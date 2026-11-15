Abitab presenta el primer documento digital del Uruguay

El 12 de noviembre, la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington DC, recibió la Cumbre Iberoamericana organizada por Certal, que reunió a jueces, ministros, reguladores, empresas tecnológicas y organismos internacionales de la región para debatir sobre piratería, ciberseguridad y gobernanza digital.

Uruguay es referente en identificación digital en la región, y así lo expuso Diego Vergara, gerente de ID Digital de Abitab. Según explicó, el secreto está en cómo el país supo convertir sus particularidades en ventajas: un territorio sin grandes barreras geográficas y distancias cortas que hacen posible algo que otros países no logran, el registro presencial de cada ciudadano.

El otro gran motor es un modelo de colaboración público-privada con roles claros: el Estado regula y acredita, y los prestadores de servicios de confianza, tanto públicos como privados, operan el servicio bajo sus normas. “Uruguay construyó durante años un ecosistema que hoy es ejemplo para toda la región. Lo logramos porque cada actor hizo su parte, y eso es lo que nos permite seguir avanzando”, afirmó Vergara.

El gran paso: la primera credencial digital verificable

Con un sistema maduro y probado, Abitab está listo para dar el gran paso: presentar la primera credencial digital verificable emitida por un prestador de servicios de confianza en Uruguay. Se trata de un documento digital que vive en el celular y que no solo sirve para identificarse en internet: también permite a los usuarios validarse en forma presencial, cara a cara, para acceder a servicios y trámites.

Hoy, 750.000 personas en Uruguay ya tienen acceso a esta tecnología y ya pueden activar su documento digital en su celular.

“Durante años, la identidad digital fue sinónimo de trámites en línea. Hoy damos un paso más: tu documento está en tu celular y te permite identificarte cara a cara, con la misma seguridad que en internet. Próximamente vamos a anunciar los primeros lugares donde los uruguayos van a poder usarlo”, señaló Vergara.

En Washington tuvo la oportunidad de usarlo. “Para entrar a la OEA mostré mi documento desde el celular, y el ingreso fue bastante más ágil que el de quienes llegaron con pasaporte o DNI físico”, contó.

El anuncio no es un hecho aislado. Abitab es pionera en confianza digital en Uruguay desde hace más de dos décadas: en 2002 fue la primera empresa privada del país en montar una infraestructura de certificados digitales, en 2014 se convirtió en la primera Autoridad de Certificación privada y en 2018 fue el primer Prestador de Servicios de Confianza homologado, con una identidad digital que permite identificarse y firmar desde el celular con plena validez legal.

Siempre a la vanguardia, la compañía apuesta ahora a algo más ambicioso. “No queremos solo acompañar la transformación digital del país, queremos cambiar el paradigma de cómo se identifican los uruguayos”, sostuvo Vergara.

Cómo se logra: presencialidad y una red en todo el país

La clave de la seguridad de este sistema está en el origen. Cada identidad digital de Abitab nace de un registro presencial: la persona se valida con huella y rostro contra fuentes oficiales, frente a un oficial de registro.

Con más de 500 locales en ciudades, barrios y pueblos de todo el país, Abitab lleva el acceso al mundo digital a cada rincón de Uruguay. “Nuestra red permite que cualquier uruguayo, viva donde viva, se registre en minutos y acceda a su identidad digital. Eso es democratizar el acceso al mundo digital”, destacó Vergara.

Una tecnología de estándar internacional para todos los uruguayos

Gracias a un acuerdo con un socio europeo, Abitab trabaja para que todos los uruguayos que lo deseen puedan usar esta tecnología. Está certificada bajo los máximos estándares internacionales y es reconocida en Europa, lo que abre la puerta, en un futuro inmediato, al reconocimiento mutuo entre documentos uruguayos y extranjeros.

Hoy es la primera tecnología de este tipo con certificación internacional en el país. Una de sus grandes ventajas es que no usa contraseñas: la identidad se valida únicamente con múltiples factores biométricos contrastados contra fuentes oficiales.

Además, pone al ciudadano en control de su información. “Cada persona decide qué datos compartir y con quién. Si para entrar a un lugar tenés que demostrar que sos mayor de 18 años, podés validar solo eso, sin mostrar nada más. El centro de la privacidad tiene que ser el ciudadano, no los organismos ni las empresas”, explicó Vergara. Este enfoque sigue las políticas y tendencias internacionales en protección de datos personales.

El interés ya se hace sentir. Distintos actores públicos y privados están trabajando con Abitab para incorporar esta tecnología, atraídos por su facilidad de uso y su seguridad. “Muy pronto van a ver nuevas credenciales. En los primeros meses de 2027, Uruguay ya va a contar con diversas credenciales digitales”, adelantó Vergara.

