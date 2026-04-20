Cumbre Mundial de Comunicación Política: tres días de networking, capacitación y formación, disfrutando del país

La Cumbre Mundial de Comunicación Política, en su edición 24, llega con grandes expectativas a Uruguay. "Primero, porque el lema de la convocatoria es la Cumbre de la Democracia y vemos a toda la región latinoamericana con conflictos democráticos, con problemas institucionales, de validez de los gobiernos, de baja aprobación rápidamente a la hora de gobernar", dijo a El País el consultor y político argentino Daniel Hernán Ivoskus, presidente del Comité Organizador Internacional del encuentro que se desarrollará en

Destacó que "Uruguay ha demostrado respeto, diálogo, institucionalidad, que el valor democrático y los partidos políticos tienen peso y existen. Así que es un honor que esta edición, la Cumbre de la Democracia, sea lo que para nosotros es el reflejo de la democracia en toda la región, el buen ejemplo de la democracia en toda la región".

A continuación la entrevista con Ivoskus.

¿Motivos que llevaron a elegir a Uruguay como sede del encuentro?

Uruguay es elegida sede del encuentro primero porque nunca se había hecho ninguna edición de la Cumbre, teníamos pendiente. Y cuando surge el tema de convocatoria principal, que era la Cumbre de la Democracia, no había mejor lugar que Uruguay y creo que todas las autoridades lo entendieron, colaboraron a lo que es un gran evento de formación, de capacitación, pero además de atracción turística, de movimiento económico durante tres días y la gente que después se queda el fin de semana, con lo cual vamos a tener una gran cantidad de comunicadores, más de 200, hablando de Uruguay, hablando de Montevideo y seguramente, además de estos tres días de networking, capacitación y formación, disfrutando también de Uruguay.

¿Por qué en América Latina en el ámbito público prima el desencuentro, las diferencias, la descalificación sobre el acuerdo, la tolerencia y el entendimiento con miradas a largo plazo?

En América Latina se ha perdido esta mirada de largo plazo. Hoy es todo coyuntural. Hoy las sociedades empiezan a polarizarse cada vez más en torno a odios, frustraciones. La emocionalidad juega un papel muy grande y entramos en la era de la inmediatez, donde a través de un teléfono celular es todo ahora, todo ya, y la incapacidad de los gobiernos de poder dar respuestas inmediatas hace que esta confrontación aumente y estos niveles de agresividad, de violencia política pasen a ser moneda corriente. Y tendemos a naturalizar en la región cuando vemos este tipo de campañas que en realidad dañan a la democracia e inclusive a los partidos, a los políticos y por supuesto a los gobernantes.

¿Cuáles son los principales ejes temáticos de un encuentro que promueve la capacitación y el intercambio de experiencias y conocimientos?

La cumbre aborda fundamentalmente todo lo relacionado a las campañas electorales, a la comunicación de gobierno y dentro de estos ejes podemos vamos ver, inteligencia artificial, las nuevas tendencias con inteligencia artificial, las encuestas, los distintos métodos de investigación, las estrategias, casos reales y concretos de campañas electorales que se han dado en la región en este último tiempo, qué experiencia dejaron. En mi caso particular, mi conferencia se va a llamar "Matrix presidencial: la experiencia Honduras", y va a contar la experiencia de hace muy poquitos meses de la elección presidencial de Honduras, en la que tuve la oportunidad de participar y acompañar a quien hoy es el nuevo presidente de Honduras, Nasry Asfura.

Pero también después se habla de crisis, de escándalo y fundamentalmente están las cuatro patas de la mesa, que para nosotros son importantísimas en estos temas. Por un lado, la política, la consultoría, los profesionales, los académicos y periodistas y medios de comunicación. Con lo cual creo que ahí hay una cobertura total de lo que es la comunicación política y de lo que vamos a vivir en Uruguay la próxima semana

Daniel Ivoskus

¿Cuál es el decálogo de la comunicación política?

Bueno, hablando de decálogo de la comunicación política, yo lo que podría decirles es algunas cosas que son básicas e indispensables en los tiempos modernos. Uno, el candidato. El candidato tiene una responsabilidad, el candidato tiene que estar preparado. El candidato, en épocas donde la personalización de la política cada vez es más fuerte, es central. Segundo, equipos. Un candidato no es un superhéroe ni alguien todopoderoso. Y lo que necesita para ser más competitivo electoralmente o inclusive a la hora de gobernar, son equipos.

