Tras los casos Pelicot y Le Scouarnec, acusan a un padre de familia en Francia de violar a 34 niños

La pequeña localidad de Lucenay, al norte de Lyon (Francia), es el centro de una investigación judicial que sitúa a un residente local como el presunto autor de violaciones a al menos 34 niños. El sospechoso, un padre de familia de 40 años que actualmente se encuentra en prisión provisional, habría utilizado su propia casa y la confianza de otras familias de la zona para captar a sus víctimas, niños de entre 3 y 9 años que acudían a jugar con sus hijos.

El caso, que comenzó a salir a la luz a finales de 2024 tras las denuncias de tres familias por agresiones ocurridas durante "fiestas de pijamas", ha tomado dimensiones internacionales. La Fiscalía de Villefranche-sur-Saône confirmó la puesta en marcha de un dispositivo de atención para las víctimas y sus allegados, mientras la justicia francesa intenta procesar la magnitud de los hallazgos: los investigadores descubrieron más de 300 fotografías y videos de contenido sexual en posesión del acusado.

Lucenay, Francia Foto: Google Maps

El modus operandi en las "fiestas de pijamas" de Lucenay

Según los elementos recabados por los gendarmes, los abusos habrían ocurrido de manera sistemática entre 2020 y 2024. El sospechoso aprovechaba los momentos en que los amigos de sus hijos se quedaban a dormir en su residencia para cometer las agresiones sexuales, las cuales además registraba en video.

Tras ser detenido inicialmente en 2024, el hombre intentó quitarse la vida, y desde enero de 2025 permanece bajo custodia formalmente acusado de agresión sexual contra menores y tenencia de imágenes prohibidas.

Este escándalo emerge en una Francia todavía sensibilizada por dos de los mayores procesos por delitos sexuales de su historia reciente. Por un lado, el caso de Gisèle Pelicot, cuya sentencia a finales de 2024 expuso una década de violaciones facilitadas por su propio marido; por otro, la sombra del cirujano Joël Le Scouarnec, condenado por abusar de casi 300 víctimas durante su carrera.

Gisèle Pelicot. Foto: Christophe SIMON / AFP

La repetición de estos patrones de criminalidad en entornos de supuesta seguridad, como el hogar o el ámbito médico, ha reabierto el debate sobre la protección de la infancia en el país europeo.

Con información de EFE