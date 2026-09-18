Banco República presente en la Rural del Prado 2026 junto a la ganadería y el agro

Con la presencia del mnistro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, y el . presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, las autoridades del BROU inauguraron oficialmente en stand que permanecerá abierto hasata el domingo 20.

El presidente del Banco República, Álvaro García, destacó el vínculo histórico de la entidad con el sector agropecuario y repasó las principales líneas de trabajo y desafíos para el futuro.

El jerarca destacó además la dimensión actual de la institución, que cuenta con más de dos millones de clientes, 130 sucursales en todo el país y un patrimonio que alcanzó los US$ 3.000 millones, equivalente, según indicó, al 50% del sistema financiero nacional.