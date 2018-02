Más presión en EE.UU. para el control de armas

Parkland, la ciudad de casi 30.000 habitantes en el estado de Florida que saltó a la fama mundial por la matanza del miércoles en un colegio, comenzó a enterrar ayer viernes a sus 17 víctimas. El homicida, Nikolas Cruz, de 19 años, está preso y puede enfrentar la pena de muerte. El jueves en el tribunal, Cruz solo pronunció dos palabras, "Sí, señora", cuando una jueza le pidió que confirmara su nombre.

Esta tragedia hizo que se sumaran más voces a las que piden mayores controles para comprar armas por parte de civiles en Estados Unidos.

Entre las víctimas del tiroteo hay alumnos, profesores y empleados del instituto de secundaria Marjory Stoneman Douglas, que perdieron la vida el día de San Valentín por los disparos efectuados por Cruz con un fusil de asalto que había comprado legalmente.

Una de las víctimas mortales, Alyssa Alhadaff, de 14 años, fue enterrada ayer en un cementerio de Parkland.

"Era una persona buena, positiva, siempre alegre", una "persona feliz a la que todo el mundo quiere", dijo Luis Rodríguez, uno de los amigos de Alyssa, después de su entierro.

El presidente Donald Trump, que tiene previsto viajar al sur de Florida para pasar el fin de semana en su mansión en Palm Beach, anunció por Twitter que se reunirá "con algunas de las personas más valientes sobre la Tierra, pero cuyas vidas han sido totalmente destrozadas".

El jueves el mandatario prometió "enfrentar el difícil problema de la salud mental" y subrayó que sostendrá un encuentro con los gobernadores estatales para hacer de la seguridad en las escuelas "nuestra principal prioridad".

Sin embargo, no hizo mención alguna a posibles medidas legislativas para reforzar el control del acceso a armas de fuego por parte de civiles.

El senador demócrata Bill Nelson expresó en Florida su esperanza de que lo sucedido en Parkland constituya un "punto de inflexión", después de que las matanzas de Sandy Hook, Orlando y Las Vegas no dieran lugar a cambios en las regulaciones sobre armamento.

Medios locales informaron que el arma utilizada por Cruz fue comprada legalmente hacía un año en Sunrise Tactical Supply, una tienda de armas de Coral Springs, en el sur de Florida.

En la vigilia por las víctimas que tuvo lugar el jueves por la noche hubo lugar para mensajes de tono político, como "Ya basta" o "NRA deja de matar a nuestros hijos", en referencia a la Asociación Nacional del Rifle, el poderoso grupo de presión a favor de las armas y contrario a una mayor regulación de las mismas en Estados Unidos.

Un tuit de Sarah Chadwick, alumna de la escuela Marjory Stoneman Douglas, se hizo viral: "Hagan algo en vez de enviar oraciones".

Además de la compra legal del rifle de asalto tipo AR-15 que usó para matar, ayer se conocieron nuevos detalles sobre los antecedentes problemáticos de Cruz. Como que escapó mezclado con los estudiantes que huían de la escuela, y luego pasó más de una hora en una tienda Walmart y visitó dos establecimientos de comida rápida antes de ser arrestado.

El jueves al mediodía cientos de personas se congregaron en una misa en la ciudad de Coral Springs, vecina a Parkland. A la misa asistió el gobernador de Florida, Rick Scott, un defensor de la segunda enmienda de la Constitución que garantiza el libre porte de armas y que está en el epicentro de la polémica cada vez que ocurre un tiroteo. Scott no dio un discurso. Leyó un pasaje de la Biblia y eludió a los periodistas.

En tanto, Florida suma récords. En 2016, la ciudad de Orlando vivió el atentado terrorista más mortífero desde el 11 de septiembre de 2001, cuando un hombre abatió a 49 personas en un club gay. Fue superado un año después por el ataque de Las Vegas.

Ahora, Parkland padeció el segundo peor tiroteo en una escuela secundaria después de Columbine en 1999. "Es ilógica la ley de que un menor de edad no puede tomarse un trago pero sí puede comprarse un arma", opina Mavy Rubiano, la madre de 47 años de una sobreviviente del tiroteo.

También en Miami se hicieron sentir los que quieren un mayor control para el porte de armas. Tres camiones con carteles dirigidos al senador republicano Marco Rubio recorrieron ayer viernes las calles de Miami para exigirle que actúe a favor del control de armas para evitar matanzas como la del colegio de Parkland.

"Masacre en una escuela. Y aún no hay control de las armas. ¿Por qué, Marco Rubio?", es el mensaje que los camiones llevaron hasta la misma oficina del senador en una campaña de la organización Avaaz.

"Muchas madres que hoy están llorando por sus hijos hubieran hecho estos carteles. Hoy quisimos poner esta conversación en la calle, ya que Rubio representa a una clase política que todavía no ha respondido a ninguna de nuestras preguntas", dijo el portavoz de Avaaz, Oscar Soria.

La iniciativa está inspirada en la película Three Billboards Outside Ebbing Missouri, que gira en torno a una madre que pide explicaciones a los alguaciles sobre el crimen de su hija en tres enormes carteles publicitarios situados a las afueras de esa ciudad.

FBI

Admite que falló al no investigar pistas sobre el tirador

El FBI reconoció que cometió un error al no haber seguido los protocolos cuando fue alertado en enero del comportamiento agresivo de Nikolas Cruz. En un comunicado, el FBI dijo que el 5 de enero una persona cercana a Cruz les alertó de que el joven podía llevar a cabo un tiroteo en una escuela, puesto que poseía armas, había expresado deseos de matar a gente, tenía un "comportamiento errático" y hacía publicaciones "inquietantes" en las redes sociales.



Sin embargo, el FBI no siguió los protocolos oportunos en estos casos y no investigó.



"Todavía estamos investigando los hechos. Estoy comprometido con llegar al fondo de lo que ha ocurrido en este asunto en particular, y también en revisar nuestra forma de responder a información que recibimos del público", dijo en un comunicado el director del FBI, Christopher Wray.



Bajo los protocolos establecidos por el FBI, la información que una persona cercana a Cruz hizo llegar a los agentes el 5 de enero habría sido evaluada como una amenaza potencial a la vida de los ciudadanos estadounidenses.



También reconoció que hace cinco meses recibió información sobre un comentario hecho en un canal de YouTube en el que alguien decía que quería convertirse en un "tiroteador escolar profesional". Ese comentario fue formulado por Cruz, pero en ese momento el FBI no intervino porque no pudo identificar al autor de tales amenazas.



Por su parte, el fiscal general, Jeff Sessions, apuntó en una nota que "resulta claro que las señales de alerta existieron y el FBI no las percibió. Vemos las consecuencias trágicas de esa falla".