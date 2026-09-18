Comunicaciones: la conectividad viaja al exterior sin cambiar hábitos ni números

En una época en la que el celular concentra buena parte de la vida personal y profesional, contar con conectividad móvil al llegar a otro país se convirtió en una necesidad. En línea con su propuesta “Ser Claro es Simple”, Claro ofrece soluciones de roaming que permiten seguir conectado de forma simple, segura y previsible.

Antes de un viaje internacional, la mayoría de las personas revisa pasajes, reservas, documentación y presupuesto. Sin embargo, existe un aspecto que cada vez adquiere mayor relevancia dentro de la planificación: garantizar la conectividad desde el primer momento en destino.

Hoy el celular es más que comunicación. Permite acceder a aplicaciones de movilidad, consultar mapas en tiempo real, gestionar reservas, utilizar servicios bancarios, traducir idiomas, compartir ubicaciones y mantenerse en contacto permanente con familiares, amigos y equipos de trabajo.

La necesidad de conexión es todavía más relevante para quienes viajan por motivos laborales. La dinámica de trabajo actual requiere acceso constante a correos electrónicos, plataformas colaborativas, reuniones virtuales y herramientas digitales que acompañan a los profesionales sin importar dónde se encuentren.

En este contexto, el roaming internacional es una de las alternativas más cómodas para mantenerse conectado en el exterior, ya que permite seguir utilizando la misma línea telefónica para realizar llamadas, enviar mensajes y acceder a internet sin necesidad de cambiar de número o adquirir una nueva tarjeta SIM a precio local y sin sorpresas en la factura.

“Hoy la conectividad forma parte de la experiencia de viaje. Los usuarios necesitan llegar a destino con acceso inmediato a las herramientas digitales que utilizan todos los días para comunicarse, orientarse, trabajar y resolver situaciones cotidianas. Por eso es fundamental contar con servicios simples y transparentes que les permitan seguir conectados sin complicaciones”, destacó Marcia Rasner, gerenta de Marketing de Claro.

ROAMING

La tendencia global en materia de telecomunicaciones apunta a simplificar el acceso al roaming y ofrecer alternativas más claras para los usuarios. En línea con esta evolución, Claro cuenta con propuestas que permiten utilizar servicios móviles en distintos destinos internacionales manteniendo la misma experiencia que tienen en Uruguay.

Esta propuesta refleja los valores que la compañía impulsa a través de “Ser Claro es Simple”, que pone en primer plano la simpleza, la transparencia, la cercanía y la confianza como ejes de la experiencia que ofrece a sus clientes.

Bajo este concepto, la empresa busca que sus servicios sean fáciles de entender y utilizar, eliminando complejidades para que las personas puedan concentrarse en disfrutar o aprovechar al máximo cada viaje.

Dependiendo del plan contratado, los clientes pueden utilizar sus datos móviles, realizar llamadas y enviar mensajes con los gigas, minutos en llamadas o SMS incluidos en su abono, como si estuvieran en Uruguay, sin costo adicional. De esta forma, evitan configuraciones complejas, cambios de número o la contratación de soluciones adicionales una vez que llegan al destino.

Además, para quienes necesitan opciones específicas según el lugar de viaje o el nivel de consumo previsto, la compañía dispone de packs de roaming adaptados a diferentes perfiles de uso, brindando mayor flexibilidad y control sobre sus consumos.

SEGURIDAD

Otro aspecto cada vez más valorado por los viajeros es la seguridad digital. Disponer de datos móviles propios reduce la necesidad de conectarse a redes WiFi públicas, que no siempre ofrecen los niveles de protección adecuados para compartir información personal, financiera o corporativa.

Cuando se trata de estar conectado, acceder a la información que se necesita y comunicarse sin interrupciones, la experiencia también puede ser simple. Y esa es precisamente la propuesta que Claro busca acercar a sus clientes dentro y fuera de fronteras.