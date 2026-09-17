Coca-Cola Uruguay fue reconocida como Mejor Stand de la Rural del Prado 2026

Coca-Cola Uruguay, junto a su socio embotellador Coca-Cola FEMSA, fue reconocida en la Expo Prado 2026 como Mejor Stand 2026 y Mejor Premio Didáctico, por su propuesta que combina innovación, entretenimiento y sustentabilidad para recibir a los visitantes de la muestra agroindustrial y comercial de la Asociación Rural del Uruguay (ARU).

El stand de la compañía, que estará presente durante toda la exposición, propone distintas experiencias interactivas para conectar al público con el valor de la marca.

“Estamos muy contentos de recibir estos reconocimientos, que ponen en valor una propuesta pensada para acercar nuestras marcas a las personas de una manera innovadora, entretenida y cercana. La Expo Prado nos permite generar experiencias para todos los públicos y celebrar, junto a los visitantes, el vínculo que construimos con ellos a través de nuestras marcas”, declaró María Victoria Castagnino, directora de Marketing De Coca-Cola Argentina y Uruguay.

El entretenimiento comienza ya desde el exterior del stand con una versión tecnológica del clásico juego de memoria con los logos y colores de las marcas de la Compañía. Al ingresar, los visitantes son recibidos por un anfitrión que los invita a conocer un centro de innovación en el que la tecnología ocupa un rol central. Una pantalla de gran formato simula una conexión en vivo con distintos centros de innovación de Coca-Cola y permite interactuar con ingenieros de alimentos para descubrir el "match perfecto" entre diferentes comidas típicas de Uruguay y una Coca-Cola bien fría.

La propuesta continúa con el "Combo Perfecto", una experiencia que utiliza inteligencia artificial para generar contenidos a partir de las combinaciones de comidas elegidas por los visitantes. Las combinaciones generan resultados icónicos como “Chivito + Coca-Cola = 98% felicidad”.

Por su parte, Fanta presenta su edición especial de Halloween, Fanta Misterio, protagonizada por Screem, a través de la experiencia de la Caja Mágica, donde los visitantes pueden descubrir y llevarse la bebida en su presentación especial. Además, pueden llevarse un recuerdo con la imagen de Screem, el personaje de esta edición.

La sostenibilidad también forma parte de la experiencia de Coca-Cola Uruguay en la Expo Prado. A través de un juego de Memory imantado, la compañía busca acercar de manera lúdica el mensaje "Cada gota cuenta", impulsando hábitos cotidianos que promueven el cuidado del agua.

La propuesta se complementa con un espacio exterior desarrollado junto a Vitale, que busca concientizar sobre el uso responsable del agua y poner en valor la economía circular a través de las botellas hechas con plástico 100% reciclado.

A su vez, la compañía colocó dos puntos de recolección de envases de bebidas; uno junto al stand y otro en la zona de comidas, para que los visitantes depositen allí sus botellas y latas una vez consumidas, promoviendo así la correcta disposición de los residuos y reforzando el mensaje de que cada envase puede tener una nueva oportunidad.

Este compromiso se extiende más allá del stand. Coca-Cola Uruguay acompaña la Expo Prado con una campaña que incentiva a los visitantes a reciclar sus envases, acercando el mensaje de la importancia de incorporar este hábito y de contribuir, desde pequeñas acciones, al cuidado del ambiente.

Hasta el domingo 20 de setiembre, quienes visiten la Expo Prado pueden conocer el stand de Coca-Cola Uruguay, disfrutar de estas experiencias y vivir en primera persona una propuesta que fue reconocida con 2 premios en esta edición.