 La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia —un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía (MEF)— sancionó en 2017 por segunda vez en cuatro años a Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) por "abuso de posición dominante" y le aplicó la multa más alta de su historia: unos US$ 1,9 millones (15 millones de Unidades Indexadas). En este caso es por "la celebración de acuerdos de exclusividad" establecidos con comercios, que perjudican la elección del consumidor y representan un "obstáculo" a los restantes competidores.

-CCU ha realizado denuncias en otros mercados contra el competidor, que es Ambev, la multinacional que generalmente es el líder.



-Claro.



-¿Es una estrategia de denunciarlo en varios mercados?



-Básicamente nosotros apuntamos a la libre competencia como principio, o sea, competir de igual a igual y de ahí obviamente, el consumidor decidirá que necesita o el mismo comerciante sabrá cómo desarrolla su lugar, pero siempre dentro de la libertad. Por ejemplo, en Colombia se está dando esto mismo y la película es muy similar: entramos a Colombia hace pocos años, también el líder tiene 95% de participación del mercado, poco incentivo a desarrollar e innovar, porque busca mayor rentabilidad y cuando ven a un competidor termina en estas prácticas anticompetitivas, exclusorias. No es una táctica deliberada, sino que donde vemos prácticas que no corresponden y creemos que obviamente están afectando también al consumidor, a los mismos comerciantes, las denunciamos. Si vemos algo que le está afectando a la gente y el mercado en general sería como algo que no podemos no hacer como empresa que defendemos las prácticas de libertad y de competir de igual a igual.



Nicolás Novoa, gerente general de CCU Uruguay. Foto: Leonardo Mainé.

-¿Cómo los favoreció el hecho de que durante un par de años una de las grandes superficies, como es TaTa, estuvo sin acuerdo con este líder y no tenía los productos en refrescos, cervezas e isotónicas?



-Se mostró toda la libertad que tiene el comerciante de tomar sus decisiones. Nosotros estuvimos disponibles con nuestros productos ante TaTa que necesitaba desarrollar cerveza y no contaba con el competidor más grande y obviamente crecimos. No voy a mentir, crecimos en participación en TaTa. Este fue un tema entre el líder y TaTa, este año ya se solucionó y ahora nosotros estamos compitiendo de igual a igual después de que el consumidor conoció nuestro portafolio, y hoy tenemos en TaTa una participación de mercado, que es tres o casi cuatro veces mayor que nuestro promedio nacional. Esto te muestra que el potencial de nuestro portafolio es mucho mayor que el que hemos podido desarrollar y una de las razones es que el consumidor no nos puede encontrar en todos los lugares que quisiéramos.



-¿Cómo compiten con las cervezas artesanales que se han desarrollado en Uruguay abriendo bares y con presencia en grandes superficies también?



-Apoyamos siempre la libertad y el competir de igual a igual. Yo quiero que la industria y el mercado de cerveza muestren todo su potencial y para eso, el desarrollo de las artesanales es clave. Lo vimos por ejemplo en Argentina donde empezó el boom del artesanales y la industria como un todo empieza a crecer, se hace más trendy, empieza a tener esa magia más parecida a la que hay en el mundo del vino, entonces eso favorece a la industria como un todo y siempre vamos a apoyar eso.



-¿Cómo ha sido la competencia en el mercado de refrescos, donde ustedes tienen un producto que es nacional, como Nix y enfrente tienen dos multinacionales como Coca-Cola y Pepsi, que también es del grupo Ambev?



-Nosotros al ser multi categoría de bebestibles nos toca competir con gigantes en todas las categorías que estamos. Estamos en línea con eso, seguir compitiendo lo mejor que sabemos y creciendo, seguir entendiendo también al consumidor. Tenemos la ventaja de ser la única uruguaya dentro de ese grupo y creemos que Nix tiene mucho potencial.



-¿No han notado prácticas anticompetitivas en ese mercado?



-Ahí la competencia es dura. A diferencia del de cerveza, en todos los otros mercados donde participamos hay más de un jugador relevante en el fondo. Entonces es distinto que cuando hay un gran jugador relevante y no hay otro más.



-¿Tienen pensado llevar los productos uruguayos como Nativa o Nix a otros mercados de la región?



-Hoy por hoy estamos exportando Full Sport a Paraguay, también este año exportamos Watt's a Chile de vuelta. Principalmente como producto de exportación tenemos a Full Sport y estamos constantemente viendo la oportunidad de exportar. Uruguay es un país caro relativamente a otros países de la región, pero no por eso pueden aparecer oportunidades, especialmente si son productos de buena calidad.