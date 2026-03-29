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Noticias de KitKat en El País Uruguay

Camion de KitKat en una autopista

Roban un camión con 12 toneladas de KitKat que salía de la fábrica de Italia: la reacción de la empresa

El País
Mundo
29/03/2026, 17:28
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Por El País y Juan Ignacio Tejedor