Primero, los equipos políticos, pero también equipos externos que puedan marcarle el rumbo, el sentimiento de la opinión pública, que estén trabajando permanentemente en los temas estratégicos, en nuevos formatos de comunicación, en la disrupción, en la creatividad. Y después, obvio, todo lo que hoy podríamos hablar de tener orden y disciplina, de tener un equipo que conozca cuál es el rumbo, cuáles son sus objetivos, que tengan una visión integradora de la nueva sociedad y una lectura de lo que está pasando en la opinión pública.

Hay un decálogo para las campañas electorales y hay un decálogo para la comunicación de gobierno, si hacemos una analogía con el deporte, que son dos deportes totalmente distintos y que lo vamos a ver en profundidad en la Cumbre de Comunicación política.

¿Cómo se debe utilizar la inteligencia artificial en las campañas de comunicación de asuntos públicos, en momentos que se hace cada vez más difícil determinar lo realmente auténtico y original?

La inteligencia artificial es una herramienta, una herramienta que está revolucionando la competitividad en la comunicación, pero en la vida ciudadana, en lo que hacen los ciudadanos todos los días. Con lo cual, lo que digo es que hay que tener equipos que entiendan cómo funcionan, que no la sobredimensionen, tampoco que la subestimen, que es una herramienta muy útil que hay que utilizar y sobre todo estar atentos con equipos que entiendan el funcionamiento de la inteligencia artificial, porque se está usando también mucho para las campañas negras, para las campañas sucias, para romper la reputación de determinados liderazgos. Entonces, hay que estar atentos a cómo funciona, esto qué es auténtico y original o qué puede ser falso o fake.

¿Cómo impactan las nuevas tecnologías y las redes sociales en la comunicación política?

Bueno, las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, digamos, ¿no? Porque creo que el quiebre de paradigma se hizo o el cambio de paradigma se hizo con la aparición de las redes sociales. Allá, tal vez la primera campaña electoral que recuerdo de buen uso de redes sociales es la de Barack Obama en el año 2008 a la presidencia de los Estados Unidos. Esas redes existen y hoy ya integran, no están en discusión, integran todo el plan de comunicación de cualquier candidato, de cualquier gobierno, en lo que Matrix Política nosotros llamamos la triple vía. Y la triple vía tiene que ver con organizar la comunicación gubernamental o de campaña e implementarla en base a tres ejes claros, que son: los formatos digitales, medios y plataformas, el contacto directo, el territorio, el abrazo, el estrechón de manos y los medios tradicionales de comunicación entendidos como la televisión, la radio, etcétera.

Los tres. No es que hay uno que sea más importante que el otro. La clave hoy en día es construir un sistema que integre a los tres en tu estrategia de comunicación.

¿La comunicación política construye institucionalidad o, en definitiva, los políticos quieren llegar al poder y el gobierno alcanzar mayores niveles de aceptación ciudadana?

La comunicación política ayuda a consolidar narrativas y objetivos políticos de un gobierno o de un candidato. La comunicación política le da emocionalidad a los partidos políticos, le tiene que dar entretenimiento a la comunicación gubernamental, que la gente la quiera escuchar, que la quiera ver, que la quiera sentir, que verdaderamente cumpla ese rol que es conectar a gobiernos o candidatos con la ciudadanía. Pero sin lugar a dudas, en campaña electoral lo que se busca es crecer en intención de voto o en apoyo popular y en que tus adversarios tengan menos votos que los que tengas vos.

Y en gobierno ya es aumentar la opinión pública en torno a la percepción de un gobierno, a dar certidumbre, a mostrar un camino de futuro, a consolidar liderazgos. Pero hoy no existe más. De hecho, mi último libro, "Gobernicar", se trata justamente de la conjunción de gobernar y comunicar. No existe hoy la política sin la comunicación y tampoco existe hacer comunicación política sin que haya un sustento político.

Presentación de la Cumbre Mundial de Comunicación Política en la Intendencia de Montevideo.