BBVA suma una hipoteca en pesos a tasa fija y pone el foco en la previsibilidad de la cuota

El crédito hipotecario en Uruguay tiene dos monedas conocidas: las Unidades Indexadas (UI), que ajustan con la inflación, y los dólares, una alternativa reservada para quienes generan ingresos en esa moneda. Ahora, BBVA incorporó una tercera opción: un préstamo hipotecario en pesos uruguayos, con tasa fija y un plazo de hasta diez años.

La propuesta busca atender a quienes prefieren saber, desde el comienzo, cuánto pagarán cada mes por capital e intereses, sin que esa cuota acompañe la evolución de la UI o del tipo de cambio. La tasa es de 9% efectiva anual para operaciones superiores al equivalente a US$ 100.000 y de 9,9% para los montos inferiores.

“Comprar una vivienda es una de las decisiones más importantes para una familia y poder hacerlo con mayor certeza hace una diferencia. Por eso, en BBVA decidimos ofrecer una hipoteca a tasa fija en pesos a diez años, que permite conocer desde el inicio cuánto se pagará de capital e intereses y planificar con mayor previsibilidad. Es una apuesta de largo plazo de BBVA por acompañar a las familias uruguayas en un proyecto tan importante como su vivienda”, señaló Ignacio Sueiro, Head of Retail Banking de BBVA Uruguay.

Las UI concentran buena parte del financiamiento hipotecario. En esa modalidad, la tasa se expresa en términos reales y tanto la cuota como el saldo del crédito evolucionan con la inflación. BBVA ofrece actualmente préstamos hipotecarios en UI a plazos de hasta 25 años y tasas desde 3,75% efectiva anual, bajo determinadas condiciones.

El nuevo préstamo en pesos incorpora una lógica diferente: un plazo de hasta diez años y una cuota de capital e intereses fija en moneda local. Los préstamos hipotecarios en dólares, en tanto, se destinan a personas con ingresos nominados en esa moneda, de modo de evitar que una variación del tipo de cambio altere su capacidad de pago.

La incorporación de esta línea también dialoga con una tendencia más amplia: la búsqueda de alternativas para ahorrar, invertir y financiar proyectos en moneda local. BBVA ya cuenta con opciones de ahorro e inversión en pesos y UI; el nuevo hipotecario traslada esa lógica al momento de financiar una vivienda.