¿Qué pasa en Somalilandia, un país musulmán donde, contrariamente a lo esperado por muchos, aman a Israel?

“¡Amo a Israel!”. Tres palabras que rara vez se escuchan juntas en el mundo musulmán y que, sin embargo, se han convertido en una frase común en Somalilandia, la región separatista de Somalia.

El Estado hebreo se convirtió en diciembre en el único país del mundo en reconocer la independencia de ese territorio africano, algo que sus habitantes han estado buscando desde que declararon su autonomía en 1991. Al comenzar el mes sagrado del Ramadán en esa zona profundamente musulmana, casi todos sus ciudadanos, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, se mostraron felices de alabar a Israel.

Mientras que la mayor parte del mundo del islam se centra en acusaciones de crímenes de guerra contra los palestinos, los somalilandeses están más preocupados por las atrocidades cometidas por Somalia durante su guerra de independencia en los años 80, que, según ellos, ningún país musulmán ha condenado jamás.

“Llevamos 35 años esperando el reconocimiento. Este es el fruto del esfuerzo de nuestros abuelos que lucharon en la guerra”, dijo Ahmed Abiib Ibrahim, un estudiante de 20 años.

Residentes ondean banderas de Somalilandia para celebrar que Israel reconoce al Estado de Somalilandia. Foto: AFP

“Es el primer Ramadán en el que el mundo nos conoce”, añadió Muna Ali, de 22 años, al terminar su jornada en una agencia de viajes cercana. “¡Amo a Israel muchísimo!”, dijo sonriendo, envuelta de pies en una abaya negra.

Poco después del reconocimiento de Somalilandia en diciembre, las redes sociales se inundaron de fotos de hombres y mujeres mostrando la bandera israelí, una de ellas incluso utilizándola como hiyab. Por su parte, el presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, lo denunció como “la mayor violación de la soberanía de Somalia” y una “amenaza para la seguridad y la estabilidad del mundo y de la región”.

Por ahora, ningún país musulmán ha seguido el ejemplo de Israel, ya que muchos temen que una medida así pueda dar aliento a los secesionistas en sus propios territorios.

El gobierno de Mogadiscio sigue considerando a Somalilandia parte integrante de Somalia, a pesar de que el territorio gestiona sus propios asuntos desde 1991, con pasaporte, moneda, ejército y fuerzas policiales propios. Somalilandia también destaca por su relativa estabilidad en comparación con el resto del país, azotado por insurgencias islamistas y conflictos entre clanes. AFP