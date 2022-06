Unión Europea acordó embargo parcial al petróleo ruso y aplaza el del gas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Finalmente la Unión Europea (UE) alcanzó un acuerdo sobre el embargo parcial a sus compras de petróleo ruso. “Acuerdo para prohibir la exportación de petróleo ruso a la UE. Esto cubre de inmediato más de 2/3 de las importaciones de petróleo de Rusia, cortando una enorme fuente de financiamiento para su maquinaria de guerra”, anunció en la noche del lunes el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en un mensaje en Twitter.

El acuerdo anunciado por Michel fue alcanzado al fin de la primera jornada de una cumbre extraordinaria de líderes de la UE en Bruselas, y permite remover por el momento un tema de extrema delicadeza que había dejado expuestas grietas entre los países del bloque europeo



El sexto paquete de sanciones propuesto por la UE contra Rusia, por la guerra en Ucrania, incluyó la idea de un embargo total al petróleo ruso, pero esa iniciativa se estrelló con la oposición de Hungría, que teme por su seguridad energética.



La salida encontrada por los negociadores fue adoptar un embargo que inicialmente afectará a las importaciones de petróleo ruso que llegan a la UE por vía marítima, excluyendo por ahora las entregas por oleoductos.

De esta forma, el petróleo que Hungría, Eslovaquia y República Checa compran a Rusia por oleoducto quedará fuera del sexto paquete de sanciones de la UE al Kremlin, tal y como exigía el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, para que su país aceptase el embargo.



En tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que Alemania y Polonia acordaron por su parte que hasta fines de año renunciarán a seguir recibiendo petróleo ruso por oleoductos, y con ello el embargo acabaría por afectar “al 90%” de las importaciones de crudo de Rusia en la UE.



En un mensaje difundido durante la cumbre extraordinaria en Bruselas, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski había urgido a los dirigentes europeos aprobar el embargo petrolero a Moscú.



“Europa debe renunciar al petróleo ruso. Está en juego la independencia misma de los europeos frente al ejército energético ruso”, dijo también en su discurso diario a la ciudadanía, poco antes de conocerse la decisión de la UE.

Estados Unidos elogió ayer martes la decisión de la UE de reducir las importaciones de petróleo ruso y pidió esfuerzos a largo plazo para reducir aún más la dependencia de Moscú.



“Aplaudimos los pasos de nuestros aliados y socios europeos para reducir su dependencia del petróleo y el gas natural rusos”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Destacó que había un “amplio apoyo” entre los aliados de Estados Unidos para “cortar la fuerza de la maquinaria de guerra rusa, y ese es el mercado energético de Rusia”.



“La UE dio un paso importante en ese camino a corto plazo, pero también hay un curso a más largo plazo que tiene menos que ver con el día a día y más que ver con las tendencias a lo largo del tiempo y la necesidad más amplia de disminuir nuestra dependencia de la energía rusa”, remarcó.



Price sostuvo que la decisión europea estaba en línea con los objetivos del presidente estadounidense, Joe Biden, de reducir la dependencia de los combustibles fósiles para combatir el cambio climático.



Además del controvertido embargo al petróleo, el sexto plan de medidas de la UE contra Rusia incluye la retirada de más bancos de ese país de la red interbancaria Swift y la inclusión de nuevos nombres en la lista de funcionarios rusos sancionados.



Por otro lado, los líderes de la UE se mostraron “listos” para dar hasta 9.000 millones de euros más en ayuda financiera a Ucrania este año y llamaron a examinar la propuesta de la Comisión Europea para conseguir esta financiación en cuanto la presente.

¿Y el gas?

Los líderes de la UE minimizaron ayer martes la posibilidad de iniciar de inmediato la discusión sobre un embargo al gas ruso, después de las dificultades para alcanzar un acuerdo sobre las importaciones de petróleo.



El primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo, dijo ayer martes que ese acuerdo, como parte del sexto paquete de sanciones de la UE a Rusia, “es un gran paso adelante. Y pienso que ahora debemos hacer una pausa”.



Lograr un acuerdo sobre un embargo a dos tercios de las compras de petróleo ruso requirió agrias negociaciones que se arrastraron por un mes, aunque el crudo ruso no tiene en la UE un papel tan central como el gas, que mueve parte importante de la industria europea.



