Cosmopolitan estrena un modelo híbrido de vivienda y hotelería con plataforma de gestión propia

Un apartamento que puede ser vivienda permanente, oficina, lugar de estadía durante unos días o una inversión destinada a generar renta. Un edificio con servicios propios de un hotel, pero donde cada unidad mantiene su independencia como propiedad horizontal. Esa combinación es la propuesta detrás de Cosmopolitan, el nuevo desarrollo de Kopel Sánchez frente a la Rambla del Parque Rodó.

En el marco de la celebración de la inauguración del proyecto, se realizarán agendas entre el 10 y el 15 de septiembre, de 9 a 18 horas, para conocer de primera mano las unidades, los amenities y todos los detalles del funcionamiento de Aladín, la plataforma de gestión integral de alquileres temporarios. Quienes agenden una reunión podrán acceder, además, a un beneficio del 50% en el precio del equipamiento Aladín. Las visitas serán en Luis Piera 1969 esquina Jackson. La inauguración oficial será el 11 de septiembre al mediodía, con el corte de cinta. Para agendarse, los interesados pueden hacerlo a través de ks.com.uy o comunicarse al 091 220 112.

Para Fabián Kopel, arquitecto fundador de Kopel Sánchez, Cosmopolitan busca superar la separación tradicional entre un edificio residencial y un hotel. “Es un híbrido entre ambas modalidades”, resume.

La flexibilidad es parte central de la propuesta. Quien compra una unidad puede decidir si quiere vivir en ella, utilizarla como oficina, alquilarla de manera tradicional o destinarla al alquiler temporario. Para un inversor, esa posibilidad amplía las alternativas de uso del inmueble y permite adaptar la estrategia según sus necesidades.

Un edificio pensado para distintas formas de habitar

Cosmopolitan se levanta sobre el último terreno disponible frente a la Rambla en esa zona, elevado sobre el Parque Rodó y próximo a la sede del Mercosur. La ubicación permite acceder rápidamente a universidades y a barrios como Pocitos, Punta Carretas y Ciudad Vieja, en un entorno de fuerte actividad cultural y gastronómica.

El edificio cuenta con estudios, apartamentos de uno y dos dormitorios y unidades de mayores dimensiones, pensados para perfiles diversos, desde estudiantes y profesionales hasta familias e inversores.

La propuesta cuenta con una infraestructura de servicios que incorpora elementos propios de la hotelería. En planta baja habrá una plaza privada vinculada al edificio y un café con cowork, con mesas exteriores y funcionamiento abierto al público. El hall de acceso, de doble altura, fue diseñado para reforzar la estética hotelera del proyecto.

Cowork Cosmopolitan

A su vez, el proyecto incorpora un sector de wellness con piscina in-out, dos saunas, duchas, sala de masajes y gimnasio. También cuenta con cowork y salas de reuniones que podrán ser reservadas por los residentes.

En los niveles superiores se encuentra uno de los principales atractivos: el rooftop, con una barbacoa destinada a los residentes y otra integrada a un rooftop bar que funcionará como espacio para eventos y estará abierto al público. Desde allí se pueden ver la bahía del Parque Rodó, el Club de Golf y los atardeceres sobre la ciudad.

El edificio suma además laundry y servicio de housekeeping. De esta forma, la propuesta reúne dentro del propio edificio servicios que habitualmente requieren resolver por separado.

Aladín: una alternativa para generar renta sin ocuparse de la gestión

En este esquema aparece Aladín. La plataforma fue desarrollada para los propietarios de Cosmopolitan que quieran destinar sus unidades al alquiler temporario y prefieran delegar la operación.

Para Kopel Sánchez, resolver esa gestión era una parte importante del proyecto. La empresa evaluó desarrollar internamente la solución o recurrir a un operador especializado. Finalmente decidió crear Aladín dentro de su propio ecosistema, apoyándose en la experiencia que ya tenía en administración de propiedades.

“Sabíamos que no íbamos a tener mayor inconveniente porque ya lo estábamos haciendo. Lo que pasa es que Aladín se ocupa de toda una gestión que tiene que ver con el huésped, con el hospedaje”, explica Kopel.

La plataforma se ocupa de la comercialización de la unidad y de la operación durante la estadía. Trabaja con plataformas como Airbnb, Booking y Expedia, utiliza herramientas de inteligencia artificial para analizar el mercado y aplica precios dinámicos de acuerdo con la demanda.

Para Sebastián Sánchez, director y socio de la desarrolladora, la gestión centralizada permite trabajar sobre el rendimiento de cada unidad y adaptar los precios a las condiciones del mercado. El sistema de tarifas dinámicas permite modificar el valor de las estadías de acuerdo con la demanda y las características de cada período.

Esta modalidad también permite al propietario delegar la operación y recibir información sobre el desempeño de su unidad, sin dejar de conservar la propiedad del inmueble.

La operación incorpora una gestora digital para la atención de los usuarios y una pasarela de pagos adaptada al mercado uruguayo. Aladín concentra las distintas instancias de la operación vinculadas con las estadías.

Interior Cosmopolitan

La particularidad de Cosmopolitan es que esta alternativa estará disponible desde el nacimiento del edificio. “Este edificio fue concebido también para permitir este uso y quienes compran ya aceptan esta característica”, sostiene Snáchez.

Aladín incorpora además un sistema de pool de rentas, una modalidad en la que los propietarios que participan integran sus unidades a un grupo gestionado como conjunto y comparten los ingresos netos de acuerdo con el peso relativo de cada propiedad.

El mecanismo permite reducir los períodos de vacancia, aprovechar economías de escala y evitar que los apartamentos del mismo edificio compitan entre sí por precio. La gestión centralizada permite aplicar estrategias de tarifas dinámicas y concentrar en un mismo operador la comercialización y la operación.

Para el propietario, el modelo implica delegar la gestión sin perder la propiedad de la unidad. Los apartamentos continúan siendo inmuebles independientes dentro del régimen de propiedad horizontal.

El servicio también contempla la posibilidad de preparar el apartamento para su salida al mercado de alquiler temporario. Aladín ofrece un servicio de interiorismo y equipamiento que puede incluir mobiliario, electrodomésticos, ropa de cama y baño y puesta a punto de la unidad.

Así, el propietario puede incorporar su apartamento al mercado de estadías cortas sin tener que desarrollar por su cuenta la infraestructura necesaria para operar la unidad.

La combinación entre las características del edificio y el sistema de gestión amplía las alternativas de uso de la propiedad. El comprador adquiere una unidad dentro de un edificio con servicios y puede, además, acceder a una operación profesional para destinarla a la generación de renta.