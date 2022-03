The Punisher: el pequeño dron ucraniano que le está provocando un gran dolor de cabeza a Putin

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En medio del conflicto bélico en Ucrania, el ejército ucraniano está utilizando distintas estrategias en su batalla por los cielos y una de ellas son los drones electricos “Punisher”, o en español “Castigador”, que pueden transportar 3 kilos de explosivos y alcanzar objetivos hasta 30 millas detrás de las líneas enemigas, según publicó The Times of London.

“The Punisher”, de la empresa ucraniana UA Dynamics, cuenta con dos características principales: es ligero y económico. Según Eugene Bulatsev, ingeniero de la compañía, y diseñador de los drones eléctricos, estos “cambiaron el juego”, y ya han completado con “éxito” hasta 60 misiones desde que comenzó la invasión en Ucrania el 24 de febrero.



“Esta es la forma más barata y fácil de dar un puñetazo desde una larga distancia, sin arriesgar vidas civiles”, señaló Bulatsev a The Times of London. Y en ese sentido, el ingeniero aclaró que los drones eléctricos tienen una envergadura de 7,5 pies, es decir casi dos metros y medio, y pueden volar durante tres horas a 400 metros.

Bulatsev aclaró que los drones solo necesitan contar con las coordenadas de su objetivo para cumplir con su misión automáticamente.



En otra entrevista, al sitio The Sun, el diseñador de los Punisher precisó que se trata de un drone “relativamente pequeño y liviano”, e indetectable para los radares y en sentido remarcó que han “causado estragos” detrás de las líneas prorrusas en Donbas durante años. “Porque el enemigo no tiene idea de qué los ha golpeado”, completó al respecto.



“Además, puede lanzar tres bombas a la vez o golpear tres objetivos separados y luego regresar a la base para recargarse y enviarse de regreso a la batalla en minutos”, agregó el ingeniero a The Sun.



El Ejército ucraniano también está utilizando el dron turco Bayraktar TB2, los cuales provocan un daño considerable en las unidades del lado ruso. Diseñados por la empresa Baykar, en Turquía, se trata de una aeronave que no está tripulada por personas, pero que sí está armada con misiles.