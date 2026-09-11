Cobrar con la voz, dividir la cuenta o pagar en la moneda de origen: Getnet apuesta a la innovación para transformar los pagos en Uruguay

Dar una orden de voz para cobrar, dividir una cuenta entre varias personas directamente desde el POS, o permitir que un cliente extranjero pague en su moneda de origen y conozca al instante cuánto terminará pagando son algunas de las nuevas funcionalidades con las que Getnet, la plataforma de pago del Grupo Santander, busca llevar la experiencia de cobro un paso más allá. La fintech apuesta así a posicionarse a la vanguardia de la innovación en el mercado uruguayo, con soluciones que no solo permiten procesar pagos, sino que buscan resolver problemas concretos y hacer más simple el día a día de los comercios.

La estrategia parte de una premisa: que una terminal de pago deje de ser únicamente el dispositivo donde el cliente acerca una tarjeta y se convierta en una herramienta capaz de aportar soluciones al negocio. Para Getnet, esa evolución se construye a partir de dos elementos centrales: la innovación y la cercanía con los comercios.

“Uno de los principales desafíos de los comercios es lograr que los pagos sean cada vez más ágiles y tengan la menor cantidad de fricciones posibles”, aseguró Juan Manuel Gasparri, director general de Getnet Uruguay. En ese sentido, señaló que la apuesta de la empresa es “darle soluciones rápidas, robustas, seguras e innovadoras”, con especial atención a la seguridad y al cuidado de la información que circula en las operaciones.

Cobro por voz

El lanzamiento más reciente, es la incorporación de Inteligencia Artificial Generativa Conversacional en los POS. La herramienta, que estará disponible en las nuevas generaciones de terminales, permite que el vendedor ingrese mediante un comando de voz los datos necesarios para realizar una operación, desde el tipo de transacción —débito o crédito— hasta la cantidad de cuotas, el número de factura y el monto a cobrar.

El funcionamiento busca ser simple y, sobre todo, reducir la cantidad de pasos que debe realizar el comerciante frente a la terminal. “Con un clic se despliega una pantalla y ahí se le dice, mediante voz, qué tipo de transacción se quiere hacer, y con ese audio él lo interpreta y genera todos los datos de entrada para ejecutar el cobro”, explicó Martín Rebella, Gerente de Producto de Getnet Uruguay.

Getnet es la única plataforma de cobro que tiene cuenta dividida, cobro por voz y conversor de moneda

Según dijo, se trata además del comienzo de una evolución tecnológica que incorporará, en poco tiempo, nuevas aplicaciones de inteligencia artificial en las terminales para la gestión comercial, permitiendo consultas de información operativa, localización de pedidos, acceso a menús y otras funcionalidades.

Una cuenta, varias tarjetas

El momento de pagar también puede ser un desafío para el comercio, especialmente cuando una misma cuenta debe dividirse entre varios clientes. Para resolver esta situación, Getnet incorporó Cuenta Dividida, una funcionalidad que permite gestionar todos los pagos desde el mismo POS. El comerciante solo debe indicar cuántas personas van a pagar y la terminal va procesando cada tarjeta por separado. Además, cada cliente puede pagar un monto diferente y sumar su propia propina.

La herramienta busca agilizar el servicio, reducir los errores de cobro y facilitar la gestión de las transacciones, sobre todo en el sector gastronómico, especialmente cuando se trata de mesas grandes o momentos de alta demanda, como ocurre en los balnearios durante la temporada de verano.

“Todos hemos tenido experiencias donde vamos a un restaurante y pedimos dividir la cuenta. Todo eso lo fuimos recogiendo y el equipo de producto y desarrollo entendió la necesidad y diseñó una solución”, explicó Gasparri.

Para Rebella y Gasparri, estos nuevos lanzamientos harán que Getnet siga creciendo en el mercado.

Pagar en la moneda de origen

Otra de las soluciones está pensada para quienes llegan a Uruguay con una tarjeta emitida en otro país. El Conversor de Moneda (DCC) permite que, al momento de pagar, el cliente elija hacerlo en su moneda de origen y vea cuánto representa la compra antes de confirmar la operación. En la pantalla aparecerá el monto en pesos uruguayos y su equivalente en la moneda de la tarjeta.

Según explicó Rebella, el conversor permite operar con más de 190 monedas, aunque las más utilizadas, debido al público que llega a Uruguay, son el peso argentino y el real. El gerente contó que la herramienta comenzó a probarse durante la temporada pasada y fue muy bien recibida por los comercios, ya que le facilita la compra a los clientes extranjeros. Actualmente está disponible en todos los POS de Getnet.

“Somos los únicos adquirentes que tenemos esa funcionalidad”, afirmó Rebella.

Conversor de Moneda permite ver, al momento de pagar, el monto en pesos uruguayos y su equivalente en la moneda de la tarjeta.

Desarrollos propios

Las nuevas funcionalidades se suman a un ecosistema más amplio de productos de Getnet. La compañía cuenta con soluciones tradicionales de aceptación de pagos y recientemente también rediseñó su portal para comercios, donde los clientes pueden consultar sus transacciones y liquidaciones.

“Tenemos múltiples productos que resuelven procesos tradicionales, como el cobro y la liquidación, pero el gran salto que buscamos dar está en la innovación y en el desarrollo de nuevas soluciones”, explicó Gasparri.

Al tratarse de una empresa internacional, permite que desarrollos implementados en otros mercados puedan ser adaptados a Uruguay. En ese sentido, Rebella explicó que, además de escuchar las necesidades de los comercios locales, Getnet analiza soluciones que ya funcionan en otros países donde está presente la compañía, como Brasil, España o México.

“Nosotros, además de escuchar al cliente, somos una compañía global. Esto hace que también veamos necesidades ya cubiertas en otros países”, señaló. A eso se suma un equipo de desarrollo propio en Uruguay, que participa en la creación de nuevas funcionalidades para las terminales.

Innovación como sello

Getnet se encamina a cumplir cinco años de presencia en Uruguay y cuenta con el respaldo del Grupo Santander. Actualmente, según Gasparri, la compañía alcanza una cuota de mercado del 12%, y procesa más de 8 millones de transacciones al mes, con miras a seguir creciendo.

En ese escenario, la innovación aparece como una de las principales herramientas para continuar ganando participación en el mercado.

“Estos nuevos productos van a ser disparadores para seguir creciendo a muy buenos ritmos, pero, sobre todo, para posicionarnos como un jugador de mercado que marca tendencia en innovación”, afirmó Gasparri.

Getnet desembarcó en Uruguay hace 5 años y es la plataforma global de pagos del Grupo Santander.

La compañía entiende que las funcionalidades tradicionales de aceptación de pagos se han convertido progresivamente en un commodity y que el diferencial estará en las soluciones que permitan resolver problemas concretos de los comercios. “Estamos convencidos de que la forma de seguir creciendo y ganando cuota de mercado es diferenciándonos en nuestra propuesta de valor y servicio al cliente”, sostuvo.

En esa carrera, ser pioneros también es parte de la estrategia. “La diferenciación también pasa por el timing, por ser pioneros y liderar los cambios”, concluyó Gasparri.