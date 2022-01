Tsunami de contagios de covid-19 satura los sistemas de salud en el mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La actual ola de contagios de covid-19, con cifras récord que superan los dos millones de casos diarios, está causando una enorme presión a las redes sanitarias en todo el planeta, advirtió ayer jueves el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“El tsunami de casos es tan grande y rápido que ha saturado los sistemas de salud de todo el mundo”, aseguró Tedros, quien insistió en que no se debe llegar a la conclusión definitiva de que la variante ómicron, responsable de muchos contagios, sea menos peligrosa. “Aparenta ser menos grave que la delta, especialmente en personas vacunadas, pero no hay que categorizarla como ‘leve’, porque también está causando hospitalizaciones y está matando”, advirtió el experto etíope.



Tedros indicó que los récords de contagios diarios seguramente no reflejan el verdadero alcance de la actual ola, ya que las cifras oficiales no reflejan los positivos que mucha gente se ha autodiagnosticado en sus casas, mientras muchas redes sanitarias saturadas no han podido diagnosticar a todos los sospechosos.

Argentina.

El país vecino aprobó el uso de autotesteos del covid-19 ante el aumento vertiginoso de casos y para desalentar la aglomeración de personas en los centros de testeos, según fuentes oficiales.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) se encargó de evaluar y autorizar cuatro tipos de test para la autoevaluación y detección temprana del virus, que son de los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener, de venta exclusiva en farmacias.



“La decisión surgió a partir del consenso de las reuniones del Consejo Federal de Salud (Cofesa) y de la solicitud del sector privado de poder sumar herramientas de autocuidado en el contexto de la pandemia”, según un comunicado del Ministerio de Salud.

“Los productos aprobados son de orientación diagnóstica y los usuarios deben recoger la muestra por sí mismos en base a las instrucciones de los fabricantes”, explica el documento.

Alemania.

El comité de expertos que asesora al Gobierno alemán en materia de coronavirus recomendó ayer adoptar medidas para mantener en funcionamiento el sistema sanitario ante la previsible multiplicación de los contagios motivada por la variante ómicron.



A pesar de una menor tasa de hospitalización asociada a esta variante, unas incidencias muy elevadas suponen una carga significativa e incluso pueden saturar el sistema sanitario, advirtieron en un comunicado.

La falta de personal, debido a un elevado número de contagios en las plantillas de hospitales y consultorios médicos, contribuirá a agravar el problema, añadieron. Con 3.500 pacientes hospitalizados en cuidados intensivos, las unidades (ucis) cuentan con una ocupación elevada.



Aunque hasta ahora las estadísticas de otros países muestran que, en comparación con olas anteriores, ómicron no causa infecciones muy graves, en Alemania un mayor porcentaje de la población de edad avanzada está sin vacunar, por lo que los ingresos en uci podrían ser más frecuentes que en países como Reino Unido o España. Por ello, recomendaron a las autoridades regionales activar en los centros sanitarios zonas especiales para pacientes infecciosos, así como planes para cancelar las operaciones de carácter no urgente.

“En todos los estados federados se debería preparar la reducción de las operaciones planificadas, de forma que se puedan activar en caso de una gran saturación,“ señala el comunicado. Además, los expertos piden una regulación de las cuarentenas “equilibrada”, que permita mantener en pie los servicios sanitarios y otros sectores considerados esenciales, una medida que es necesario adoptar de forma “urgente”.

Gran Bretaña.

El primer ministro británico, Boris Johnson, arremetió ayer contra los antivacunas y su “palabrería”, instando una vez más a la población a vacunarse contra el covid-19 cuando la variante ómicron aumenta la presión sobre el sistema hospitalario.



Durante una visita a un centro de vacunación en Northampton, en el centro de Inglaterra, Johnson consideró que “tal vez el 30, 40%” de los hospitalizados debido al coronavirus “no están vacunados”. La “gran mayoría” de los pacientes en cuidados intensivos no se vacunaron y la “abrumadora mayoría no ha recibido una dosis de refuerzo”, agregó.

