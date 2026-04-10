Llega a Montevideo por primera vez la Cumbre Mundial de Comunicación Política

La Intendencia de Montevideo fue escenario de la presentación oficial de la XXIV Cumbre Mundial de Comunicación Política, que por primera vez se realizará en el país entre el 21 y el 23 de abril de 2026 bajo el lema “la cumbre de la democracia”. Se trata de un espacio que permitirá acceder a conocimientos, intercambiar enfoques, tender redes y conocer las últimas novedades sobre la temática

El acto contó con la participación de secretaria general de la Intendencia, Viviana Repetto; la representante de la Dirección de Turismo, Florencia Ualde; el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Goñi; el decano de la Universidad ORT, Esteban Zunino; el vicepresidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Christian Mata; el CEO de OGreat en Uruguay, Leandro Fagúndez; y el director de la firma, Cristian Calvo.

En el uso de la palabra, la secretaria Repetto afirmó: "es una alegría enorme poder desarrollar está cumbre en nuestra casa, por lo que representa. Hablar de comunicación política es hablar de algo estrictamente vinculado con la democracia. Es justo lo que representa nuestro país en el mundo, en relación a ser una de las democracias más plenas. Y eso nos enorgullece, pero también nos obliga a que siga profundizándose, porque en el mundo hay experiencias donde esta forma de gobierno está en riesgo y nosotros como país trabajamos todos los días para consolidarla".

Por su parte, Christian Mata, en representación de la Cumbre, expresó: "Hoy la Cumbre es el evento más importante de habla hispana en el nicho de la comunicación y el marketing político. ¿Y por qué elegimos Montevideo como sede? porque en Uruguay se respetan las diferentes opiniones, las diferencias en ideologías. Conviven sin problemas en ese contexto. Eso es algo que no lo pudimos ver en ningún país. Por eso esta Cumbre es para nosotros la cumbre de la democracia".

Desde su rol legislativo, el presidente de la Cámara de Representantes sostuvo que "la base imprescindible de una buena comunicación es la ética. La comunicación es poner en común y la humanidad, por lo menos hasta ahora, lo que tenemos en común es una base ética. Sin esa base es imposible la comunicación".

"Aspiro y espero que no dejen de recordarnos en todas las instancias que esa base es imprescindible para poder aprovechar las nuevas tecnologías y comunicarnos mejor que es lo que todos queremos", agrergó.

Por su parte, Zunino destacó que los vasos comunicantes que existen entre la consultoría, la actividad política y la construcción científica "son permanentes y de las más dinámicas del campo de la disciplina de la comunicación".

"Nos parece importante, desde una institución educativa, contribuir con algo que todos mencionaron y que está avalado por la literatura científica, la excepcionalidad uruguaya es algo que está documentado y hay que cuidar. En ese sentido la profesionalización de la comunicación política, más allá de la construcción del candidato, las disputas electorales y las diferentes áreas de intervención en la que los profesionales de la comunicación participa, debe hacerse siempre con una mirada ética que contribuya a la calidad de vida y la calidad democrática de los países", expresó.

Por su parte, Florencia Ualde explicó que la Cumbre "es una oportunidad de mostrar Uruguay al mundo. Entre el 21 y el 23 de abril en Montevideo, pero a fin de cuentas todo el país, va a estar recibiendo a cientos de expertos, profesionales y público en general, que van a discutir y reflexionar sobre liderazgo, sobre democracia, sobre comunicación. Eso en sí mismo trasciende la temática de la Cumbre porque esas personas también van a visitar ciudades, van a consumir servicios y, sobre todo, van a vivir experiencias auténticas y locales que nuestro país tiene para ofrecer".

Para finalizar, los socios uruguayos de la organización, Leandro Fagúndez y Cristian Calvo subrayaron que este evento cuenta con el aval de la Presidencia de la República, de la propia Intendencia de Montevideo y de distintos ministerios con áreas de interés afines.

Señalaron además que involucramiento de todos los partidos políticos en el desarrollo del encuento. "Porque esto no es un evento político, es académico y va a tener la participación del sistema político, que se sumó con mucho interés. Por todo esto, es un evento que marca un precedente importante para nuestro país», expresó Fagúndez.

Calbo cerró la conferencia con una convocatoria: "Los esperamos del 21 al 23 de abril para que vengan a disfrutar de un evento, además de consultoría política, que sea también algo que se puedan llevar, aprender y, no solamente eso, sino que disfrutar de un evento a nivel internacional que hoy llega a nuestro país y esperemos que no sea la última vez".

Agenda en detalle con dos paneles de alto impacto

La Cumbre Mundial de Comunicación Política se desarrollará por primera vez en Uruguay y se consolidó a lo largo de más de veinte ediciones en ciudades como Buenos Aires, Madrid, Ciudad de México, Lima, Quito y Miami, como uno de los principales espacios de debate sobre comunicación política en la región.

La presentación se realizó en un contexto de fuerte respaldo institucional a la Cumbre, que fue declarada de interés por el Parlamento del Uruguay, la Presidencia de la República, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y la Intendencia de Montevideo, además de contar con el aval académico de la Universidad de la República y de la Universidad ORT.

Entre los ejes destacados de la edición 2026 se encuentran dos paneles de alto impacto institucional: por un lado, un encuentro con expresidentes del Uruguay desde la recuperación democrática, Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti, que aportará una mirada histórica sobre la evolución del liderazgo y la comunicación política en el país; y por otro, un panel integrado por los presidentes de los principales partidos políticos, con la participación de Fernando Pereira (Frente Amplio), Álvaro Delgado (Partido Nacional) y Andrés Ojeda (Partido Colorado).

El Comité Organizador Internacional de la Cumbre está encabezado por Daniel Ivoskus y Christian Mata, junto a OGreat Comunicación & Marketing, firma dirigida por Leandro Fagúndez y Cristian Calvo, responsable de la organización local. Con esta presentación, Montevideo avanza en la consolidación de un evento que la posicionará como uno de los centros del debate político y comunicacional de la región.

Más información: www.cumbrecp.com.