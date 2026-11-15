Claro celebra 22 años conectando a los uruguayos con lo que más importa

En línea con su compromiso permanente de acercar a las personas y facilitar la comunicación en cada momento de sus vidas, Claro presentó su nueva campaña institucional, Señal que funcionamos bien, que celebra el camino recorrido junto a los uruguayos desde 2004.

La compañía ha sido parte de la transformación de las telecomunicaciones y las formas de comunicarse de los uruguayos durante los últimos 20 años, con el respaldo del grupo América Móvil, con operaciones en más de 23 países del mundo. En ese recorrido, Claro construyó una identidad propia y forjó una relación de confianza con sus clientes basada en una constante evolución de los servicios ofrecidos, respondiendo a los avances que la tecnología acerca a los usuarios.

“Cumplir 22 años en el país es una oportunidad para mirar el camino recorrido junto a los uruguayos y reconocer cuánto hemos crecido y evolucionado en un sector que se transforma constantemente”, indicó Marcia Rasner, gerente de Marketing de Claro.

“A lo largo de este tiempo, hemos acompañado los cambios en las formas de comunicarnos, manteniendo siempre el compromiso de acercar a las personas y facilitar sus conexiones, y seguimos trabajando con la misma convicción, pensando en lo que viene”, agregó.

La campaña está compuesta por una pieza audiovisual que muestra, a través de una historia de amor iniciada en diciembre de 2004, el mismo mes que Claro llegó a Uruguay, la permanencia de los afectos y la transformación de la tecnología y las formas de relacionamiento a lo largo de estas dos décadas.

La campaña "Señal que funcionamos bien" celebra el camino recorrido de Claro junto a los uruguayos desde 2004.

El video institucional está musicalizado por una reversión de “Polvo de estrellas”, de Gerardo Nieto, una canción emblemática para el público uruguayo que también ha trascendido los años y cuya letra da nombre a la campaña. Su inclusión funciona como hilo conductor de la historia de los protagonistas, evocando recuerdos y experiencias compartidas que dialogan con los distintos momentos de la narración.

El relato busca transmitir que, así como muchos vínculos personales perduran a lo largo del tiempo y persisten a lo largo de los cambios, Claro también ha cumplido con su propósito de conectar a los uruguayos, acompañando momentos clave de sus vidas.