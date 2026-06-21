¿Un punto de inflexión en la guerra en Ucrania?

Las evaluaciones que sugieren que Ucrania ha llegado a un punto de inflexión en el conflicto con Rusia podrían resultar prematuras. Sin embargo, la imponente columna de humo negro que se cernió sobre Moscú la pasada semana tras un ataque con drones ucranianos demostró que Kiev aún tiene muchas cartas bajo la manga, independientemente de la valoración previa del presidente Donald Trump sobre sus perspectivas en la guerra.

La mano del presidente Volodymir Zelenski quedó clara al tomar la iniciativa militar y diplomáticamente.

Los ataques del jueves en Moscú dejaron en llamas parte de la refinería de petróleo más grande de la ciudad. Una explosión inmensa lanzó por los aires la parte superior de un tanque de almacenamiento de combustible, y destrozó la idea de que Rusia pudiera seguir protegiendo a los moscovitas de la guerra.

Al mismo tiempo, Zelenski conseguía una declaración de “apoyo inquebrantable” del G7 durante una cumbre en Francia. Fue una inusual muestra unificada de respaldo a Kiev, que se produjo incluso después de que Trump indicara en la cumbre que poner fin a la guerra ya no figuraba entre sus principales prioridades, afirmando que Estados Unidos “no tenía nada que ver” con el conflicto.

Las declaraciones de Trump, a quien se ha visto favoreciendo a Rusia en las negociaciones de paz, podrían haber supuesto un alivio para los funcionarios europeos que habían debatido la posibilidad de desempeñar un papel más activo en los intentos por detener la guerra.

El G7 transmitió su mensaje de apoyo justo cuando comenzaron oficialmente las negociaciones para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. El jueves, mientras parte de Moscú ardía, el bloque reafirmó que el préstamo a Ucrania de 90.000 millones de euros (103.000 millones de dólares), aprobado en diciembre, comenzaría a desembolsarse este mes. El ministro de Defensa del país también anunció nuevas promesas de ayuda militar occidental por valor de 4.000 millones de dólares.

No está nada claro que la creciente campaña de ataques de largo alcance de Ucrania contra Rusia y el apoyo consolidado de sus aliados europeos vayan a acercar la guerra a su fin.

Pero los acontecimientos de esta semana reforzaron la creciente confianza en Kiev de que sería capaz de obligar al presidente ruso, Vladimir Putin, a sentarse a la mesa de negociaciones, incluso mientras Rusia continúa bombardeando la capital ucraniana con misiles y drones, aprovechando la escasez de defensa aérea de Ucrania.

“Ucrania es fuerte; todos estamos absolutamente de acuerdo en eso”, declaró Zelenski a los periodistas en un mensaje de voz el jueves por la noche.

“Putin no quiere detenerse. Y todo lo que dice sobre querer la paz es mentira. Todos los socios, todos los europeos, lo sienten. Pero también están convencidos de que juntos lo detendremos. La clave es ‘juntos’ y ‘lo lograremos’”, dijo Zelenski.

Los líderes europeos reiteraron su opinión al concluir las reuniones que aseguraron un mayor respaldo para Ucrania.

Crisis diplomática Zelenski devuelve medalla a Polonia El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció ayer sábado que ha devuelto la máxima distinción al mérito de Polonia, la Orden del Águila Blanca, que le fue retirada por su homólogo de ese país, Karol Nawrocki, debido a la actual crisis diplomática. “Hoy envié la Orden de vuelta al presidente de Polonia”, escribió en sus redes sociales, y afirmó que no iba a discutir con Nawrocki. EFE

“Es evidente que la situación está cambiando para Ucrania”, declaró el jueves Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. “El impulso es fuerte. Y Europa lo llevará aún más lejos”.

El presidente lituano, Gitanas Nauseda, declaró: “Lo que está ocurriendo ahora mismo en Moscú supone un punto de inflexión en esta guerra”.

Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, se burló de los europeos por su enfoque ante las posibles negociaciones. “Creen que deben hablar con Rusia desde una posición de fuerza”, declaró a los periodistas. “Esas conversaciones no llevarán a ninguna parte”.

Putin no se ha pronunciado públicamente sobre el bombardeo de Moscú del jueves. Igor Sechin, director ejecutivo de la petrolera estatal Rosneft, reconoció el viernes que Rusia enfrentaba problemas con el suministro de combustible. Sin embargo, afirmó que estos problemas se debían en parte a “mantenimiento no programado en refinerías”, en lo que parecía ser un eufemismo para referirse a los numerosos ataques ucranianos contra la infraestructura petrolera rusa en los últimos meses.

El ambiente en Ucrania es optimista, ya que la guerra se ha vuelto contra Rusia. Este sentimiento quedó plasmado en un meme que mostraba a Zelenski sentado frente a Trump en Francia. La fotografía fue editada para llenar ambas manos del líder ucraniano con cartas de póker, incluso cubriendo su palo con ellas. La broma hacía referencia a las afirmaciones de Trump el año pasado de que Ucrania no tenía ninguna influencia en la guerra.

Zelenski aprovechó la reunión con Trump para solicitar permiso para obtener los planos de los sistemas de defensa aérea Patriot, la única arma del arsenal ucraniano capaz de derribar misiles balísticos de forma fiable.

Dicho acuerdo, que aún no ha sido aprobado, permitiría a Ucrania ampliar su suministro de estos sistemas fabricándolos en su propio territorio en lugar de esperar las entregas de socios que los compran a Estados Unidos.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, compartió en redes sociales una foto del ataque del jueves. “En Moscú, todo va según lo previsto”, escribió. “Aunque no según el plan de Rusia”.

Siobhán O’Grady / The New York Times