Por ello, para De Croo, antes de iniciar las delicadas negociaciones sobre qué hacer con el gas ruso en un eventual séptimo paquete de sanciones, es necesario implementar de forma completa el sexto conjunto de medidas.

“Pongamos en práctica este paquete (...) El gas... es mucho más complicado”, dijo el funcionario, quien sugirió que “paremos aquí por el momento y veamos el impacto” de las medidas.



Por su parte, la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, dijo que “el gas debería ser parte del séptimo paquete. Pero también soy realista, y no creo que lo sea”.



La cuestión del gas, añadió, “es claramente mucho más difícil que el petróleo”.

Más cortes

Ayer el gigante gasístico ruso Gazprom confirmó que cortará desde hoy miércoles el gas a las compañías Ørsted, principal grupo energético de Dinamarca, y a Shell Energy Europe, que suministra gas a Alemania, por negarse a pagar por el combustible en rublos.



“La empresa danesa Ørsted ha informado a Gazprom Export de que no tiene la intención de realizar pagos por el gas suministrado en rublos de acuerdo con el decreto presidencial del 31 de marzo”, señaló la compañía rusa en su cuenta de Telegram.



Tras no haber recibido ayer en el plazo estipulado en el contrato el pago por parte de Ørsted por las entregas de gas en abril, Gazprom notificó a la empresa danesa de “la suspensión del suministro a partir del 1 de junio”.



Gazprom ya cortó el gas a Países Bajos, Polonia, Bulgaria y Finlandia por el mismo motivo.



El esquema ideado por el presidente ruso, Vladímir Putin, para esquivar las sanciones occidentales obliga a los clientes extranjeros de países “inamistosos” -entre ellos todos los de la Unión Europea- a abrir dos cuentas especiales en Gazprombank.



En una deben ingresar el dinero por el gas ruso recibido en euros o dólares, que luego es convertido en rublos en la Bolsa de Moscú y transferido a la segunda cuenta en la divisa nacional de Rusia.



Gazprom informó ayer de que Shell Energy Europe le ha notificado que no pretende efectuar pagos en rublos en virtud del contrato de suministro de gas a Alemania. (Con información de AFP y EFE)

800 millones de euros la día

El ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, alertó de que el régimen de Vladímir Putin recauda 800 millones de euros al día con la venta de petróleo. “El petróleo ruso aporta a Valdímir Putin 800 millones de euros al día. No podemos seguir financiando la guerra en Ucrania”, dijo Le Maire, en una entrevista en la web de Le Figaro. Le Maire aludió así al sexto paquete de sanciones aprobado en la madrugada del lunes en Bruselas, que incluye el embargo al 90% del crudo ruso hasta finales de año.

El último foco de resistencia



Las fuerzas ucranianas intentan repeler el avance de las tropas rusas en la ciudad de Severodonetsk, el último gran foco de la resistencia de Ucrania en la región de Lugansk junto con la vecina Lisichansk y donde Rusia controla ya la mayor parte de la localidad.



“La mayor parte de Severodonetsk está controlada por los rusos”, escribió el gobernador de la región de Lugansk, Serhiy Gaidai, en su cuenta de Telegram al resumir la jornada bélica, al tiempo que añadió, sin embargo, que la ciudad “no está rodeada” aún. En declaraciones a la cadena británica de televisión Sky News, Gaidai precisó que las fuerzas rusas controlan en torno al 70% de la urbe y que hay fuertes batallas en la ciudad.

Oleksandr Stryuk, el alcalde de la localidad, declaró previamente al canal de televisión ucraniano 1+1 que “la línea del frente ha partido a la ciudad en dos partes”, sugiriendo que los rusos controlaban la mitad de Severodonetsk. “Pero la ciudad todavía se defiende, aún es ucraniana y nuestros soldados están luchando”, aseguró.



Del otro lado del frente, las milicias de la autoproclamada república popular de Lugansk afirmaron que continúan su ofensiva.



El líder separatista prorruso, Leonid Pásechnik, afirmó a la agencia oficial TASS que las tropas controlaban un tercio de Severodonetsk, por lo que en las últimas horas las tropas rusas han avanzado en su objetivo de “liberar” la urbe. Según el Mando del Estado Mayor ucraniano, las milicias prorrusas atacan las posiciones de los defensores de la ciudad “con morteros, artillería y misiles a lo largo de la línea de contacto”.



Gaidai dijo que casi el 100% de la infraestructura crítica de la ciudad ha quedado destruido.