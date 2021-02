Vacunación VIP: Alberto Fernández pidió a la Justicia terminar con "la payasada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, viajó a México y este martes participó de una conferencia de prensa junto a su par Andrés Manuel López Obrador. En esa instancia fue consultado respecto al escándalo de las vacunas VIP, pregunta a la que respondió atacando a los medios de comunicación, los dirigentes opositores y a la Justicia.

"Cuando tomé nota de lo que había pasado reaccioné y perdí a un ministro", expresó Fernández, quien dijo sobre la investigación que inició la Justicia: "He leído que han hecho una denuncia, el hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés González García haya debido dejar su cargo, pero terminemos con la payasada", pidió.

El mandatario argentino les pidió "a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga 'será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila' y no se pueden construir delitos graciosamente, ya lo hemos vivido".

Fernández pidió a algunos fiscales que relean el Código Penal y expresó: "No sé en qué universidad aprobaron, pero ya hicieron demasiadas sinvergüenzadas para que sigan haciéndolas. Podemos dar respuestas de todo lo que hacemos y, en este punto, ya dimos respuestas".

Mientras tanto, dijo que si el Poder Judicial desea trabajar "tiene muchos delitos para investigar" y enumeró una lista de hechos, en referencia a la gestión del expresidente Mauricio Macri: "No se puede construir delitos graciosamente. Si quieren trabajar tienen para investigar. Pueden investigar el negocio de los peajes de Macri; el terrible y lamentable endeudamiento que la Argentina vivió, que no fue otra cosa que un negocio para los amigos del poder; pueden investigar el vaciamiento del Congreso; pueden investigar el negocio de los parques eólicos, pueden investigar la responsabilidad de un ministro que mandó un submarino para que mueran 44 tripulantes". Y cerró: "Miren todo lo que tienen para investigar y no investigan".

El ataque a los medios



Fernández dijo desconocer lo que ocurría en el Ministerio de Salud, desde donde se organizó parte de la vacunación VIP, y recordó que le ordenó a la ahora jefa de la cartera, Carla Vizzotti, que haga públicos los nombres. El escándalo, dijo, fue "reprochable", pero a la vez defendió a las personas que fueron vacunadas y le adjudicó responsabilidades a los medios de comunicación.

"Algunos protocolos se saltearon por cuestiones de la actividad estratégica que realizaron esas personas. Y algunos protocolos se saltearon porque en sus diarios ustedes escribían que estábamos envenenando gente y le daban mucho eco a las barrabasadas que decía la oposición", dijo y agregó: "Analizar desde la platea es muy simple. Jugar el partido es otra cosa".

El jefe de Estado también cargó contra la oposición al indicar que hubo "una campaña despiadada desatada" para hacerles sentir a los argentinos que la vacuna Sputnik V era veneno", y agregó: "Hasta me denunciaron por estar distribuyendo veneno. Ahora los que me denunciaron me piden que por favor les dé el veneno a ellos y que consiga más".