“Qué tragedia tener esta presión sobre la sanidad pública, todas las dificultades que están teniendo nuestros médicos y enfermeras, y que la gente diga tonterías sobre la vacunación”, insistió refiriéndose a los anti-vacunas. “Creo que es hora de que yo, el gobierno, les llamemos la atención sobre lo que están haciendo”, agregó.



Estas declaraciones se producen después de que unas palabras del presidente francés Emmanuel Macron, publicadas el martes por el diario Le Parisien, en que afirmaba querer “fastidiar” a los no vacunados, provocasen una fuerte polémica en Francia. (Con información de EFE y AFP)

Nuevo récord. Argentina con 109.608 contagios

La curva epidemiológica de coronavirus parece no dar tregua en la Argentina. Tras los 95.159 casos confirmados el pasado miércoles, el ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas se reportaron 109.608 nuevos contagios y se llegó a un total de 6.025.303 de infectados.



En tanto, los centros de salud en Argentina registraron 40 fallecidos y la cantidad de víctimas desde que arrancó la pandemia es de 117.386.



Se trata del número más alto de contagios desde la llegada del virus a ese país; la positividad fue del 56%, mientras que la OMS recomienda que no se supere el 10%, ya que exceder ese umbral implicaría que la cantidad de hisopados que se están haciendo es insuficiente.



También informó que ayer fueron procesadas 195.008 pruebas. Es decir que, lejos de aquel 10% recomendado, más de uno de cada dos hisopados detectaron el virus. Por otra parte, 1.572 personas cursaban hasta ayer la enfermedad en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Las camas de terapia están ocupadas en un 37,5% a nivel nacional. En el Área Metropolitana de Buenos Aires ese número llega al 38,7%.



De esta manera, Argentina se coloca como uno de los países de América Latina donde más rápidamente avanza la enfermedad. Los centros de testeo están desbordados por la propagación de la variante ómicron.



Hasta ahora ese país suma más de 6 millones de contagios y 117.386 muertes por COVID-19. (Con información de La Nación/ GDA y EFE)

OMS aclara.

La OMS asegura que las vacunas anticovid “funcionan contra todas las variantes que circulan actualmente”.



Pese a que ómicron parece reducir la capacidad de neutralización de las vacunas, estos fármacos “siguen siendo muy efectivos para evitar formas graves de la enfermedad y reducir los fallecimientos”, aseguró Van Kerkhove , representante de la OMS. El organismo internacional insiste en que la mejor forma de evitar contagios sigue siendo vacunarse.

Test de autoevaluación covid-19: ya autorizados en algunos países



Los test de autoevaluación (“autotest”) en Argentina se podrán adquirir de manera individual en las farmacias, y a diferencia de los PCR realizados por los médicos, se realizan a nivel nasal o por muestras de saliva según especifique el fabricante.

“Estas pruebas proporcionan resultados orientativos, sin valor diagnóstico concluyente, a excepción de que las jurisdicciones, en acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, consideren el resultado como positivo”, aclararon las autoridades.



Se requiere que la muestra se tome de forma correcta y que inmediatamente sea puesta a prueba para evitar resultados erróneos. Además se deberá tener en cuenta que si la evaluación se hace en los días iniciales o finales del contagio, o si la persona no tiene síntomas, el virus puede no ser detectado; por lo tanto, un resultado negativo no descarta infección.

Se calcula que los autotest llegarán a las farmacias argentinas en dos o tres semanas, ya que aún falta el proceso de importación de los productos y la posterior distribución a droguerías.



Pese a la reciente aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), en algunas farmacias de Buenos Aires ya se conseguían pruebas rápidas de antígenos.

Tal es el caso de Inmunobio, un test de origen chino y de venta libre, que si bien es uno de los más utilizados, no aclara que deba ser monitoreada por un médico. (Con información de EFE y La Nación/ GDA)