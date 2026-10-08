Alianza de alto impacto creativo: realizaciones con IA en pantalla internacional desde Uruguay

En apenas un año, Souts registra un crecimiento a ritmo de vértigo. Creada en 2025, el estudio audiovisual que pone a la inteligencia artificial (IA) en el centro de sus producciones creativas, no solo trabaja en Estados Unidos para una serie infantil con IA de 15 episodios y la realización de contenido original. También este año organizó Sticks n’ Festival, el primer festival uruguayo de cine con IA en Life Cinemas Cultural Alfabeta, donde fueron exhibidos 18 cortometrajes de 12 países. Pero este es sólo el comienzo; la empresa liderada por Yves Fogel y Andrés Scheck no deja de crecer y soñar nuevos desafíos. Souts ahora se ha asociado con SIMA Studios para apoyar nuevas formas de contar historias y conectar a comunidades creativas de todo el mundo.

Dentro de esta alianza se encuentran los premios SIMA, un reconocido certamen internacional dedicado al cine documental y a los medios con impacto social.

"En el corazón de SIMA está la convicción de que las historias tienen el poder de ampliar nuestra comprensión del mundo y de los demás", sostuvo a El País Daniela Kon Lieberberg, fundadora y CEO de SIMA Studios.

"Una buena película debería dejarte pensando más profundamente, no solo hacerte sentir algo durante una noche", agregó.

SEGUNDA VIDA

Los SIMA Awards buscan en todo el mundo a cineastas y producciones que estén realizando un trabajo extraordinario con un propósito claro. "SIMA Academy les da a esas obras una segunda vida; llevamos más de 300 de estas películas a centros de educación secundaria, universidades y comunidades de más de 140 países, acompañadas por las reflexiones de sus propios realizadores", indicó.

Ese alcance global sigue creciendo. Tras una alianza con Aspire Institute, el programa global de liderazgo fundado en Harvard, SIMA Academy llegará a miles de líderes emergentes de todo el mundo.

En una fuerte sinergia con SIMA, Souts también busca reunir a cineastas, creadores, estudios y tecnólogos, con el objetivo de promover y potenciar las realizaciones a partir del cambio que la IA está generando en la narrativa audiovisual.

Yves Fogel, Andrés Scheck. Foto: Leonardo Mainé / Archivo El País.



En la 15ª edición de los SIMA Awards, Souts será patrocinador oficial del premio "IA con impacto: IA ética para la humanidad". Este galardón, que surge del fallo de un jurado independiente de SIMA, reconoce proyectos que sitúan la ética, los valores humanos y un impacto social significativo en el centro del uso de la IA.

Desde la narrativa y la expresión creativa hasta aplicaciones que abordan desafíos del mundo real, el festival de SIMA celebra el trabajo que sirve a las personas y a las comunidades. No se trata solo de lo que la IA puede hacer, sino de lo que se decide hacer con ella.

A propósito del impacto de las nuevas tecnologías digitales en la industria audiovisual, Kon Lieberberg expresó: "La IA está cambiando quiénes pueden hacer cine y qué pueden permitirse imaginar. Un joven cineasta con una computadora portátil ahora puede intentar cosas que antes requerían un estudio; eso me entusiasma de verdad".

La IA también plantea preguntas complejas, especialmente en el cine documental. ¿A quién le pertenece la obra? ¿Quién dio su consentimiento? ¿Qué pasa con la confianza cuando cualquier cosa puede ser generada?

La película ganadora en los SIMA Awards 2026, Hearing Their Voices, utiliza avatares de IA para compartir los testimonios de personas sobrevivientes de violencia sexual relacionada con conflictos, protegiendo sus identidades con su consentimiento informado. "Eso es poner la tecnología al servicio de una necesidad humana", destacó la CEO de SIMA Studios.

Señaló también que los jóvenes están creciendo rodeados de imágenes que no pueden dar por verdaderas sin cuestionarlas. A través de SIMA Academy, "trabajamos con docentes y estudiantes para que aprendan a cuestionar lo que están viendo, quién lo hizo y por qué; esa capacidad se vuelve más importante cada año", agregó.

COMUNIDAD Y COMPROMISO

El acuerdo con Souts potencia aún más la red de alianzas internacionales de SIMA. En Souts "no tratan la IA como un atajo para producir contenido más barato; están creando obras originales, experimentando con lo que este medio puede llegar a ser y ayudando a construir una comunidad de cineastas que trabajan con IA, una comunidad que apenas existía hace unos años", afirmó Kon Lieberberg.

SIMA aporta 15 años de experiencia encontrando historias con un impacto social real. A su vez, Souts brinda conocimiento práctico de un nuevo medio y de las personas que le están dando forma.

La colaboración marca el comienzo de nuevos desafíos. Souts patrocina el "Impact AI Award" en los SIMA Awards y SIMA llevará a Sticks n’ Festival un reconocimiento enfocado en la IA con impacto social. "Distinguirá a creadores que se preguntan qué puede hacer la IA por las personas, no solo qué puede hacer en pantalla", adelantó la CEO de SIMA.

UNA PANTALLA GLOBAL

El mayor desafío compartido es abrir las puertas a creadores que históricamente han quedado excluidos por cuestiones de presupuesto, ubicación geográfica o acceso a la industria.

"Queremos que más proyectos se presenten al festival de SIMA desde Uruguay y Latinoamérica, además de llevar a otros países nuestro festival uruguayo de cine con IA", sostuvo Fogel, cofundador y CEO de Souts, sobre los próximos pasos del plan de expansión internacional.

Sticks n’ Festival 2026.



Para 2027, además de programar la segunda edición de cine con IA en Uruguay, Souts proyecta una edición internacional de Sticks n’ Festival en África o Asia, donde Nigeria, Kenia o Camboya se encuentran en la hoja de ruta.

Estas iniciativas buscan impulsar una comunidad creativa en los países emergentes que encuentra en la IA y en la red internacional aliados para su desarrollo. "Hay que estrechar el vínculo con las creaciones de los países emergentes, porque podemos acceder a voces y expresiones que ahora se pueden comenzar a escuchar gracias al desarrollo de la IA", sostuvo Scheck, cofundador y director creativo de Souts.

América Latina se presenta como un lugar propicio para albergar ese espacio creativo de proyección internacional.

"Nunca creí que los movimientos creativos importantes tuvieran que nacer en Los Ángeles o Londres; algunas de las ideas más originales surgen fuera de los lugares que suelen concentrar la atención de la industria. SIMA se fundó para llevar ese talento a un escenario global", indicó Koen Lieberberg.

"Cuando cualquier imagen puede generarse en segundos, la persona que está detrás importa más. Una máquina puede producir una imagen. No puede decirte por qué era necesario contar una historia, ni asumir la responsabilidad de contarla. Eso es lo que más le importa a SIMA. Y es lo que queremos explorar y construir junto a Souts y Sticks n’ Festival", concluyó la CEO de SIMA.

