Bios: educación flexible orientada al trabajo con la tecnología como protagonista

Los avances tecnológicos y la incipiente necesidad de perfiles profesionales especializados han llevado a que muchos uruguayos elijan actualizar sus formaciones con carreras cortas, flexibles y aggiornadas a las nuevas demandas del mercado laboral, tanto para ingresar como para reinsertarse en él.

Inteligencia artificial (IA), datos, ciberseguridad, nuevas formas de comunicar y optimizar la productividad, son conceptos que no escapan al nuevo mundo del trabajo, y que exigen la actualización de conocimientos.

En ese marco, Bios trabaja para brindar una educación práctica y flexible, orientada a la inserción laboral y al desarrollo profesional continuo.

Las áreas de Tecnología y Diseño de Bios, dirigidas por Miguel Puente, Lucía Ibiñete y Ana Laura Isnardi, trabajan bajo un enfoque centrado en la actualización permanente y la empleabilidad.

“La actualización continua es parte de nuestro ADN. La tecnología cambia todos los días y los planes educativos tienen que adaptarse con la misma velocidad. En Bios trabajamos para que esa flexibilidad se traduzca en oportunidades reales para nuestros estudiantes”, explicó Puente.

Equipo de Bios.

Conocimientos aplicados

Con una oferta de más de 60 cursos cortos y de duración intermedia –y propuestas nuevas, como el curso de Desarrollo de software aumentado con IA– la institución se sigue consolidando como una alternativa educativa a la universidad tradicional.

La práctica y la aplicación de los conocimientos durante los cursos son dos pilares fundamentales en la oferta educativa de la institución, en el entendido de que es parte importante de la inserción laboral. “Si bien todos los cursos tienen un eje teórico, están enfocados en la parte práctica, en que aprendan haciendo y salgan del curso haciendo, que a veces es lo más difícil de conseguir”, sostuvo Isnardi.

Además, el hecho de que los docentes sean profesionales que trabajan en empresas en las que se aplican los temas que enseñan, hacen que el contacto de los alumnos con la experiencia y el mundo laboral se dé desde el primer día de clases, destacó.

Bios brinda clases de forma presencial, también en modalidad streaming y de forma asincrónica, lo que no solo permite que los estudiantes puedan sumar los cursos a sus rutinas de la manera más cómoda para ellos, sino también, descentralizar la educación y permitir el acceso a los cursos tanto en el interior del país como en el exterior.

Tecnología para el desarrollo y la creatividad

La propuesta académica de la institución cuenta con una serie de cursos ya consolidados, orientados a los perfiles profesionales más demandado por el mercado tecnológico actual, como Analista en Sistemas con especialización en IA, una formación en la que la implementación de la IA se da desde la primera clase; Desarrollador Full Stack; Especialista en IA; Especialista en Testing técnico y Ciberseguridad.

Además, también destaca en el instituto, la oferta educativa vinculada a la creatividad digital, el desarrollo y la comunicación, con opciones como la carrera de Diseño Gráfico Digital, la Animación 3D o la Programación de videojuegos, áreas que cada vez más demandan perfiles de profesionales híbridos, que sean capaces de integrar el pensamiento creativo con los conocimientos técnicos.

Directores de las áreas de Tecnología y Diseño de Bios.

Pero además, este año se sumó a la oferta de formaciones una nueva propuesta, anunció Ibiñete. Este nuevo año lectivo se estrenará el curso de Desarrollo de software aumentado con IA. La nueva carrera está orientada a integrar las herramientas de IA con los procesos de programación y desarrollo, acompañando así las tendencias globales que potencian la productividad y los avances tecnológicos.

El nuevo curso busca acompañar a los nuevos profesionales en la interacción con la IA en su lugar de trabajo, un conocimiento que es altamente demandado en un escenario del futuro del trabajo que ya es presente.