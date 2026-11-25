La presentación se realizó el martes 17 de noviembre en Carrasco Yacht North Shore. El embajador de Japón asistió al lanzamiento y participó en una ceremonia de sake en el escenario. La noche incluyó además una presentación de taiko, los tambores tradicionales japoneses.

Lanzamiento "CEO de tu vida"

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Lanzamiento "CEO de tu vida".

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