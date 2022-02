El sádico castigo de Kim Jong-un a los jardineros porque sus plantas no florecen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jardineros de Corea del Norte están siendo enviados a campos de trabajos forzados por las autoridades del país. El motivo es que el régimen de Kim Jong-un considera a estos floricultores responsables de que miles de flores no van a estar listas y en su esplendor para las festividades por el cumpleaños del difunto padre del líder, Kim Jong-il, que se realizarán el próximo 16 de febrero.

Las flores, que al parecer no van a estar desarrolladas para la celebración de la fecha más trascendente en Corea del Norte, son las begonias “Kimjongilia”, que llevan ese nombre, precisamente, en honor al padre del actual líder norcoreano Kim Jong-un, muerto en 2011, cuando tenía 69 años.

El evento que recuerda al líder norcoreano también se conoce como Día de la estrella brillante. En la ocasión, las calles del país se llenan de las mencionadas flores rojas en su homenaje. Sin embargo, este año parece que no será así. Y la culpa, para el gobierno, es de los jardineros y su “negligencia”. Aunque esta no sería toda la verdad del asunto.



Según el medio estadounidense Daily NK, los problemas para las flores y su falta de maduración comenzaron un tiempo antes. Fue con la escasez del suministro de leña utilizada por los floricultores para crear en sus invernaderos la temperatura y la humedad ideales para su cultivo lo que significó que las kimjongilias no tuvieran el ambiente adecuado para su desarrollo.



Trabajos forzados



Sin embargo, el mismo medio también informa que estos argumentos fueron tomados como excusas por las autoridades norcoreanas, y los jardineros fueron acusados directamente de descuidar sus plantas. Como resultado de ello, algunos fueron duramente castigados.



Una de las historias de estas sanciones que trascendieron fue el caso de Han, el gerente de un invernadero del condado de Samsu dedicado al cultivo de kimjongilias que fue sentenciado a pasar seis meses en un campo de trabajos forzados o gulag.



Cuando el mes pasado Han informó a funcionarios de la dictadura de Kim Jong-un que no tendría las flores listas para febrero porque no había podido conseguir la leña suficiente para su adecuado desarrollo, fue condenado por negligencia.



Además de él, otro trabajador de la misma granja de unos 40 años, identificado como Choi, fue acusado de no ajustar “de manera correcta” la temperatura de las calderas del invernadero, y fue sentenciado a vivir tres meses también en un campo de trabajos forzados.



Una tercera trabajadora del invernadero, en tanto, apellidada Kim, recibió todos los días desde enero llamadas de las autoridades para que les informe sobre el estado de las Kimjongilias y para que escriba y presente reportes de autocrítica explicando por qué las flores no estarían listas para el 16 de febrero.

Kimjongilias y kimilsugias

La kimjongilia fue creada por un botánico japonés llamado Kamo Mototeru, quien tenía en alta estima al difunto Kim Jong-il. El hombre se pasó 20 años desarrollando esa planta, que resultó ser un híbrido a partir de la begonia tuberosa originaria de América del Sur.



La kimjongilia se conoce en Corea del Norte como la “flor inmortal” y se encuentra en invernaderos especiales que se dedican a cultivar este producto en todo el país. A veces, cuando surgen dificultades en el cultivo de esta flor, centenares de ellas son importadas de China.



Todos los años se llevan a cabo eventos en Corea del Norte que muestran tanto la Kimjongilia como la Kimilsungia, una especie de orquídea híbrida nombrada así en honor a Kim Il-sung, el primer líder del país, padre de Kin Jong-il y abuelo del actual dictador Kim Jong-un.