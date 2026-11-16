BBVA unifica Global Wealth a nivel global y Uruguay amplía su oferta patrimonial

BBVA Uruguay reunió a clientes en el hotel Hyatt para compartir la unificación global de la identidad Global Wealth. La propuesta ya estaba presente en el país desde mayo de 2025, cuando el banco lanzó su unidad para clientes de mayor patrimonio. A escala global, Global Wealth reúne bajo una identidad común los segmentos Premium, Private Banking y UHN, con servicios diferenciados según las necesidades y el momento patrimonial de cada cliente. El modelo busca acompañar tanto la construcción y el crecimiento del patrimonio como las necesidades de planificación de grandes patrimonios y familias.

La dimensión internacional se apoya en las capacidades y los especialistas del Grupo. BBVA cuenta con plataformas en España, Estados Unidos y Suiza que permiten ofrecer servicios como la consolidación de posiciones y el asesoramiento dentro de su modelo de cliente global. La propuesta combina esa escala con el conocimiento de cada mercado y sitúa al banquero local como referente de confianza para el cliente.

“La adopción de una identidad global expresa una ambición que va más allá de un nombre común: queremos que nuestros clientes encuentren en BBVA un socio capaz de comprender su realidad y acompañar sus decisiones patrimoniales con cercanía, conocimiento y una perspectiva global. Detrás de cada patrimonio hay una historia, un proyecto y un futuro que merece ser pensado en conjunto”, señaló Franco Cinquegrana, Country Manager de BBVA Uruguay.

Desde su lanzamiento local, la propuesta amplió sus productos y servicios y avanzó en la experiencia de atención. Incorporó mejoras en la información sobre inversiones y en el perfilamiento de los clientes, además de nuevas capacidades de contratación digital a través de la aplicación BBVA. También amplió la oferta de fondos de inversión del exterior bajo el régimen de oferta pública.

“Gestionar un patrimonio no es solamente elegir inversiones: es entender qué quiere construir cada cliente y qué lugar ocupa ese patrimonio en su vida y en la de su familia. Nuestro trabajo es traducir esa comprensión en asesoramiento, soluciones y una relación de confianza que evoluciona con sus necesidades”, afirmó Santiago Lema, responsable comercial de Global Wealth Uruguay.

En lo que va de 2026, los recursos del segmento han crecido de manera sostenida y la operativa en fondos de inversión alcanzó su nivel más alto. BBVA espera cerrar el año con un crecimiento de dos dígitos en recursos.