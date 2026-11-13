Alcance celebró sus 30 años con una investigación sobre cómo imaginan los uruguayos el cuidado del futuro

En el marco de las celebraciones por sus 30 años de trayectoria, Alcance Servicio de Compañía, organizó un evento en el que presentó junto a la consultora Cifra un estudio que explora cómo viven los uruguayos el cuidado, y qué alternativas imaginan para el futuro.

La velada contó con palabras de bienvenida de María Inés García, gerente general de Alcance, quien destacó que la confianza, la calidez y el profesionalismo son pilares de la empresa desde siempre. Compartió que el recorrido de la firma ha sido un aprendizaje acerca del significado de cuidar en lo cotidiano. “Es estar, escuchar y entender las necesidades del otro –de los socios y allegados– con empatía; para también adaptar nuestro servicio. El rol de un buen cuidador es fundamental para la recuperación de un paciente o para la buena calidad de vida de una persona. Por eso quisimos tener esta conversación con una mirada humana y ofrecer un espacio de reflexión sobre lo que es el cuidado”, puntualizó.

A continuación, la directora de Cifra, Mariana Pomiés, tomó la palabra para revelar los hallazgos de la investigación encargada por Alcance, y que se realizó sobre una encuesta a más de 800 adultos de todo el país. El objetivo fue indagar en las percepciones y expectativas de los uruguayos frente al cuidado, la autonomía y las distintas alternativas de apoyo a la vejez.

Alejandra, Gabriel y María Inés García

Entre los principales hallazgos, se destaca que si bien la familia hoy constituye la principal red de apoyo, muchas personas preferirían resolver de otra manera sus necesidades de cuidado en el futuro. El 59 por ciento de quienes actualmente necesitan ayuda para realizar actividades cotidianas la recibe de su entorno más cercano. Sin embargo, un 63 por ciento preferiría resolver ese apoyo de otra forma. Durante su exposición, Pomiés destacó frases del estilo de ‘no quisiera que mis hijos pasaran por lo mismo que yo’; ‘no quiero ser una carga’; ‘cuidar desde el cansancio no, sino desde el disfrute y la compañía’, como reveladoras de que la experiencia de cuidar a otra persona influye en la manera de imaginar el propio futuro. También la posibilidad de conservar la autonomía, permanecer en el entorno conocido y mantener los vínculos afectivos aparece como parte importante de esa expectativa. No en vano, el 51 por ciento de los encuestados declaró que contrataría un servicio de acompañantes si un familiar necesitara más ayuda de la que puede brindarle y contara con recursos.

El broche de oro del evento quedó a cargo de la reconocida psicóloga y conferencista chilena, Pilar Sordo, quien con sensibilidad, humor y profundidad, compartió una mirada humana y emocional sobre los resultados de la investigación, relacionándolos con las experiencias, los vínculos y los desafíos de la vida cotidiana.

Cabe recordar que Alcance es una empresa familiar fundada en 1996, que a lo largo de tres décadas se desarrolló con la convicción de que cada familia tiene su propia realidad y que el cuidado requiere respuestas adecuadas a cada situación. En ese camino, el acompañamiento profesional puede complementar el rol de la familia, brindar apoyo en las actividades cotidianas y contribuir a que sus integrantes mantengan sus vínculos afectivos sin asumir necesariamente todas las tareas de cuidado.