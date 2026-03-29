Roban un camión con 12 toneladas de KitKat que salía de la fábrica de Italia: la reacción de la empresa

Un cargamento de 12 toneladas de barritas de chocolate KitKat, perteneciente a la multinacional Nestlé, fue robado mientras era transportado por rutas europeas, según confirmó oficialmente la compañía este sábado. La compañía confirmó que el asalto se produjo durante el traslado de la mercadería desde su centro de producción en el centro de Italia con destino final en Polonia, un trayecto clave para la distribución regional de la marca en la previa de la Semana Santa.

Pese a la magnitud del botín, que asciende a exactamente 413.793 unidades del popular producto, la firma llevó tranquilidad a los consumidores y al mercado minorista. "La buena noticia es que no hay preocupaciones sobre la seguridad de los consumidores y el suministro no se ha visto afectado", señaló el comunicado, desestimando así las versiones iniciales que sugerían una posible escasez de productos en las góndolas durante la Semana Santa.

Investigación en curso y rastreo de la carga

La empresa informó que se encuentra trabajando de manera estrecha con las autoridades locales y sus socios estratégicos de la cadena de suministro para determinar el punto exacto del asalto y el paradero del camión. El vehículo, que transportaba la millonaria carga, continúa desaparecido. Nestlé recordó que cuenta con sistemas de escaneo de códigos de barras en cada unidad, lo que permitiría alertar a la compañía y a la policía en caso de que el chocolate robado intente ser ingresado en canales de venta oficiales.

Comunicado de KitKat (Nestlé). Foto: @KITKAT

El contexto de un robo "sofisticado"

Aunque Nestlé ha garantizado que el stock para Semana Santa es suficiente, el hecho pone de manifiesto una tendencia creciente en Europa: el aumento del fraude y el robo de carga pesada. Informes de la Unión Internacional de Seguros Marítimos (IUMI) ya habían advertido sobre el uso de métodos de engaño cada vez más complejos para interceptar camiones de gran porte. En este caso, el objetivo fue uno de los productos más demandados de la agroalimentaria, en un golpe logístico que todavía no ha dejado detenidos.

Comunicado oficial de KitKat (Nestlé)

Podemos confirmar que 12 toneladas de productos KitKat fueron robadas durante su traslado entre nuestra fábrica en el centro de Italia y su destino en Polonia.

Estamos trabajando estrechamente con las autoridades locales y nuestros socios de la cadena de suministro para investigar lo sucedido.

La buena noticia es que no hay preocupaciones sobre la seguridad de los consumidores y el suministro no se ha visto afectado.

Clásicas barras de chocolate Kitkat. Foto: @kitkat

Con información de EFE