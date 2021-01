Quitan el nombre de Donald Trump de dos torres en Florida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un complejo de dos torres de apartamentos de lujo situado en West Palm Beach (Florida) y conocido como Trump Plaza dejará de llevar legalmente ese nombre por decisión de la comunidad de propietarios, que hace un año había tomado otra medida para desligarse de Donald Trump.

Medios locales informaron del resultado de la votación realizada la semana pasada en el complejo.

Mientras hay quienes tratan de que se le dé el nombre de Trump a una autopista de Florida, otros, como los propietarios del complejo de West Palm Beach, no quieren lazos con el exmandatario, que, tras dejar Washington, está viviendo a pocos kilómetros de ellos en su club Mar-a-Lago, en la vecina isla de Palm Beach.



En realidad, Trump no tiene que ver desde la década de 1990 con los apartamentos hasta ahora conocidos como Trump Plaza, según el diario The Palm Beach Post.

La decisión de cambiar el nombre legal del complejo residencial obedece al asalto al Capitolio, en Washington, el 6 de enero, instigado por Trump, que alegó fraude en las elecciones, informaron los medios locales. en los hechos de violencia hubo cinco muertos.



El diario digital The Palm Beach Post indicó que en febrero de 2020 los propietarios de Trump Plaza aprobaron en una votación que no se repusieran las letras de ese nombre que había en la parte superior de los edificios y que habían sido retiradas para hacer reparaciones.



Los propietarios aún tienen que elegir un nuevo nombre para los edificios en una junta que tendrá lugar en febrero y donde el cambio de nombre debe ser aprobado por dos tercios de los votos.

Laurence Leamer, autor de un libro sobre Mar-a-Lago, dijo a Msnbc que el club de Trump está perdiendo miembros tras la instalación del expresidente y su familia en medio de una ambiente “depresivo”, señaló. “He hablado con mucha gente en los últimos días. Mucha gente ha dejado Mar-a-Lago”, dijo, (Con información de EFE)