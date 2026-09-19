Trump anunció acuerdo con Dinamarca para el "control de seguridad" de Groenlandia: impide bases rusas y chinas

Dinamarca celebró este sábado un acuerdo "vinculante" anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que, según el mandatario, otorgaría a Washington el control "para siempre" de la seguridad de Groenlandia e impediría la instalación de bases rusas y chinas en esa isla.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha insistido en que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia por motivos estratégicos, lo que generó preocupación en Dinamarca, un país aliado de la OTAN, y provocó una fuerte oposición dentro de la Alianza.

Dinamarca y Groenlandia, territorio autónomo del reino danés, saludaron el acuerdo y señalaron que será firmado al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana.

El ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, afirmó este sábado que la posible firma significa que "la próxima semana podría ser una buena semana".

"Esperamos que un largo período de incertidumbre sea sustituido por un acuerdo vinculante que refuerce la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte", escribió el jefe de la diplomacia danesa en redes sociales.

Añadió que el pacto, que según él respeta las "líneas rojas" de Dinamarca, es "importante" ante un entorno de seguridad que ha cambiado.

Sin embargo, los términos del acuerdo siguen siendo inciertos y Dinamarca sostiene que su soberanía permanece intacta.

- "Control permanente"

En un comunicado, la primera ministra danesa, Frederiksen, describió el acuerdo como "un pacto que al mismo tiempo reconoce la soberanía y la integridad territorial del Reino, así como el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación".

"Me complace anunciar que Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos el control permanente de la seguridad, y de todas las demás necesidades, en Groenlandia", afirmó Trump en su red Truth Social.

"A partir de ahora, ningún adversario de Estados Unidos podrá JAMÁS tener una base en Groenlandia, mantener una presencia militar en Groenlandia o realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin nuestra aprobación expresa por escrito", agregó.

El mandatario, de 80 años, afirmó que se trata de un acuerdo "para siempre, sin fecha de expiración" y aseguró que Washington comenzará de inmediato a reforzar de forma significativa su presencia militar en el territorio.

Trump ha advertido repetidamente sobre los intentos de Rusia y China de establecerse en Groenlandia en medio de la creciente competencia estratégica por el dominio del Ártico.

"Este acuerdo garantiza que China y Rusia no puedan tener una base en Groenlandia, que no puedan enviar tropas al territorio y que existan mecanismos para impedir inversiones en sectores sensibles", declaró un funcionario del Departamento de Estado.

El viernes, Frederiksen afirmó estar "satisfecha de que exista la perspectiva de un buen acuerdo para Groenlandia, el Reino de Dinamarca y Estados Unidos", y agregó que sería "positivo para la OTAN y para Europa".

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, declaró que el acuerdo con Estados Unidos "refuerza" la seguridad del territorio.

Tensiones en la OTAN

Un acuerdo de defensa firmado en 1951 y actualizado en 2004 ya permite a Washington aumentar el despliegue de tropas y las instalaciones militares en la isla, siempre que informe previamente a Dinamarca y Groenlandia.

En el punto álgido de la crisis, Trump se negó a descartar el uso de la fuerza para hacerse con el control de Groenlandia de 57.000 habitantes, lo que generó inquietud en la Unión Europea y en la OTAN.

Desde entonces, las tensiones se han atenuado parcialmente y, en una aparente maniobra para responder a las inquietudes planteadas por Trump, la OTAN lanzó una nueva misión destinada a reforzar la seguridad en el Ártico.

AFP