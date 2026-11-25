"CEO de tu vida", presentación en imágenes
En su tercer libro, publicado por Penguin Random House, el empresario Alejandro Curcio reúne 51 reglas para decidir mejor, liderar con claridad y construir una vida con propósito.
La presentación se realizó el martes 17 de noviembre en Carrasco Yacht North Shore. El embajador de Japón asistió al lanzamiento y participó en una ceremonia de sake en el escenario. La noche incluyó además una presentación de taiko, los tambores tradicionales japoneses.
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