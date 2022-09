Argentinos en Punta del Este sacuden los servicios médicos: ofertas, planes y seguros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Que los argentinos vengan a vivir a Uruguay no es sorpresa, pero sí de algo se sabe poco es de lo que eso significa en términos de ofrecimientos de servicios de atención de salud y cobertura médica.



Según datos de Cancillería a los que accedió a El País, los argentinos tramitaron 2.042 residencias en Uruguay en 2019, éstas subieron a 6.816 en 2020 (en pandemia), y saltaron súbitamente a casi 12.000 en 2021. Prácticamente todas las residencias -salvo excepciones- han sido otorgadas.



Gran parte de los argentinos que llegaron en la pandemia, se quedaron a vivir en Punta del Este. Además se han definido incentivos y facilidades para las residencias fiscales de extranjeros por parte del gobierno de Luis Lacalle Pou.



Pero, ¿qué pasa con los servicios de salud? Básicamente, las situaciones que se dan son: argentinos residentes en Uruguay que optaron por planes asistenciales en el país y se desprendieron de las coberturas que tenían en el suyo; argentinos que se afiliaron a servicios en Uruguay pero mantienen su cobertura en Argentina (tienen doble afiliación) dado que continúan visitando a sus familias en Buenos Aires y demás; y hay un tercer grupo de argentinos que solo continúan con su cobertura habitual de las “prepagas” o de obras sociales en Argentina, las que generalmente cubren urgencias y emergencias en el exterior (por viaje), pero no mucho más.



Gustavo Rodríguez, médico y director del Sanatorio Mautone de Punta del Este, contó a El País: “Tenemos 50.000 afiliados, de los cuales entre 2.500 y 3.000 son argentinos. Los casos son variados, pero muchos mantienen la modalidad de cobertura por urgencias o emergencias por asistencia en viajes, que no cubre controles o tratamientos de enfermedades crónicas, por eso optan también por nuestros planes. Vemos un creciente interés por lo que les ofrecemos”.



El directivo recordó que, con la residencia uruguaya, los extranjeros tienen derecho a los servicios médicos a través del Fondo Nacional de Recursos, por lo que les conviene regularizar su situación. Dicho fondo cubre prestaciones de alto costo, como trasplantes, cirugía cardíaca, prótesis de cadera o diálisis.



Por su parte, la Asistencial Médica Departamental Maldonado (AMDM) -integrada por el sanatorio Cantegril, el sanatorio San Carlos, una emergencia móvil y 15 policlínicas en dicho departamento- aumentó la venta de sus servicios, pasando del 8% al 10% de participación en los ingresos totales, según dijo a El País Daniela Cabrera, contadora y subgerente de la institución.



“También hubo 50% de aumento de afiliados a nuestro seguro privado, que es el seguro médico Cantegril”, agregó.



Nuevos servicios para argentinos (y uruguayos)

Sanatorio SEMM Mautone.

Mautone lanzará este año un “plan binacional”, el cual ofrecerá cobertura tanto en Argentina como en Uruguay, a través de una sola contratación.

“Estamos estableciendo alianzas de cobertura en los dos márgenes del Plata, así los argentinos se evitarán la doble contratación y los uruguayos podrán usar el servicio también en Argentina, a través de Mautone”, anunció Rodríguez a El País.



Por su lado, la Asistencial Médica también pronto dará a conocer su nuevo “Plan One”, en acuerdo con algunos seguros argentinos; es una propuesta que complementará el seguro que las personas ya tienen en Argentina, según mencionó Cabrera.



Seguros médicos argentinos

Tanto en Mautone como en Cantegril afirman que los seguros de Argentina mantienen una relación fluida con Uruguay, sin retrasos en los pagos, a pesar de las restricciones cambiarias y económicas que existen en el país vecino, aunque deben hacer más papeleo para justificar las salidas de dinero.



Cabrera explicó que, dentro de la normativa, el Banco Central de Argentina es más “benévolo” con el sector salud que con otros rubros en lo que a transacciones se refiere, y además hay empresas de seguros argentinas que giran a Uruguay desde otros países (no de Argentina), y hay otras que crearon empresas uruguayas para realizar sus giros con más facilidad.



El problema que tienen los seguros argentinos es que a veces les resulta difícil detectar quiénes son atendidos por consultas agudas (situaciones transitorias de emergencia que se dan durante los viajes), o quién se quedó a vivir en Uruguay.



Boris Segal, médico y director de la AMDM, dijo a El País: “Una cosa es atender por viaje y otra por permanencia. Para diferenciarlo, los seguros en Argentina analizan la cantidad y frecuencia de las consultas que hizo la persona en Uruguay, y si se atiende por patología crónica o aguda. Así se dan cuenta si están de viaje o se están quedando”.



