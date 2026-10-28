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El País Negocios Empresas

Cámara Nórdica celebró 20 años de actividad

Con una gala en el Hotel Sofitel Carrasco, la Cámara reafirmó su rol como un puente estratégico fundamenta para el desarrollo económico, la innovación y la sostenibilidad en el país

28/10/2026, 04:04
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Halvor Sætre, embajador de Noruega; Torsten Ericsson, embajador de Suecia; Petros Mavromichalis, embajador UE en Uruguay; Carolina Moreira, presidenta de Cámara Nórdica; Mario Amelotti, vicepresidente Cámara Nórdica; Veikko Kiljunen, embajador de Finlandia.
Halvor Sætre, embajador de Noruega; Torsten Ericsson, embajador de Suecia; Petros Mavromichalis, embajador UE en Uruguay; Carolina Moreira, presidenta de Cámara Nórdica; Mario Amelotti, vicepresidente de Cámara Nórdica; Veikko Kiljunen, embajador de Finlandia.

El evento reunió a destacados representantes del cuerpo diplomático nórdico, autoridades y referentes del sector empresarial. Participaron Torsten Ericsson, embajador de Suecia; Veikko Kiljunen, embajador de Finlandia; y Halvor Sætre, embajador de Noruega, acompañados por el embajador de la Unión Europea en Uruguay, Petros Mavromichalis. El encuentro incluyó una conferencia de la historiadora y divulgadora Pilar Ducci sobre los vínculos comerciales históricos, mientras que la presidenta de la Cámara, Carolina Moreira, señaló que la inversión nórdica en Uruguay se multiplicó por cuatro entre 2012 y 2024, además de destacar la importancia que Uruguay siga fortaleciendo las relaciones con los países nórdicos, impulsando nuevas oportunidades de negocios.

Cónsules Generales Leonardo Couto (Suecia), Ernesto Schönbrod ( Dinamarca), Juan Beisso (Noruega), Juan José Frechou (Islandia), Andrew Cooper (Finlandia) junto a Carolina Moreira y Mario Amelotti, de la Cámara Nórdica.
Cónsules Generales Leonardo Couto (Suecia), Ernesto Schönbrod ( Dinamarca), Juan Beisso (Noruega), Juan José Frechou (Islandia), Andrew Cooper (Finlandia) junto a Carolina Moreira y Mario Amelotti, de la Cámara Nórdica.
Halvor Sætre, Torsten Ericsson, Veikko Kiljunen.
Halvor Sætre, Torsten Ericsson, Veikko Kiljunen.
Mesa Directiva de la Cámara Nórdica: Gabriel Cimas (Secretario), Carolina Moreira (Presidenta), Gabriela Cetrangolo (Tesorero), Mario Amelotti (Vicepresidente).
Mesa Directiva de la Cámara Nórdica: Gabriel Cimas (Secretario), Carolina Moreira (Presidenta), Gabriela Cetrangolo (Tesorero), Mario Amelotti (Vicepresidente).
Andrew Cooper, Luis Martínez, Carolina Moreira, Mario Amelotti.
Andrew Cooper, Luis Martínez, Carolina Moreira, Mario Amelotti.
Pilar Ducci junto a Carolina Moreira y Mario Amelotti.
Pilar Ducci junto a Carolina Moreira y Mario Amelotti.
Gabriel Cimas, Mario Amelotti, Torsten Ericsson.
Gabriel Cimas, Mario Amelotti, Torsten Ericsson.
Agustina Bronstein, Carolina Moreira, Gabriel Cimas, Virginia Carvalho, Gabriela Cetrangolo, Mario Amelotti.
Agustina Bronstein, Carolina Moreira, Gabriel Cimas, Virginia Carvalho, Gabriela Cetrangolo, Mario Amelotti.
Carlos Estapé, Roberto Mérola, Leonardo Couto, Nicolás Piaggio.
Carlos Estapé, Roberto Mérola, Leonardo Couto, Nicolás Piaggio, Carolina Moreira, Diego Labat.
Gala en el Salón Doré del Hotel Sofitel Carrasco.
Gala en el Salón Doré del Hotel Sofitel Carrasco.

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