Columna de APPCU: Transparentando el accionar

Con buen tino, el senador Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley el pasado 17 de agosto del año en curso, referente a la regulación de la actividad de lobby y de las gestiones de intereses particulares ante los poderes del Estado.

Así lo menciona en la carta de presentación que dirige el citado legislador a la señora Presidenta de la Asamblea General, Ing Carolina Cosse.

Es buena cosa ceñirnos al proyecto de ley y allí en su artículo 3ro, define al lobby: “Lobby o gestión de interés particular”: toda actividad ejercida por una persona física o jurídica, nacional o extranjera, remunerada o no, que tenga por objeto promover, defender o representar cualquier interés

particular ante un sujeto pasivo, con el fin de influir en una decisión comprendida en el artículo 6to de esta ley o de evitar que dicha decisión se adopte.”

Vamos a los sujetos pasivos: grosso modo, de acuerdo al artículo 4to. El Poder Ejecutivo, desde el Presidente de la República para abajo, el Poder Legislativo, los órganos de control y regulación, poder judicial y el Ministerio Público y Fiscal.

El artículo 6to menciona a las decisiones comprendidas de la actividad de lobby y hay un espectro amplio, que se enuncian como “las actividades destinadas a obtener o a evitar, las siguientes decisiones”... como la elaboración, aprobación modificación de proyectos de ley, leyes, decretos,

resoluciones, la evaluación política, planes y programas públicos, etc...

Se creará un Registro de Lobby y Gestión de Intereses, donde en el mismo cada sujeto pasivo deberá registrar información relativa a toda audiencia que tenga por objeto el lobby o la gestión de intereses particulares, donde se deberán anotar detalles exhaustivos de aquella, como nombre del lobbista, motivo o materia tratada, lugar y fecha de la reunión, etc...

A su vez la Unidad de Acceso a la Información Pública llevará un registro de las personas físicas o jurídicas que desempeñen actividad de lobby o gestión de intereses.

Existe un régimen sancionatorio tanto para castigar al sujeto pasivo como al lobbista y se nombra en el proyecto una serie de aspectos referidos a las infracciones pasibles de cometer.

Obviamente este proyecto de ley no es determinante para mejorar la calidad de vida de ciudadano alguno; es indudable que no tiene la expectativa de la población y ni siquiera de las autoridades; no es un tema que esté enraizado con los problemas cotidianos de la gente y que son muchos.

Pero, acotamos, es un proyecto de ley que intenta transparentar una actividad consuetudinaria en el accionar sustancialmente político.

Nos toca en las generales de la ley, obviamente. Desde que salimos a la palestra con la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, una tarea esencial que ha formado parte de nuestro accionar, es precisamente sobre el tema que nos hemos permitido escribir.

Y mi experiencia o la experiencia de la gremial que represento, ahora en mi calidad de asesor, extrapólenla a representantes a los grupos de la actividad económica del país, por ejemplo.

El lobby es incesante y necesario. Además, ayuda a ambas partes: al jerarca aportándole información y una realidad del sector que muchas veces puede no percibirse y al sujeto activo (aunque no está definido así en el proyecto de ley), precisamente aportar insumos en la búsqueda de algún logro puntual. Dicho con trazo grueso.

Desde ya que mi experiencia personal (y disculpas por ser autorreferente), actuando en representación de la gremial, es muy positiva y no me refiero solamente a la receptividad que siempre tuvimos con las distintas autoridades y consecuentemente, a algún resultado positivo obtenido (vaya que también hubo adversos a nuestras aspiraciones).

Sustancialmente pretendo referirme al decoro y la transparencia en el relacionamiento, sin tener que afrontar en mis muchos años de actividad, ninguna situación desdorosa, equívoca o indecorosa.

Vaya que es saludable.

En definitiva; hemos intercambiado ideas con el senador Pedro Bordaberry, pretendimos realizar algún aporte, recibiendo el citado legislador de buen grado las inquietudes y saludamos la iniciativa que sin ser algo trascendental, entendemos que enriquece aún más la prodigiosa aureola que tenemos de ser un país con mínima corrupción a nivel mundial.