Cámara Nórdica celebró 20 años de actividad

El evento reunió a destacados representantes del cuerpo diplomático nórdico, autoridades y referentes del sector empresarial. Participaron Torsten Ericsson, embajador de Suecia; Veikko Kiljunen, embajador de Finlandia; y Halvor Sætre, embajador de Noruega, acompañados por el embajador de la Unión Europea en Uruguay, Petros Mavromichalis. El encuentro incluyó una conferencia de la historiadora y divulgadora Pilar Ducci sobre los vínculos comerciales históricos, mientras que la presidenta de la Cámara, Carolina Moreira, señaló que la inversión nórdica en Uruguay se multiplicó por cuatro entre 2012 y 2024, además de destacar la importancia que Uruguay siga fortaleciendo las relaciones con los países nórdicos, impulsando nuevas oportunidades de negocios.

Cónsules Generales Leonardo Couto (Suecia), Ernesto Schönbrod ( Dinamarca), Juan Beisso (Noruega), Juan José Frechou (Islandia), Andrew Cooper (Finlandia) junto a Carolina Moreira y Mario Amelotti, de la Cámara Nórdica.

Halvor Sætre, Torsten Ericsson, Veikko Kiljunen.

Mesa Directiva de la Cámara Nórdica: Gabriel Cimas (Secretario), Carolina Moreira (Presidenta), Gabriela Cetrangolo (Tesorero), Mario Amelotti (Vicepresidente).

Andrew Cooper, Luis Martínez, Carolina Moreira, Mario Amelotti.

Pilar Ducci junto a Carolina Moreira y Mario Amelotti.

Gabriel Cimas, Mario Amelotti, Torsten Ericsson.

Agustina Bronstein, Carolina Moreira, Gabriel Cimas, Virginia Carvalho, Gabriela Cetrangolo, Mario Amelotti.

Carlos Estapé, Roberto Mérola, Leonardo Couto, Nicolás Piaggio, Carolina Moreira, Diego Labat.

