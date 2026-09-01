Blue Sale: una oportunidad para renovar los dispositivos tecnológicos

El comercio electrónico continúa ganando espacio en los hábitos de compra de los uruguayos. Según datos de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU), las ventas por e-commerce crecieron un 35% interanual durante el primer trimestre de 2026.

En este escenario, Stienda, el e-commerce oficial de Samsung en Uruguay, presenta una nueva edición de Blue Sale. Durante una campaña de 15 días, la marca busca acompañar uno de los comportamientos más frecuentes entre los consumidores de tecnología: esperar el momento adecuado para concretar una compra que ya tenían en mente.

Hasta el lunes 14 de setiembre, en una oportunidad única Stienda ofrecerá hasta un 50% de descuento en productos Samsung, además de hasta 10% de descuento extra con Santander. La promoción alcanza distintas categorías, como celulares, televisores, tablets, wearables, audio y electrodomésticos.

“Hoy el consumidor llega mucho más informado al momento de comprar tecnología. Investiga, compara precios, mira características y espera una oportunidad que le permita acceder al producto que quiere en mejores condiciones. Blue Sale busca responder justamente a ese comportamiento: ofrecer una ventana concreta para que esa decisión que muchas veces se posterga pueda finalmente convertirse en una compra”, explican desde Stienda.

Las ofertas ya están disponibles en la web stienda.uy, con envíos a todo el país y el respaldo de la garantía oficial de Samsung.