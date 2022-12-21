Visita sorpresa de Volodimir Zelenski a EE.UU. para hablar en el Congreso

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, llegará hoy miércoles a Washington, donde hablará en el Congreso y será recibido por Joe Biden en la Casa Blanca, anunciaron anoche medios estadounidenses.

Se espera que Biden anuncie un nuevo paquete de armas para Ucrania que incluye misiles Patriot, cruciales para que ese país se defienda de los bombarderos de Rusia. Por su parte, el Congreso está listo para aprobar una nueva ley de presupuesto con 44.900 millones de dólares en nueva ayuda para Ucrania.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió ayer martes a los miembros del Congreso en una carta que asistan presencialmente a la sesión nocturna de hoy miércoles, sin dar más detalles. La carta de Pelosi dice que los congresistas deben “estar presentes para un enfoque muy especial en la democracia la noche del miércoles”.

Se trata del primer viaje internacional de Zelenski desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero. Sus intervenciones ante líderes y aliados del mundo hasta ahora se han dado vía telefónica o a través de videoconferencias.

Sin embargo, este viaje reconoce que Estados Unidos ha sido el respaldo más importante en la guerra, con 20.000 millones de dólares en asistencia en seguridad y recursos adicionales en ayuda financiera y humanitaria.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante la guerra con Rusia. Foto: AFP

las claves ONU agrega 20 millones de dólares en ayuda La ONU anunció que dará 20 millones de dólares procedentes de su fondo humanitario para Ucrania con el fin de apoyar a grupos de la sociedad civil y de voluntarios que están asistiendo a millones de personas afectadas por la guerra. Hasta ahora, Naciones Unidas ha desembolsado unos 252 millones de dólares de distintos fondos humanitarios que gestiona para financiar operaciones en Ucrania desde el inicio de la invasión en febrero.

En el frente de batalla

Antes de emprender vuelo a Washington, Zelenski, visitó ayer martes Bajmut, una ciudad que las fuerzas rusas intentan tomar desde hace meses y que representa un punto crítico del frente oriental de Ucrania.

La visita sorpresa de Zelenski a esa ciudad parece un desafío a Vladimir Putin, que al mismo tiempo entregaba condecoraciones en el Kremlin a soldados y separatistas prorrusos del este de Ucrania.

Zelenski “se reunió con militares, habló con ellos y condecoró a nuestros soldados”, indicó el gabinete de la presidencia ucraniana.

Un video difundido por el canal estatal ucraniano Freedom le mostraba haciéndose fotos con soldados y entregándoles medallas. “Aquí, en el Donbás, estáis protegiendo a toda Ucrania. No es solo Bajmut, es la fortaleza Baj-mut”, dijo a los militares.

Zelenski ha hecho varias visitas cerca del frente, como a mediados de noviembre a Jersón, en el sur, tras la retirada de las tropas rusas, y a Sloviansk a principios de diciembre, a pocos kilómetros del frente oriental.

Volodimir Zelenski visitó la ciudad de Bajmut, un punto crítico de la guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: AFP

Pero este viaje parece el más arriesgado dado que las tropas rusas han reivindicado la captura de pueblos y zonas situadas a las puertas de Bajmut, aunque la ciudad se mantiene bajo control ucraniano.

Las tropas rusas llevan intentando apoderarse de Bajmut desde hace meses, con la ayuda de mercenarios del grupo paramilitar Wagner.

La ciudad, ahora asolada por los combates, era conocida por sus viñedos y salinas, y contaba con unos 70.000 habitantes antes de la invasión rusa de febrero.

En los últimos meses, Bajmut se ha convertido en escenario de bajas masivas en ambos bandos.

Los soldados rusos aseguran tener el control de aldeas y zonas situadas en los límites de Bajmut, mientras que las fuerzas ucranianas parecen controlar la ciudad y parte de sus alrededores.

Putin apareció el martes en televisión entregando condecoraciones a soldados rusos y personalidades políticas y empresariales en el interior del Kremlin, en Moscú.

El presidente ruso no ha visitado la línea del frente ni los territorios ocupados por Rusia en Ucrania desde que comenzó la invasión. A principios de diciembre apareció al volante de un coche en el puente de Crimea que une Rusia con la península, anexionada en 2014, y en octubre en un campo de entrenamiento de los movilizados.

El comandante de las fuerzas conjuntas de Ucrania, Sergiy Nayev, indicó que “el nivel de amenaza militar (desde Bielorrusia) incrementa gradualmente” y que el país vigila “de cerca” el traslado de armas desde Rusia.

Putin visitó el lunes a Bielorrusia, en su primer viaje en años a esa ex república soviética, y se reunió con su aliado Alexander Lukashenko, que permitió la entrada de tropas rusas a Ucrania desde su territorio al inicio de la invasión en febrero.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, minimizó la importancia de este encuentro en Bielorrusia y lo definió como “otro baile que han realizado” Putin y Lukashenko. También aseguró que “no se tomó ninguna decisión esencial durante esta reunión”. No obstante dijo que Ucrania está “preparada” para cualquier escenario.

Objetivos 2023

Putin fijará los objetivos de su ejército en 2023 en un encuentro con altos mandos militares previsto para hoy miércoles, anunció el Kremlin.

“Vladimir Putin celebrará una reunión ampliada del ministerio ruso de Defensa (...) Se resumirán los resultados de las actividades de las fuerzas armadas rusas en 2022, y se definirán las tareas para el año próximo”, indicó el Kremlin en un comunicado.

El ministro ruso de Defensa, Serguei Shoigu, participará en la reunión “para dar cuenta del desarrollo de la operación militar especial” en Ucrania y de las entregas de armamento a las fuerzas armadas, añadió el Kremlin.

Putin admitió el martes que la situación era “extremadamente difícil” en las cuatro regiones del sur y el este de Ucrania de las que Moscú reclama la anexión (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia), pese a no controlarlas por completo.

Rusia, que lanzó su ofensiva en Ucrania en febrero, ha sufrido en los últimos meses una serie de reveses militares que la obligaron a retirarse de la región de Járkov, en el noreste de Ucrania, y de la ciudad de Jersón, en el sur.