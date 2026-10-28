Cámara Nórdica celebró 20 años de actividad
Con una gala en el Hotel Sofitel Carrasco, la Cámara reafirmó su rol como un puente estratégico fundamenta para el desarrollo económico, la innovación y la sostenibilidad en el país
El evento reunió a destacados representantes del cuerpo diplomático nórdico, autoridades y referentes del sector empresarial. Participaron Torsten Ericsson, embajador de Suecia; Veikko Kiljunen, embajador de Finlandia; y Halvor Sætre, embajador de Noruega, acompañados por el embajador de la Unión Europea en Uruguay, Petros Mavromichalis. El encuentro incluyó una conferencia de la historiadora y divulgadora Pilar Ducci sobre los vínculos comerciales históricos, mientras que la presidenta de la Cámara, Carolina Moreira, señaló que la inversión nórdica en Uruguay se multiplicó por cuatro entre 2012 y 2024, además de destacar la importancia que Uruguay siga fortaleciendo las relaciones con los países nórdicos, impulsando nuevas oportunidades de negocios.
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