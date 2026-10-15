Asociación Española amplió su Policlínica Atlántida para fortalecer la atención en la Costa de Oro

La inversión, de casi 30 millones de pesos, permitió ampliar cerca de un 50 % la superficie de la policlínica, que alcanza casi 500 metros cuadrados. Las obras incluyen cinco consultorios, una mayor superficie de farmacia, un sector de urgencia renovado con áreas de reanimación y enfermería, y una enfermería ambulatoria independiente para controles, procedimientos, electrocardiogramas y toma de muestras de laboratorio.

La inauguración de las obras contó con la participación de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, así como autoridades locales, trabajadores, representantes gremiales y organizaciones de la comunidad.

El gerente general de la Asociación Española, Alfredo Torres, destacó que la ampliación responde a las necesidades de una zona en permanente expansión: desde enero de 2020, la cantidad de socios referenciados al área creció un 25 %. En ese marco, subrayó la importancia de acompasar el crecimiento del padrón social con infraestructura, recursos humanos y servicios que sostengan la calidad asistencial.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en la inauguración de obras en Policlínica de la Asociación Española.

Torres señaló la incorporación de ecografías generales y gineco-obstétricas, el aumento de horas de psiquiatría y psicología y la atención inmediata de pediatría de lunes a viernes. La policlínica cuenta, además, con guardia médica de 8 a 20 horas y de retén durante la noche. “Estas mejoras forman parte de una estrategia de presencia territorial que comprende nueve sedes y policlínicas en Canelones, con el objetivo de acercar los servicios al lugar donde viven los socios”, destacó.

Por su parte, la Ministra Lustemberg valoró la inversión y su aporte al fortalecimiento del primer nivel de atención. Destacó que la atención primaria debe ser un proceso continuo, humano e integral, centrado en las personas, con capacidad para prevenir, detectar enfermedades oportunamente y acompañar a los usuarios en todas las etapas de la vida.

La jerarca señaló que la ampliación trasciende los metros cuadrados y se traduce en una mayor capacidad de respuesta para la comunidad. También reconoció la apuesta de la institución por descentralizar los servicios y facilitar el acceso a la atención en una zona de fuerte crecimiento demográfico.

Por su parte, el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Española, Alejandro Veiras, manifestó que la renovación busca mejorar el bienestar de quienes se atienden en la policlínica y ofrecer excelentes condiciones de trabajo al personal.

La Policlínica Atlántida fue inaugurada en diciembre de 2011; con esta reciente ampliación y renovación consolida así su desarrollo como centro de atención de primer nivel para los socios de la Costa de Oro.