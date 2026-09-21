BAIC X55e Rango Extendido: la SUV 100% eléctrica alimentada por un motor generador de energía.

El diferencial de la X55e es su tecnología REHEV (Range Extender Hybrid Electric Vehicle), un sistema que combina un motor eléctrico con un motor generador de energía. En la práctica, el auto circula con la suavidad, el silencio y la respuesta inmediata de un eléctrico, con la tranquilidad de no depender de un cargador eléctrico.

Este sistema elimina la ansiedad por la carga y permite disfrutar las ventajas de un eléctrico sin depender de la red eléctrica de carga.

La X55e de rango extendido tiene 4,6 metros de largo, generando suficiente espacio para viajar con comodidad, sin perder la practicidad del día a día en la ciudad.

Cuenta además con múltiples sistemas de asistencia a la conducción, que aportan seguridad tanto en trayectos urbanos como en largas distancias.

El lanzamiento de la X55e REHEV llega respaldado por Oversil, representante oficial de BAIC en Uruguay, ofreciendo una garantía de 6 años o 120.000 km, junto con un servicio postventa y una red de atención pensada para dar tranquilidad. La batería y el motor eléctrico cuentan con 8 años o 160.000km de garantía.

El segmento SUV continúa siendo uno de los que más crecimiento y renovación muestra en el mercado automotor, con consumidores que buscan cada vez más versatilidad, tecnología y eficiencia en un mismo vehículo. En ese contexto, BAIC apuesta a la X55 REHEV como una propuesta que responde a esa demanda, sumando una alternativa más dentro de un mercado que no deja de moverse.

La X55e REHEV ya se encuentra disponible en preventa, con precios de USD 25.990 para la versión LV3 Comfort 2WD y USD 27.990 para la versión LV4 Luxury 2WD. La disponibilidad de unidades para esta primera etapa es limitada.