Consultados sobre si los nuevos residentes en Punta del Este han repercutido en demoras en la atención, ambos sanatorios afirmaron que toman medidas para evitarlo. El País consultó con argentinos que residen en esa zona, quienes confirmaron esa información.



La coyuntura es vista como una ocasión para reforzar o redefinir servicios de salud en Uruguay.



“Para nosotros ha sido una buena oportunidad para afianzar lazos de cooperación con las empresas argentinas con las que tenemos convenios, y una oportunidad de negocio para nosotros”, dijo Rodríguez al hacer referencia a que agregaron servicios a los convencionales, como ser algunos nuevos de emergencia móvil, ofrecimientos de determinado tipo de habitación en caso de internación, o coordinaciones de asistencia más rápidas.



“Los nuevos productos son parecidos a los seguros médicos, o a los que brindan las prepagas en Argentina, como OSDE o Swiss Medical; eso está tomando fuerza”, agregó.



Mautone viene con crecimiento desde hace más de una década, con reformas y ampliaciones constantes del sanatorio. Considerando el alza de la demanda en los últimos tres años, incorporaron un tomógrafo con imágenes de mejor calidad, ampliarán la capacidad de sus salas de operaciones y cambiarán la parte de estudios de mamografía.



En cuanto al Cantegril, también se está aggiornando, al igual que la policlínica Louvre (de atención VIP, perteneciente a AMDM), para ofrecer más servicios.



Ambos sanatorios han incrementado el número de personal y las horas de policlínica, y reorganizaron sus servicios. “Estamos empezando a ampliar los servicios de internación para que haya más capacidad para los socios preferenciales -VIP- y los de Fonasa”, anunció Segal.



Maldonado también se ha dinamizado con la inauguración de la policlínica Polo del Este en noviembre de 2021, y por empresas de seguros y policlínicos que se instalaron o abrieron sucursales en la zona.

Sanatorio Cantegril, en Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo

Ministerio de Turismo monitorea la situación Consultado Remo Monzeglio, subsecretario de Turismo, dijo a El País: “Cuando se viaja hay distintos tipos de cobertura. desde sociedades médicas o, como dicen los argentinos, prepagas, entre otras opciones. Pero cuando una persona se radica en un país, la situación cambia. En general, las sociedades médicas cubren zonas de residencia y viajes con principio a fin. Sé que estamos en una línea muy delgada entre lo que es turismo y residencia en el caso de los argentinos, pero es claro que muchos están viendo acá”.



Cuidar el "crecimiento controlado" de afiliación

No solo Mautone y Cantegril han visto aumentar sus consultas por afiliaciones de nuevos residentes en Punta del Este, sino también instituciones como MP Medicina Personalizada, que hoy en día cuenta con 30.000 afiliados, mientras que tenía 28.000 antes de la pandemia en 2019.



Jorge Ferraguz, gerente general de MP, dijo a El País: “No buscamos un crecimiento importante sino controlado, para poder seguir brindando asistencia personalizada”.



A su entender, muchas personas se afilian a MP y mantienen sus seguros en Argentina “por idiosincrasia” y para “darse tiempo a desarrollar mayor confianza en las instituciones y médicos tratantes en Uruguay”.



Sobre las coberturas de seguros de Argentina en Uruguay, comentó: “Antes las instituciones argentinas daban cobertura amplia a sus afiliados, pero recientemente las autorizaciones para que la gente se asista acá son extremadamente restringidas. Antes eran más flexibles, el paciente podía venir, estudiarse, ver especialistas que no eran necesariamente de urgencias; ahora autorizan poco (...) La cobertura de seguros argentinos en Uruguay ha pasado a ser muy poca según nuestra experiencia”, afirmó, marcando así una diferencia con los sanatorios Mautone y Cantegril que afirman mantener una relación fluida con las aseguradoras en Argentina, por sus convenios.



Jorge Gerez, director de MP, explicó que en el último año y medio han adecuado una policlínica propia en Bulevar Artigas y Roosevelt, también cuentan con la Clínica Los Horneros en el Centro Comercial de Car One, y desarrollaron otras clínicas cerca de barrios privados; específicamente en Punta del Este están “atentos a la evolución de la demanda”.



MP también ha aumentado sus afiliados por empresas extranjeras que se han instalado en Maldonado y cubren las afiliaciones de su personal. Juan Manuel Zorrilla, gerente comercial de MP lo explica a El País: “Hay tecnológicas de capitales argentinos que se instalaron acá, es una tendencia. Les damos cobertura a sus empleados con distintos planes”. Generalmente se trata de servicios bastante completos, dado que las empresas se esfuerzan por retener a su personal en tecnología, debido a la alta competencia del sector.