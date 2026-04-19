Ucrania investiga un tiroteo que dejó a seis civiles muertos en Kiev como un acto terrorista

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informó ayer sábado que investiga como acto terrorista el ataque de un hombre que mató a tiros a seis personas e hirió a 15 vecinos de Kiev, de los cuales siete permanecen hospitalizados, antes de ser abatido. “Investigadores del Servicio de Seguridad de Ucrania han clasificado el tiroteo de civiles y la toma de rehenes en el distrito de Holosíiv de Kiev como un acto terrorista”, informó el SBU en un comunicado.

“Según la información disponible, el crimen fue cometido por un hombre nacido en 1968 que estaba armado con un arma registrada”, precisó la nota del SBU.

En el incidente, el hombre, tras causar un incendio en un apartamento de Kiev, disparó por la calle a varios viandantes y en un supermercado, donde tomó además a rehenes antes de ser abatido por operativos de las fuerzas especiales de la Policía. “El SBU, la Policía Nacional y la Fiscalía están tomando medidas exhaustivas para esclarecer las circunstancias del incidente, incluidos los posibles motivos del autor de los disparos”, abundó el SBU en su comunicado.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que el atacante nació en Rusia aunque las autoridades no confirmaron que fuera ciudadano ruso. El ministro del Interior, Igor Klimenko, precisó que el tirador disparó por la calle mientras caminaba con un arma larga que tenía registrada. “Por el camino, disparó a cuatro de nuestros ciudadanos; al quinto, que era un rehén, le disparó directamente dentro de la tienda”, según recogió la agencia ucraniana Ukrinform.

Una sexta persona murió después como consecuencia de las heridas de arma de fuego, según explicó el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó. El ministro del Interior apuntó que, una vez en el supermercado, el tirador no planteó ninguna exigencia a los negociadores de la Policía. Tras hablar con negociadores 40 minutos, tiempo en que los responsables de la negociación le ofrecieron llevar torniquetes al interior del supermercado, ya que allí había una persona herida, las autoridades no encontraron el modo de hacerle deponer su actitud. “No reaccionó. Por lo que se dio la orden de neutralizarlo, especialmente después de que disparara a un rehén”, según Klimenko.

En el frente

A la espera de que lleguen a Ucrania los apoyos recabados por el presidente Zelenski durante su gira europea de la semana pasada, las Fuerzas Armadas de Kiev mantuvieron ayer sábado sus ataques de larga distancia contra la infraestructura energética de Rusia. Así, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó de ataques contra cuatro instalaciones de la industria energética de Rusia que causaron incendios.

Según el parte, las unidades ucranianas atacaron simultáneamente cuatro instalaciones del sector petrolero ruso y causaron incendios en dos refinerías de la región de Samara, al sureste de Moscú y a unos 1.000 kilómetros de Ucrania.

A esto se sumaron otros dos incendios: uno en una terminal de carga de petróleo en la región de Leningrado, en el noroeste ruso y a unos 1.000 kilómetros de Ucrania; y otro en una estación de bombeo en la región de Krasnodar, en el suroeste del país invasor y cerca del sureste ucraniano.

De esta forma, Kiev mantiene la presión sobre la industria energética de Rusia, cuyas capacidades se han visto mermadas ante lo que el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), organización con sede en Washington que sigue la evolución del conflicto, llama “escalada de ataques de larga distancia”.

El ISW recogió en su análisis más reciente, con datos del diario económico ruso Kommersant, que “las exportaciones marítimas de petróleo de Rusia a mediados de abril de 2026 cayeron a su nivel más bajo desde el verano de 2024”. (ver recuadro en esta página)

El SBU informó, por su lado, de una operación que resultó en la destrucción de tres buques de guerra de Rusia en Crimea, ilegalmente anexionada por Moscú en 2014.

Por otra parte, según el Ministerio de Defensa ruso, ayer las fuerzas rusas derribaron 258 drones ucranianos de ala fija en 17 regiones rusas y los mares Negro y Azov, una cantidad de sistemas superior a la empleada por Moscú para atacar Kiev. De hecho, la Fuerza Aérea de Ucrania informó del derribo de 190 de un total de 219 drones lanzados por Rusia contra su territorio en la noche del viernes al sábado.

Para mejorar la eficacia de los sistemas de defensa antiaérea de Ucrania, Zelenski visitó varios países europeos, incluida Alemania. De Berlín, donde también tuvieron lugar consultas gubernamentales entre Alemania y Ucrania, Zelenski volvió con acuerdos firmados para, entre otras cosas, financiar centenares de misiles interceptores para sistemas Patriot.

Además, Alemania y Ucrania acordaron la entrega de más lanzaderas de sistemas de defensa antiaérea IRIS-T, fabricadas por la compañía alemana Diehl Defence, equipos que financiará Berlín.

Pero a las preocupaciones de Ucrania por su defensa aérea, se suman las que puedan llegar desde Bielorrusia, pues según la inteligencia en Kiev, Moscú estaría preparando la entrada de Minsk en la guerra.

“Creemos que Rusia tratará de meter a Bielorrusia en su guerra”, advirtió el presidente Zelenski, dirigiéndose a sus aliados europeos.

Industria petrolera rusa Levantan sanciones contra crudo ruso El Departamento del Tesoro de Estados Unidos prorrogó temporalmente el pasado viernes, hasta el próximo 16 de mayo, la suspensión de la mayoría de las sanciones dirigidas contra la industria petrolera rusa, en el momento en que la reanudación del tráfico por el estrecho de Ormuz por varias horas el viernes provocó una fuerte caída de los precios del petróleo. La decisión afecta a todas las operaciones relacionadas con el embarque y la entrega de petróleo procedente de Rusia, y se aplica también a los buques de la flota fantasma rusa que hasta ahora estaban sujetos a sanciones. Las únicas sanciones que se mantienen en pie son contra las transacciones con Irán, Corea del Norte, Cuba y las regiones ucranianas ocupadas, incluida Crimea, según anunció el Departamento del Tesoro de EE.UU. De todas formas, en la medida en que ayer sábado Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y se agravó la situación en Medio Oriente, aún se desconoce si el levantamiento de senciones contra la industria petrolera rusa se mantiene en pie, o por ahora ha perdido sentido. El Gobierno estadounidense ya había levantado temporalmente las sanciones contra el petróleo ruso almacenado en el mar, con el objetivo de mitigar la subida vertiginosa de los precios del petróleo a nivel global y evitar mayores coyunturas de escasez del producto en otros países. Pero el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró el miércoles que esta suspensión no se prolongaría más allá del periodo inicial. El Gobierno estadounidense ha mantenido sanciones sobre los recursos petroleros de Rusia e Irán con el fin de hacer caer los ingresos de los gobierno de Moscú y Teherán. AFP



Con información de EFE y AFP